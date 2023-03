Le Canada manque le train à destination du Moyen-Orient

Destination : protection de la paix, de la sécurité et des droits des femmes au Moyen-Orient. Le Canada poinçonne son billet avec la mise en place de son Plan d’action national 2017-2022, qui vise à appliquer les résolutions des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité.

On peut lire en première page du document : « Le Canada s’engage à réaliser l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles partout dans le monde, et à assurer la promotion de leurs droits fondamentaux et de leur bien-être. Le Canada s’engage également à contribuer à la prévention des conflits, à l’intervention en situation de conflit et à la création d’un monde plus pacifique et prospère. »

Bilan ? Le train est parti en direction du Moyen-Orient, où les crises humanitaires et les conflits armés se multiplient depuis 2011, mettant en péril la paix et la sécurité des femmes. Le Canada est resté sur le quai.

L’implication du Canada

Bien que les rapports gouvernementaux rapportent une participation financière du Canada dans différents projets humanitaires menés au Moyen-Orient, remettons les choses en perspective. Qu’a-t-on fait concrètement pour les femmes et la paix ?

Les efforts déployés en Afghanistan pendant la présence de l’armée américaine dans l’espoir d’une transformation structurelle de la société se sont soldés par un échec, mis en exergue lorsque les talibans ont repris le pouvoir en 2021.

Le Canada a également fait la sourde oreille concernant les demandes d’intervention dans le dossier des territoires palestiniens occupés illégalement par Israël, laissant à leur sort les femmes qui vivent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Le pays a aussi été montré du doigt en 2020 pour sa contribution à la guerre civile yéménite par la vente d’armes aux parties en conflit.

Dans ce contexte d’instabilité sociale et politique, l’organisation Amnistie internationale a dénoncé à de multiples reprises dans les dernières années les violences basées sur le genre perpétrées contre les femmes au Moyen-Orient : enlèvements, crimes « basés sur l’honneur », violences à caractère sexuel restées impunies, évincement de l’espace public.

Autant de formes d’oppressions genrées que d’occasions ratées par le Canada pour agir conformément à son Plan. Piètre bilan.

Le Canada prendra-t-il le prochain train ?

Qu’à cela ne tienne, un autre train s’apprête à partir : un nouveau plan d’action national canadien est en cours d’élaboration, et les conditions précaires concernant la paix et la sécurité des femmes au Moyen-Orient sont toujours d’actualité.

Notamment, les droits des femmes sont plus que jamais menacés en Afghanistan. Dans la dernière année, les femmes afghanes ont perdu le droit d’aller à l’université, de travailler et de quitter leur domicile à moins d’une nécessité.

Or, en janvier dernier, le Canada a retiré son soutien financier aux organisations CARE et International Medical Corps. Celles-ci oeuvraient pour l’égalité des genres et l’offre de soins de santé dans l’est du pays. L’intention se voulait louable : le but était d’empêcher que les fonds ne soient utilisés par les talibans. Mais aucune autre forme d’aide n’a été proposée.

Autre région, même problème : le village palestinien de Khan al-Ahmar est menacé de démolition par le gouvernement israélien depuis 2018, faisant craindre une expansion de la colonisation illégale de territoires palestiniens. La condition des femmes sur ce territoire est plus que précaire. En Cisjordanie, selon Amnistie internationale, 46 autres communautés palestiniennes sont à risque d’un transfert forcé, qui constitue un crime de guerre.

Le 20 février 2023, les Nations unies ont réagi en qualifiant « d’entrave à la paix » la colonisation de territoires palestiniens par Israël. Silence radio du côté du Canada, qui doit être affairé à la conception de son nouveau Plan d’action pour la mise en oeuvre des résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité.

Les occasions ne manquent pas pour agir dans le cadre du programme femmes, paix et sécurité. Espérons que le Canada arrivera enfin à destination du Moyen-Orient.