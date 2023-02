À bas OPTILAB!

Le projet OPTILAB défraie à nouveau les manchettes. En effet, dans une lettre récente envoyée au ministre de la Santé, Christian Dubé, la FMSQ (Fédération des médecins spécialistes du Québec) et la FMOQ (Fédération des médecins omnipraticiens du Québec) réclament conjointement une intervention urgente et ni plus ni moins qu’un plan de redressement du réseau OPTILAB.

Parallèlement, les médecins de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) dénoncent, eux aussi, les ratés du système OPTILAB. Et pour terminer, l’APTS réclame carrément au gouvernement la décentralisation des laboratoires OPTILAB. Un front commun d’une ampleur remarquable et inédite pour demander la décentralisation des laboratoires médicaux du Québec.

À ces voix se rajoute celle du Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS). Nous représentons plus de 850 médecins, issus de plus de 60 centres hospitaliers à travers la province.

Auparavant offerts dans près de 500 unités administratives, les services de biologie médicale ont été regroupés, dans la foulée de la loi 10 mieux connue sous le nom de « réforme Barrette », pour former 11 grappes de services pour les 34 établissements du Québec. Une 12e grappe, celle du CHU Sainte-Justine, est devenue effective dans un deuxième temps, le 1er avril 2019.

Le concept de grappes de services consiste en un regroupement des laboratoires d’un ou de plusieurs établissements, parfois de plus d’une région, donc parfois géographiquement très éloignés.

Historiquement, chaque établissement élaborait l’organisation de ses services de biologie médicale en tentant d’offrir le plus d’analyses possible au sein même de ses installations. Mais à partir du 1er avril 2017, les conseils d’administration des établissements appartenant à une grappe multi-établissements ont entériné la « Convention de cession d’exploitation concernant les activités de laboratoire », les centres associés cédant désormais, en faveur du centre serveur, l’exploitation complète des activités de laboratoire.

Plusieurs médecins et professionnels de la santé dénoncent depuis ardemment les conséquences néfastes de la délocalisation de leur laboratoire sur la qualité des soins, et revendiquent le rapatriement de certaines analyses de laboratoire dans leurs milieux. Le RQMDSS souhaite appuyer ces médecins et professionnels de la santé.

Les effets pervers du projet OPTILAB sont nombreux et déplorables. Le principal impact est évidemment celui des délais accrus dans l’obtention de résultats d’analyses de laboratoire, qui occasionnent à leur tour des délais dans la prise en charge des patients, un allongement des épisodes de soins ou de séjour à l’urgence et dans les unités d’hospitalisation, à l’heure où nos hôpitaux et nos urgences débordent. Mais surtout, ces délais ralentissent la démarche diagnostique des cliniciens et la prise en charge ainsi que le traitement adéquat des patients, ce qui ultimement peut nuire à la morbidité ou au pronostic des patients.

Les pertes d’échantillons, les erreurs d’identification ou de transport des spécimens, les erreurs de manipulation ou de saisie informatique ont été largement documentées. Au lieu de réussir des économies d’échelle, objectif premier de sa création, le projet OPTILAB occasionne bien au contraire des coûts excédentaires, reliés notamment au transport des échantillons inter-établissements, au transport de matériel, au transport du courrier interne, au recours à des transporteurs contractuels privés, à la reprise d’examens si les échantillons sont perdus ou mal identifiés, aux visites répétées des patients aux centres de prélèvement lorsque certains prélèvements ne se font qu’à des jours précis en raison du transport, etc.

Il faut aussi mentionner la nécessité pour les usagers de devoir se déplacer vers des laboratoires serveurs ou centraux pour avoir accès à certains prélèvements ou analyses qui ne peuvent plus être faits près de chez eux. Mais de manière encore plus déplorable, il faut dénoncer la perte d’expertise en médecine de laboratoire dans les établissements secondaires et l’impact négatif que le projet OPTILAB a eu sur la valorisation, le recrutement et la rétention du personnel de laboratoire, alors que notre système de santé vit une crise de pénurie de main-d’oeuvre sans précédent.

Nous devons aussi souligner la perte du volet de recherche et de développement d’analyses spécialisées pour des centres, par exemple l’IUCPQ, où la mission académique de développement et de recherche est pourtant une mission importante, donc le réseau OPTILAB constitue pour ces centres un frein au développement de l’expertise et de l’innovation en santé.

Pour le RQMDSS, la solution est claire : il faut revenir en arrière avant qu’il ne soit trop tard. Les hôpitaux doivent retrouver leurs laboratoires et ils doivent pouvoir compter sur un accès à l’expertise qu’est la médecine de laboratoire en biochimie, en microbiologie, en biologie moléculaire, en pathologie, en cytologie, en hématologie ainsi qu’à des banques de sang. Les patients et leurs soignants ont besoin d’analyses de laboratoire facilement et rapidement accessibles, pour des soins de santé efficaces et de qualité.

* Ont aussi signé ce texte (tous membres du conseil d’administration du RQMDSS) :

Dr Daniel Kaud

Dre Ruth Vander Stelt

Dr Félix Le-Phat-Ho

Dr Mario Rizzi

Dr Francis Paquette