Quelques réflexions sur la notion de «blackface»

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et La prose d’Alain Grandbois, ou lire et relire Les Voyages de Marco Polo (Nota bene, 2019).

Comme on sait, la notion de blackface renvoie à une forme de théâtre qui fut populaire aux États-Unis entre 1830 environ et le début du XXe siècle, dans laquelle un acteur blanc se grimait en noir pour caricaturer un personnage afro-américain. Que ce genre de pratique scénique ait été raciste ne fait guère de doute, ces personnages étant toujours présentés comme naïfs, stupides, etc. Cette accusation de pratiquer le blackface devient toutefois un peu folle dès lors qu’elle vise les masques de tradition antique dont sont recouverts les visages des actrices qui incarnent les Danaïdes dans la tragédie d’Eschyle Les Suppliantes mise en scène par Philippe Brunet (c’était à la Sorbonne en 2019), ou qu’on la lance, comme récemment à Pointe-Claire et à Beaconsfield, contre une marionnette.

On reproche ainsi au personnage de Barbe Noire, créé par le conteur d’origine martiniquaise Franck Sylvestre, de présenter des traits caricaturaux — ce qui est indéniable — et donc d’offrir une mauvaise représentation des Noirs. Mais ceux qui font ce reproche à l’artiste semblent oublier que Barbe Noire… est une marionnette. Les marionnettes ne sont-elles pas toujours stéréotypées et caricaturales ? C’est une loi du genre.

Pas plus que du style propre au théâtre de marionnettes, ces accusations ne tiennent pas compte de la pièce L’incroyable secret de Barbe Noire dans son ensemble, de son esthétique, de sa signification. Franck Sylvestre se défend en effet de ces accusations de présenter à un public enfantin une caricature raciste en expliquant que ses détracteurs ne prennent pas en considération le rôle de son personnage qui, en dépit de son apparence, est celui qui, tout au long de l’intrigue, se montre le plus intelligent et parvient ainsi à résoudre tous les problèmes. Comment pourrait-il en être autrement, puisque ces personnes qui s’agitent sur les réseaux sociaux pour faire interdire son spectacle ne l’ont jamais vu ?

Leur colère et leur volonté censoriale n’ont été attisées que par les quelques images diffusées pour faire la promotion du spectacle. Ces apprentis censeurs se focalisent donc sur un seul élément, l’apparence de la marionnette, le masque des Danaïdes, sans tenir le moindre compte du reste. À leurs yeux, le sens de la pièce importe peu ; autrement dit, qu’on puisse saisir, dans L’incroyable secret de Barbe Noire, un message antiraciste, ou que la tragédie des Suppliantes soit portée par un idéal humaniste. On reste collé à ces deux détails que l’on veut à toute force rendre parlants, significatifs, en dehors de leur contexte, en dehors de tout contexte.

Crise de la représentation

Je ne peux m’empêcher d’établir un parallèle entre ces deux accusations de pratiquer le blackface et celle lancée contre Verushka Lieutenant-Duval, à qui l’on reprochait d’avoir proféré une insulte raciste parce qu’elle avait prononcé les deux syllabes d’un mot, dans une phrase et dans un contexte où le mot en question n’avait de façon absolument évidente aucune signification raciste. Entre autres, parce que toutes ces accusations sont révélatrices de ce qu’on pourrait appeler une crise de la représentation.

Dans les deux cas, en effet, le mot prononcé ainsi que l’apparence du masque ou de la marionnette sont confondus avec des choses, alors que ce sont des signes. L’apparence d’un personnage, la réalité sonore d’un mot ne disent rien par elles-mêmes, en elles-mêmes. En tant que signe, elles renvoient à autre chose qu’elles-mêmes, à un sens qui ne peut se révéler que dans un contexte donné. Une caricature de Noir peut être, au premier degré, le support d’un discours raciste, tout comme, prise au second degré, l’élément d’un discours antiraciste (pensons, par exemple, à un célèbre sketch d’Yvon Deschamps).

Or, on dirait que l’on peine aujourd’hui à distinguer le signe lui-même tel qu’il se réalise matériellement (le signifiant, pour utiliser la terminologie saussurienne) et son sens (le signifié), que l’on se met à le considérer comme s’il était en lui-même une chose, avait un sens par lui-même, en dehors de tout contexte. À ce moment-là, l’intention de celui qui manie les signes (c’est-à-dire le sens qu’il y met) n’a plus aucune importance. Elle est mise complètement hors-jeu. Et du coup, des antiracistes notoires tels que Verushka Lieutenant-Duval ou Philippe Brunet, un Noir comme Franck Sylvestre peuvent être accusés d’être racistes.

Se refuser ainsi à mesurer l’écart qui subsiste nécessairement entre le signe et la réalité qu’il désigne, entre la représentation et ce qui est représenté, autrement dit faire du signe une chose, un objet, déshumanise les locuteurs de tout langage, à qui on dénie la liberté de dire ce qu’ils veulent dire ; mais ce refus empêche aussi le sens. Le signifié ne se déploie en effet que dans cet écart qui se glisse entre les mots (ou les signes) et les choses du monde qu’ils désignent plus ou moins imparfaitement.

Vouloir, dans ces conditions, faire coïncider le signe et son objet est un vieux mais dangereux rêve de l’humanité ; c’est le rêve de Cratyle ; c’est celui de tous ces inventeurs utopistes de langues parfaites, qui rêvent d’un idiome pré-babélien, divin, dans lequel les mots seraient les choses.

C’est peut-être surtout un cauchemar, celui d’un langage-monde, d’un langage-vérité, qui rendrait désormais inutile toute quête du sens et abolirait l’imperfection si humaine qui fait de nous ce que nous sommes.