Éthique et élitisme, talons d’Achille des libéraux

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

En décembre 2017, Chantal Hébert écrivait dans une chronique au Toronto Star que les attaques répétées des conservateurs à la Chambre des communes contre le ministre des Finances, Bill Morneau, s’apparentaient à un « assassinat politique ».

À l’époque, les conservateurs avaient justifié cette méthode par leur volonté de recenser les problèmes d’éthique du gouvernement Trudeau, qu’ils jugeaient par ailleurs élitiste. Mme Hébert avait alors avancé que les conservateurs devaient avoir un plan à long terme, car, jusque-là, rien ne permettrait de croire que cette stratégie allait faire mouche.

Il est vrai que les conservateurs n’avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent en 2017. Le premier ministre Trudeau n’en était qu’à sa première enquête (de trois) de la part du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. C’était alors pour des vacances sur l’île privée de l’Aga Khan. De son côté, Bill Morneau en était à sa première infraction, pour avoir omis de déclarer, deux années durant, sa villa en Provence. C’était bien avant que les deux hommes deviennent des multirécidivistes en la matière. Depuis, d’autres ont rejoint le groupe des membres du gouvernement Trudeau ayant reçu un blâme en matière d’éthique.

Avec le recul, on constate que Mme Hébert avait raison. C’était bien là une stratégie à long terme, et j’ajouterais, de longue haleine, de la part des conservateurs pour cristalliser cette perception aussi dans l’esprit de l’électorat.

Sur l’éthique

Des années plus tard, on peut dire que cette stratégie commence, oui, à porter ses fruits. Comme l’a indiqué le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mario Dion, qui a quitté ses fonctions le 21 février dernier, le public doit croire que l’éthique est prise au sérieux. Il n’a pas eu de raison de le croire depuis 2018. Avec le temps, les violations à l’éthique se sont en effet accumulées pour le gouvernement Trudeau. Et on ne parle même pas de nouvelles règles à observer, mais de règles en vigueur depuis 17 ans, s’est agacé le commissaire Dion.

En politique, on a souvent la mémoire courte. En 2018, Dominic LeBlanc, alors ministre de Pêches et Océans, a été blâmé pour avoir accordé un lucratif quota de pêche de plusieurs millions de dollars au cousin de sa femme.

En 2019, Jody Wilson-Raybould a démissionné après avoir révélé qu’elle subissait des pressions inappropriées, constantes et soutenues, de même que de l’ingérence politique indue, dans le cadre de ses fonctions de ministre de la Justice et de procureure générale du Canada, afin qu’elle considère un accord de poursuite suspendue pour SNC-Lavalin.

En 2020, Bill Morneau a démissionné dans la foulée du scandale de l’affaire UNIS, un organisme qui se serait vu confier l’administration de 900 millions de dollars en prêts et bourses et aurait coûté 43,5 millions aux contribuables en frais de gestion.

En décembre 2022, c’était au tour de la ministre du Commerce, Mary Ng, de se faire épingler pour avoir octroyé deux contrats de plus de 22 000 $ pour des formations médias à l’entreprise d’une amie, ce que M. Dion a qualifié d’« inexcusable ».

Global a dévoilé, en janvier dernier, que le ministre du Logement, Ahmed Hussen, aurait attribué des contrats de 93 050 $, à partir du budget de son bureau de circonscription, à une société ayant des liens familiaux avec la conseillère politique de son bureau de ministre. De même pour Marci Ien, qui, avant d’être ministre, aurait donné 10 000 $ à la même firme, qui se spécialise dans la promotion du secteur de la restauration. Toute la lumière n’a pas encore été faite sur cette histoire, mais cette firme n’affiche aucune expérience en communication politique, ce qui est plus que curieux.

Sur l’élitisme

Le fait que Justin Trudeau soit né quand son père était lui-même au pouvoir a force de symbole. Il personnifie l’élite laurentienne, un terme surtout utilisé en anglais pour définir la classe politique qui dirige le Canada, et qui est originaire du long du fleuve du Saint-Laurent. Je vous avoue ne pas encore saisir les motivations politiques profondes de Justin Trudeau. Je sais qu’il a à coeur l’environnement et la réconciliation avec les peuples autochtones. Mais lorsqu’il décide de prendre des vacances, il le fait le jour où on fête la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et en traversant le pays en jet pour aller s’imprégner de la nature de la Colombie-Britannique.

Que le premier ministre Trudeau se déplace à Londres pour les cérémonies entourant le décès de la reine Élisabeth II est tout à fait légitime et souhaitable. Qu’il séjourne dans un hôtel au coût de 6000 $ à 7000 $ la nuit est symptomatique du manque de rigueur de son gouvernement, et confirme cette impression d’élitisme qui lui colle à la peau.

Mais la palme va à la successeure de Bill Morneau, la ministre Chrystia Freeland, avec ses conseils pour faire face à l’inflation et à la hausse des prix. Nous avons appris, avec un certain émoi, que Mme Freeland a annulé son abonnement à Disney+ de 16 $ par mois. Avec son salaire annuel de 275 000 $, elle mettait en avant une solution proche des gens, démontrant ainsi qu’elle comprenait la gravité de la situation, et qu’elle joignait même le geste à la parole dans ses finances personnelles.

Heureusement que Mme Freeland ou d’autres membres du gouvernement Trudeau n’ont pas proposé la solution suprême pour lutter contre le prix de l’essence trop élevé. Je ne parle pas de baisser les taxes sur l’essence, mais bien d’inviter les Canadiens à vérifier la pression de leurs pneus régulièrement pour réduire leur consommation d’essence. Cela aurait fait image dans la population, au même titre qu’on imagine maintenant le ministre québécois Pierre Fitzgibbon se réveiller la nuit pour mettre son lave-vaisselle en marche afin de réduire sa facture d’électricité. Imaginez Mme Freeland, qui ne possède pas de voiture, vérifier la pression des pneus de sa limousine ministérielle pour donner l’exemple.

À sa défense, il faut dire que Mme Freeland vient d’un milieu modeste. Mais il suffit de l’écouter quelques minutes pour constater qu’elle s’est éloignée de ses racines. On n’a pas pu s’empêcher de sourire lorsque, pendant les révélations sur les frais de plus de 100 millions de dollars payés par le gouvernement Trudeau à la firme de consultants McKinsey, Chrystia Freeland a parlé de son ami Dominic Barton, l’ancien président de la firme en question. En réponse à une question sur ses liens avec M. Barton, elle a candidement mentionné que tous deux étaient des « Rhodes Scholars », ayant étudié à Oxford. Évidemment, cela crée des liens, voulait-elle dire. Élitiste, disions-nous ?

Le manque d’éthique et l’élitisme des libéraux font leur chemin chez les électeurs. Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est leur perception grandissante de la déconnexion et de l’usure de ce vieux gouvernement, qui renforcechez eux un désir de changement, voire l’envie de le voir tomber.