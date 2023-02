Montréal peut marcher et mâcher de la gomme en même temps

L’auteur est fondateur de Vive la ruelle et directeur de contenu du Group of Fifty. Il collabore également au Washington Post.

Récemment, un groupe de citoyens montréalais s’est mis à projeter ses priorités sur les vieux murs abandonnés du 1, avenue Van Horne, futur site d’un nouveau développement touristique très décrié, mais aussi très mal compris. « Logements sociaux », pouvait-on lire sur le bâtiment. « Plus de social, moins de luxe », lisait-on encore.

L’entrepôt surplombé d’un château d’eau s’avère une toile de projection irrésistible pour afficher nos visions de l’avenir tranchées. Ce que la projection montre, cependant, c’est à quel point la vision des protestataires est étroite, restreinte, défensive, pour ne pas dire craintive. Ils y défendent ce qu’ils estiment nécessaire, tandis que tout ce qui est différent est rejeté sur-le-champ.

On s’accorde tous sur le fait que Montréal a besoin de plus de logements, et de tous les types. Cela n’est pas ce qui est en cause ici. Ce qu’il faut se demander, c’est plutôt si Montréal peut être une ville capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps, en poursuivant de concert un éventail d’objectifs de développement complémentaires. Ignorer le tourisme en refusant d’en faire une de nos priorités fait preuve de la plus grande myopie.

Pas moins de 57 000 Montréalais travaillent directement dans l’industrie du tourisme, et quelque 150 000 autres doivent indirectement leur subsistance à nos visiteurs. Onze millions de personnes visitaient notre ville chaque année avant la pandémie, un chiffre que nous atteindrons probablement à nouveau.

Ces visiteurs rapportaient 4,6 milliards de dollars chaque année, faisant du tourisme l’un des secteurs économiques les plus importants de la ville. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, la plupart de ces visiteurs — 51 % ! — venaient du Québec même. Parmi les autres, 21 % provenaient du reste du Canada, 15 % des États-Unis et 14 % d’outre-mer.

Bon nombre de ces touristes finiront par séjourner au centre-ville ou près du Vieux-Port, concentrant les retombées économiques dans ces zones déjà très fréquentées. Ceux qui cherchent à séjourner dans des quartiers moins centraux n’ont guère de choix. Il y a quelques années encore, ils auraient pu choisir un Airbnb excentré, mais la décision de Québec de les supprimer dans le but d’amener plus de logements sur le marché de la location a asséché les Airbnb des arrondissements périphériques.

Dans Rosemont–La Petite-Patrie, où je vis, il est presque impossible pour un visiteur de trouver à se loger. Il y a très peu d’hôtels et presque aucun Airbnb. De nombreux visiteurs aimeraient venir dans ces quartiers et y dépenser leurs dollars — dynamisant ainsi les petites entreprises, les restaurants et les cafés du coin, qui en ont bien besoin. Mais il n’y a tout simplement pas d’offre d’hébergement ici. Ces visiteurs finissent donc par se rendre au centre-ville, au profit des chaînes de restaurants et des magasins des mégacorporations.

Ceci explique pourquoi j’étais si ravi d’entendre que le 1, avenue Van Horne allait devenir un nouvel ensemble hôtelier de luxe. Situé juste au-delà de la ligne d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie dans un site industriel désaffecté, l’endroit est peu approprié pour des appartements. Le site est en revanche idéal pour apporter une diversité nécessaire à l’offre touristique montréalaise.

Pour les militants du logement social, hélas, tout bâtiment qui n’est pas un ensemble de logements sociaux est considéré comme une menace. Constatant, à juste titre, un besoin pressant de nouveaux logements dans la ville, ils concluent, à tort, qu’on n’a besoin de rien d’autre !

Capable de mobiliser beaucoup de rage (mais moins de propositions), ce groupe de citoyens risque fort de gagner sa campagne contre le développement touristique du 1, avenue Van Horne. On peut parier que le comité consultatif d’urbanisme cédera à sa colère et refusera d’accorder le permis de construire l’hôtel. Le site restera là, pour tomber lentement en désuétude. En résultera de la pollution visuelle qui ne générera aucun impact positif pour personne.

Montréal a besoin de nouveaux logements — beaucoup de nouveaux logements. Mais elle a aussi besoin de tant d’autres choses ! Une métropole complexe et évolutive comme la nôtre ne peut se contenter d’une priorité. Nous avons besoin de logements, oui, mais aussi d’emplois qui vont permettre aux gens de se payer un logement. Nous avons besoin d’une vie de rue animée incitant les gens à venir ici. Nous avons besoin d’une vision pour créer une ville de classe mondiale qui répond à tous les besoins de ses habitants : le logement, au premier chef, mais bien plus encore.

Car il ne s’agit pas seulement de faire des économies. En ce qui me concerne, j’aime vivre dans une ville aussi cool que Montréal que des gens du monde entier ont hâte de venir visiter. Quand mes amis viennent ici, ils sont étonnés de voir à quel point cette ville est dynamique, sidérés par les festivals d’été et les ruelles en vie, par l’art public et par l’ambiance créative qui y règne.

Montréal ne serait pas la même sans ses visiteurs. Nous avons besoin que les touristes viennent nous visiter, et quand ils viennent, nous avons intérêt à leur offrir un logement mémorable dans un endroit étonnant, comme dans un bâtiment emblématique loin d’un centre-ville surchargé de touristes. Un endroit, en d’autres termes, qui ressemble beaucoup au 1, avenue Van Horne.