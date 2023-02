Au coeur du désastre, l’empathie

Depuis la dernière semaine, nous avons entendu et lu plusieurs personnes témoigner de leur peine, de leur colère, de leur incompréhension face au drame survenu à la garderie Sainte-Rose de Laval. Comme elles, je vis un profond malaise lié à l’impuissance et à l’incompréhension qui m’habitent face à cette situation. Pour moi, elles sont déjà difficilement tolérables. Elles le sont encore plus face à l’enfance volée.

Je pense beaucoup aux familles. Je pense beaucoup aux enfants. Que l’on éduque.

Marie Laberge, dans son livre Treize verbes pour vivre, nous fait le cadeau de cette citation : « Je crois à la puissance des enfants qui cherchent sans masques la vérité et qui savent créer, imaginer, flotter, voler, même au coeur du désastre. »

Au coeur du désastre, je pense aux enfants. Je pense aux enfants et je me demande ce qu’on doit leur dire de cet événement. Au coeur du désastre, je me demande si toute vérité est bonne à dire aux enfants. Les réponses à ces questions sont complexes à élaborer et je pense qu’il est important que nous les construisions collectivement.

Pour ma part, je les construis entre autres à partir de mes recherches sur le développement de l’empathie chez l’enfant : elles m’amènent à vous proposer que l’on crée des moments de vérité pour les enfants à propos de ce drame par l’empathie.

Non pas en les encourageant à faire preuve d’empathie face à ce qui est incompréhensible, irréparable et intolérable. À l’impossible, nul n’est tenu. En les invitant plutôt momentanément à ressentir et à prendre conscience que cet événement amène des sentiments et des pensées qui sont réellement douloureuses et difficiles.

Soutenir l’empathie des enfants

L’empathie, dans sa définition et sa conceptualisation élaborées par Martin Hoffman, implique deux dimensions, l’une affective, et l’autre cognitive. Sa dimension affective engage une personne à substituer momentanément son état émotionnel pour se placer dans un état émotionnel qui est davantage adapté à la situation d’une autre personne. Sa dimension cognitive correspond à la compréhension des états intérieurs d’une autre personne, par exemple ses pensées, ses sentiments, ses perceptions et ses intentions.

Le développement de l’empathie durant la petite enfance et l’enfance implique que les enfants acquièrent petit à petit la capacité de se représenter mentalement des événements sans les avoir nécessairement vécus. Ce développement implique aussi que les enfants parviennent à s’imaginer être à la place d’une autre personne. Ces représentations mentales ont le pouvoir de susciter leur empathie. Ces représentations mentales font en sorte que l’empathie peut être activée lorsque les enfants lisent ou écoutent une histoire.

Je pense donc que l’une des façons qui pourraient actuellement être privilégiées par des parents, éducatrices ou enseignantes qui souhaiteraient aborder avec des enfants l’événement survenu à la garderie Sainte-Rose est de le faire par l’entremise d’une histoire.

Effectivement, l’une des chercheuses dont j’ai beaucoup lu les travaux dans le cadre de mes recherches, Natalia Kucirkova, nous propose de soutenir l’empathie en faisant plonger les enfants à l’intérieur d’histoires qui racontent des réalités différentes de celle qu’ils et elles connaissent afin de susciter leur identification aux personnages qui vivent ces réalités.

L’histoire, on peut l’écrire. On peut la dessiner. On peut la raconter à voix haute.

On peut aussi choisir de quels détails on l’étoffe, c’est-à-dire ceux qu’on choisit de laisser aux adultes et ceux qu’on juge qui pourront être traités par les enfants.

Je pense que c’est en partie ce que nous pouvons faire actuellement : susciter l’empathie chez les enfants en leur racontant une histoire qui tienne compte de la réalité vécue au matin du 8 février dernier.

Au coeur du désastre, je crois que c’est ainsi que nous pouvons leur transmettre une partie de la vérité en lien avec le drame survenu à la garderie Sainte-Rose de Laval.

P.-S. Monsieur le Ministre de l’Éducation Bernard Drainville, à l’heure des grandes annonces, j’aurais une mention spéciale à vous faire dans le cadre de cet article, si je peux me le permettre : je rêve du jour où l’empathie sera prescrite comme objet d’apprentissage dans notre programme de formation de l’école québécoise.