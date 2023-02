Le président de la Banque mondiale, un climatosceptique?

L’autrice est professeure adjointe à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé mercredi dernier son intention de démissionner de son poste, quelques mois après des commentaires douteux sur les causes et l’existence de la crise climatique. Il laissera le siège vacant en juin prochain, un peu moins d’un an avant la fin de son mandat.

Lors d’un événement organisé par le New York Times en septembre dernier, l’environnementaliste Al Gore avait demandé le renvoi de Malpass en le traitant de négationniste climatique (climate denier). L’ancien vice-président américain du gouvernement de Bill Clinton avait été très dur à l’endroit de Malpass. Celui-ci s’est ensuite fait talonner avec des questions sur l’existence de la crise climatique et le fait qu’elle soit causée par l’homme.

Le président de séance lui a notamment demandé si « la combustion de combustibles fossiles par l’homme […] [entraînait] un réchauffement rapide et dangereux de la planète ». Après avoir évité la question plusieurs fois, l’homme de 66 ans a finalement répondu : « Je ne sais même pas… Je ne suis pas un scientifique ! » Ces remarques, dites en parallèle de la 77e Assemblée générale des Nations unies, ont créé beaucoup de remous. S’est ensuivi un gigantesque exercice de communication publique pour sortir les pieds du président de la plus grande institution multilatérale de développement du plat.

L’ire des environnementalistes

Le président de la Banque mondiale avait du même souffle remis en question l’impact sur les changements climatiques d’Al Gore, qui selon lui « se fait qualifier d’environnementaliste »,mais dont les actions font pâle figure en comparaison des « projets d’impact » de la Banque mondiale en environnement. Une gestionnaire de programmes du groupe environnemental E3G a vu dans les commentaires de Malpass « un pas de trop ». Dans une lettre ouverte en septembre, plusieurs groupes de militants ont d’ailleurs demandé sa démission. Avec raison, ceux-ci mentionnaient qu’il n’est pas nécessaire « d’être un scientifique » pour comprendre le b.a.-ba des changements climatiques.

Déjà, en novembre 2021, l’envoyé spécial des Nations unies pour le changement climatique, Selwin Hart, avait accusé la Banque de ne rien faire alors que « le monde en développement brûle » et avait affirmé que l’organisation « sous-performait » en matière d’action climatique.

Sans donner de raisons particulières pour son départ dans sa lettre de démission, Malpass se dit fier du travail accompli depuis son élection en 2019, notamment pour avoir soutenu « un développement inclusif et soutenable » et pour avoir « doublé » le budget pour le climat, qui atteint presque 32 milliards en 2022. Bien qu’il soit difficile de vérifier l’exactitude de ses dires, il est vrai que la Banque a tenté de changer son fusil d’épaule dans la dernière décennie, après avoir été accusée à maintes reprises de soutenir des projets de relocalisation de communautés autochtones pour l’implantation de projet d’énergie (hydroélectrique ou autre), de financer des minières et des projets de gaz naturel ainsi que divers projets dommageables pour l’environnement.

Il est à noter que Malpass a toujours été dans la ligne de mire des franges les plus progressistes et mondialistes de la société civile internationale. En plus d’avoir été nommé par l’ancien président américain Donald Trump (loin d’être le plus grand champion de la lutte contre les changements climatiques), Malpass est un antimultilatéralisme notoire et un grand défenseur d’une vision économique à la Wall Street (ayant lui-même été économiste en chef de la banque d’investissements Bear Stearns, qui a participé à la crise de 2008 avec JP Morgan). Il a toujours critiqué les organisations internationales comme la Banque mondiale, selon lui « corrompues » et « pas très efficaces ».

Finalement un changement de processus ?

La démission de Malpass laisse poindre l’espoir d’un changement dans le processus d’élection de la présidence de la Banque mondiale. Alors que les pays européens choisissent historiquement le ou la cheffe du Fonds monétaire international (FMI), les États-Unis ont la mainmise sur le processus de mise en candidature pour la présidence de sa soeur des Institutions de Bretton Woods. Il n’y a encore jamais eu de dirigeants d’un pays du Sud ni de femmes à la tête de l’institution.

Les candidats et candidates pressentis, tous américains ou ayant une double citoyenneté, sont notamment Ngozi Okonjo-Iweala, à la tête de l’Organisation mondiale du commerce depuis 2021, Raj Shah, de la Rockefeller Foundation, et Samantha Power, de l’Agence internationale de développement international USAID.

Le départ précipité de Malpass pourrait être une bonne nouvelle pour un renouvellement de l’institution, d’autant plus que celle-ci est en train d’opérer une réforme de son fonctionnement. Selon des documents internes, la mission de la Banque devrait dorénavant mettre l’accent sur les « biens publics mondiaux », comme les changements climatiques et la préparation aux pandémies. Pas facile à implanter quand le président de l’institution ne croit ni aux institutions internationales ni à la crise climatique.