Une mort humaine à la portée de tous

D’entrée de jeu, je tiens à féliciter la ministre Sonia Bélanger pour son courage politique en matière d’aide médicale à mourir (AMM). Certaines des réactions qui ont suivi le dépôt du projet de loi démontrent à quel point l’AMM, bien qu’elle soit permise depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie en 2014, demeure un débat de société clivant, et dont la complexité dépasse la seule question de savoir dans quelles circonstances une personne est en droit de demander qu’on l’aide à mettre fin à ses jours.

Rappelons que l’AMM mobilise à la fois des interrogations portant sur l’accessibilité aux soins de santé, le droit criminel, le partage des compétences, et bien sûr cette épineuse question qui consiste à savoir quand une vie vaut-elle la peine de cesser d’être vécue. C’est un dossier de politique publique, certes, mais c’est d’abord et avant tout une question éminemment personnelle, qui met en jeu un paquet d’émotions et de valeurs contradictoires. Du moins, ce l’est pour moi.

En septembre 2017, j’ai perdu un père incroyable qui a participé à façonner la personne que je suis devenu. Mon père était un homme doux, généreux, et sans cesse porté vers l’autre. Il ne ménageait pas les efforts pour aider ses amis et ses collègues. Il était de cette trempe d’homme qui existe trop peu : ceux qui ont brisé des cycles et qui ont consacré leur vie à être au service des autres. Et, d’abord et avant tout, il aimait sa famille.

C’est pourquoi, lorsque le diagnostic de récidive de cancer de la prostate est tombé, il a tout de suite exprimé le désir de continuer de vivre tant et aussi longtemps qu’il saurait trouver de la joie dans son existence, mais surtout qu’on le laisse partir le jour où cette joie serait teintée par le sentiment d’être devenu un fardeau trop grand pour ses proches. En somme, mon père ne voulait pas disparaître derrière la maladie. Il craignait plus que tout de nous faire du mal.

Et pourtant. Quand le jour est venu de demander l’aide médicale à mourir, mon père n’avait plus l’aptitude nécessaire pour y consentir. Le cocktail de médicaments lui permettant d’apaiser quelque peu les souffrances qui le tenaillaient lui avait aussi coûté la présence d’esprit nécessaire à demander que ces mêmes souffrances prennent fin. L’ironie de la chose ne m’échappait pas alors, et je la ressens toujours aujourd’hui.

À bout de souffle, dévasté par la douleur et en perte de contact avec le réel à cause d’une ultime psychose toxique, mon père s’est éteint dans les circonstances qu’il craignait. Entouré de ses proches et bénéficiant d’un éclair de lucidité de dernière minute, certes, mais amer. Notre deuil n’en aura été que plus difficile.

Des failles à corriger

Par le biais de la création d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir, le Projet de loi 11 vient pallier une faille importante du système actuellement en place en permettant aux patients atteints d’une maladie qui les rendrait éventuellement inaptes à consentir de se prévoir préalablement de leur droit en présentant une demande à un professionnel de la santé visée par le PL-11 (un médecin ou une infirmière qualifiée).

Les garde-fous aux abus restent bien présents, en ce sens que le patient doit être apte au moment de la demande anticipée et sera accompagné tout au long du processus. Toutefois, ce mécanisme a des failles importantes qu’il est encore temps de corriger. En précisant que l’admissibilité à la demande anticipée est réservée au patient qui souffre d’une maladie qui le rendra éventuellement inapte, le gouvernement ferme la porte à un nombre significatif de personnes qui, rendues inaptes durant leur maladie sans que celle-ci en soit la cause principale, auraient exprimé le désir anticipé de mettre fin à leur jour une fois un certain point de non-retour atteint.

C’est le cas de la personne qui, comme mon père, deviendrait inapte des suites de son traitement, mais aussi de celui-ci ou celle qui, alors qu’il était atteint d’une maladie incurable, mais ne risquant pas de le rendre inapte, le deviendrait des suites d’un accident non lié. En somme, en limitant la demande anticipée au seul patient atteint d’une maladie qui le rendra inapte, le PL-11 ne permet pas une véritable demande d’aide médicale anticipée. Je soumets que le législateur doit retirer cette exigence, et ainsi se fonder sur ce qui prévaut déjà en matière de consentement anticipé aux soins autres que l’AMM (pensons aux mandats en voie d’inaptitude ou bien aux directives médicales anticipées, par exemple).

De même, toujours dans l’objet de garantir une pleine accessibilité à l’aide médicale à mourir, le PL-11 doit être l’occasion de permettre à d’autres professionnels de la santé de recevoir une demande d’AMM. Bien que celui-ci permette de prendre un premier pas dans la bonne direction en mettant fin à ce qui était jusqu’alors une chasse gardée des médecins, le seul ajout des infirmières qualifiées n’est pas suffisant. Il est surprenant, par exemple, que les travailleuses sociales ne puissent pas recevoir de demande d’AMM, et ce alors qu’elles sont mieux habilitées que bien d’autres professionnels à recevoir un patient qui contemple ce choix fondamental.

Cette prise de position, bien que motivée en partie par mon expérience et celle de ma famille, ne se limite à pas un cri du coeur qui viserait à adresser les injustices du passé. Plutôt, j’espère qu’il servira d’invitation à l’action. Le PL-11 est une initiative progressiste, juste, et solide qui, j’en suis convaincu, saura recevoir l’adhésion des parlementaires et de la majorité de la population québécoise. Saisissons donc l’occasion qu’il représente afin de le parfaire et de garantir que, comme mon père l’aurait souhaité, une mort humaine soit à la portée de tous.