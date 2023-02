Un nouveau pacte social pour nos données personnelles en santé

La recherche scientifique est une composante essentielle de l’offre de soins et de services à la société québécoise. On ne doit pas la considérer comme une activité accessoire : elle sauve des vies ! Il faut qu’une recherche de calibre mondial puisse être effectuée ici par nos chercheurs et chercheuses. C’est une question de souveraineté scientifique. On ne peut ni ne doit dépendre entièrement des autres pour relever les défis de notre société et réagir en cas d’urgence, comme ce fut le cas pendant la pandémie de COVID-19.

La clé du succès réside dans un système de mobilisation responsable des renseignements de santé, qui établit un réel équilibre entre protection et accès efficient, et qui tient compte de l’écosystème sécurisé dans lequel les activités de recherche se déroulent. C’est un nouveau « pacte social » proposé aux Québécoises et Québécois en matière d’utilisation de leurs renseignements personnels à des fins de recherche.

Ainsi, il est essentiel de renforcer la gouvernance des données dans le réseau de la santé, et d’offrir un milieu dans lequel les renseignements personnels à des fins de recherche circulent d’une manière moderne, sécuritaire, et au-delà des vases clos administratifs.

Toutefois, étant donné les difficultés croissantes vécues par nos scientifiques, à la suite de la mise à jour de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (loi 25 en 2021) et d’un mandat confié à l’Institut de la statistique du Québec visant à simplifier le processus d’accès pour les chercheurs aux données détenues par les ministères et organismes gouvernementaux, nous nous inquiétons que l’intention du législateur ne soit pas pleinement respectée au moment de sa mise en oeuvre.

Nous sommes le lieu en Amérique du Nord où l’on protège le mieux les renseignements personnels. Mais protéger ne peut pas se résumer à l’unique restriction d’accès aux renseignements personnels ; cela veut aussi dire faire de la recherche sur les problèmes qui affligent nos concitoyens et concitoyennes. La valeur sociale de la recherche doit être au coeur de l’analyse du risque en matière de protection des renseignements personnels. On mesure trop peu souvent le coût de ne pas réaliser des activités de recherche en temps utile ou de les faire traîner en longueur.

Le Québec investit des millions en argent public au sein de ses établissements de santé pour réaliser des activités de recherche. Il se veut un chef de file dans plusieurs domaines, dont l’intelligence artificielle (IA) ou encore la recherche sur le cancer. Dans ce cas précis, l’unique option de traitement possible pour plusieurs patients réside dans l’association de leurs renseignements personnels à un projet de recherche novateur. Comment concevoir un système de santé apprenant dont l’objectif est un arrimage optimal entre l’offre, la demande et une garantie de qualité de soins, sans un mode d’accès aux données vraiment efficient ?

Cohérence et prévisibilité

Malheureusement, trop souvent, les ressources publiques financières et humaines dévolues à la recherche servent à remplir des formulaires administratifs. Les chercheurs et chercheuses devraient pourtant consacrer la majorité de leur temps à faire de la recherche et non à chercher l’accès aux données ! Faute d’accès à des données de qualité et en temps utile, nos chercheurs doivent utiliser des données de l’Ontario, de l’Angleterre ou d’ailleurs.

Et que dire du leadership manqué dans les collaborations internationales, nos chercheurs s’excusant que « nos propres données soient plus difficiles d’accès que le reste des pays partenaires ». Les résultats de recherche apportent des réponses avec des effets bien réels dans nos vies, surtout si les données utilisées sont à l’image de notre société et pas de celle de nos voisins. Pensons aux maladies rares qui affectent plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes.

L’environnement législatif qui se dessine pour les renseignements de santé au Québec aurait tout le potentiel pour ouvrir la voie à la dynamisation de l’activité de recherche, au sein d’un milieu sécuritaire. Mais à deux conditions : il faut, d’une part, que l’on s’assure que les autorités concernées donnent plein effet à l’intention législative, à savoir assurer une réelle mobilité responsable des données, et, d’autre part, que l’on assure une cohérence et une prévisibilité des processus d’accès aux renseignements personnels en les simplifiant et en y adjoignant les ressources humaines et technologiques nécessaires.

Mobilisation et efficience

Nous proposons de simplifier les processus pour que les chercheurs et chercheuses qui oeuvrent dans les établissements de santé puissent notamment être en mesure, en tout respect des règles de consentement et d’accès, d’utiliser les données à des fins de recherche, quel que soit l’organisme responsable de l’accès.

Enfin, ajoutons que le scientifique en chef et les Fonds de recherche du Québec sont mandatés par le gouvernement du Québec pour soutenir la recherche et la faire rayonner. Nous encadrons ces activités de recherche par l’énoncé de diverses politiques, dont celles portant sur la conduite responsable en recherche et l’intégrité scientifique et sur le libre accès aux résultats de recherche (science ouverte).

Nous sommes l’organe de confiance en matière de recherche au Québec. Il serait donc des plus appropriés de nous confier un rôle clair pour veiller à une mobilisation responsable et efficiente des données à des fins de recherche. Nous proposons la création d’une table de concertation pour convenir d’outils standardisés, interopérables compatibles avec l’activité de recherche et d’un registre public pour suivre la fluidité de l’accès aux renseignements de santé et l’évolution de l’état de santé du « pacte social ».

Nous avons une formidable occasion de rejoindre les pays qui détiennent à la fois des renseignements personnels de santé sur leur population et qui savent les mobiliser, au service et avec le concours de cette même population. Alors que l’on se dote d’un cadre de gouvernance aussi robuste et de classe mondiale, n’en faisons pas un frein, mais au contraire profitons-en pour offrir à la recherche les moyens de s’épanouir et pour donner plein effet à l’intention du législateur. À cet égard, nous saurons être des partenaires et des acteurs clés.