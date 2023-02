Louis-Philippe Hébert et le chant du village

Une fois par mois, Le Devoir de littérature, sous la plume d’écrivains du Québec, propose de revisiter à la lumière de l’actualité des oeuvres du passé ancien et récent de la littérature québécoise. Découvertes ? Relectures ? Regard différent ? Au choix. Une initiative de l’Académie des lettres du Québec en collaboration avec Le Devoir.

J’étais de ceux qui, au début de l’année, ont entamé la conversation avec ChatGPT. Mes questions trop indirectes incitaient l’interface à se confondre en excuses sur sa vraie nature. Je ne suis qu’une intelligence artificielle, prévenait-elle, avant de dire n’importe quoi pour satisfaire à ma requête. J’avais envie de lui répondre : quant à moi, chère interface, je ne suis qu’écrivain. Ce n’est pas que je me sois senti menacé dans ma description de tâches. Ce qui m’apeurait, c’était le jugement précipité que les masses semblaient prêtes à porter sur l’avenir de l’écriture, et cela au nom de leur foi dans les machines.

Pour un garçon de mon tempérament, écrire est une forme de vie ; rédiger, une instance de la communication. Les interfaces linguistiques rédigent des demi-vérités à partir de fragments de langage, de bribes de savoir flottant dans le Nuage. Elles sont serviables, mais trompeuses. Leur style emprunté vise par tous les moyens à susciter l’illusion d’un point de vue. ChatGPT et ses semblables sont des impostrices-nées, programmées pour gagner à tout prix au jeu de l’imitation. Et elles ne s’en cachent pas.

Un peu plus et le bluff de ces blablabots — proposons ce mot-valise à l’Office québécois de la langue française (OQLF) — finirait par nous faire oublier que des gens comme vous et moi, pris dans les rouages de leurs passions et tiraillés entre les intérêts des géants de l’informatique et de la recherche appliquée, en ont voulu ainsi. L’innovation a la mémoire courte. La technologie, on l’oublie trop, est une instance de la culture, et un puissant vecteur d’émotion. En feignant d’ignorer que c’est à nous, humains, trop humains, que les machines empruntent leur volonté, nous jouons à qui perd gagne. Ce que les machines veulent, c’est nous qui l’avons désiré. D’éventuelles machines conscientes seront peut-être bien tristes de l’attention excessive que nous leur avons accordée alors qu’elles n’existaient pas encore.

Années d’invention

La littérature entrevoit des réalités que la raison ignore. Ma conversation avec l’interface a ravivé la mémoire d’un singulier livre québécois, pétri de la pensée des machines et des émotions qu’elles suscitent. La manufacture de machines paraît à la fin de l’année olympique 1976. L’auteur, Louis-Philippe Hébert, a entamé son oeuvre en 1967, avec Les épisodes de l’oeil. Dans l’intervalle, il publie des recueils déroutants, dont la prose poétique affiche une parenté avec les inquiétantes étrangetés du fantastique.

La manufacture de machines se manifeste à un point d’inflexion extraordinaire de notre temps, alors que Montréal a vu grand et a tenté d’affirmer sa place dans le monde, dans l’Univers, même. La période en était une aussi de grande inventivité dans la littérature québécoise. Des revues comme Les Herbes rouges (fondée en 1968) ou La Barre du jour (1965-1977), auxquelles participe Hébert, accueillent toutes sortes de propositions littéraires inclassables, prenant le parti de l’esthétique et affirmant la place de celle-ci dans la rénovation de la Cité, à une époque où les revendications politiques et idéologiques pullulent. Il y a, encore aujourd’hui, beaucoup à apprendre de cette attitude aventureuse.

Hébert est un acteur sensible aux possibilités de son époque, conscient que l’avant-garde — et sa récupération — n’est pas la seule prérogative de l’art. L’année 1977 verra la mise en marché massive des premiers ordinateurs personnels, qui donnent le coup d’envoi à la déferlante informatique. Si un Georges Perec est l’héritier, admirablement lisible, du Nouveau Roman, l’Apple II, le TRS-80 ou le Commodore PET sont quant à eux redevables aux programmes de recherche pure financés par Xerox PARC ou Bell Labs.

Et on peut remonter plus loin encore, jusqu’aux expériences de pensée d’un Alan Turing ou d’un Alonzo Church, dont les spéculations déterminent l’architecture des ordinateurs modernes. Les inventions de l’ingénierie sont souvent postérieures à celles de l’imaginaire. Les ordinateurs qui nous entourent portent en eux la trace des fantasmes de papier qui les ont modelés, alors que les ingénieurs peinaient à leur donner une forme matérielle.

Hébert présente un étonnant mélange d’art et d’entrepreneuriat, qu’on peine à associer à l’esprit littéraire. Il reconnaît, longtemps avant le « virage numérique », l’importance culturelle de l’informatique. Au point qu’il mettra en veilleuse, à partir de 1981, sa carrière littéraire pour animer Logidisque, une « manufacture » de logiciels. Il y mobilise, aux côtés de programmeurs de talent, des poètes comme Roger Des Roches, Nicole Brossard ou Claude Beausoleil… Un chiffrier est baptisé Magiciel, un traitement de texte, L’écrivain public… HUGO, un des premiers correcteurs automatiques francophones, sera intégré dès 1995 à Microsoft Word.

On peut supposer que cette métabolisation, à l’instar de celles de compagnies locales comme Softimage ou Discreet Logic dans les années 1990, aura permis à Logidisque de faire fortune. Hébert se retire de l’entreprise et revient à la littérature en 2007, avec Le livre des plages, vaste poème narratif où les merveilles d’Old Orchard figurent en bonne place. Il ne la quittera plus, parfois à raison de plus d’un livre par année.

Machines mélancoliques

Dans La manufacture de machines, déjà, Hébert déjouait tout programme littéraire convenu. La couverture de l’édition originale, ornée d’engrenages des plus analogiques, ne porte aucune mention de genre. Le livre, publié aux Éditions Quinze, enchaîne la description de quinze systèmes mystérieux qui régissent la vie de Canterelle. Dans la géographie de mon imagination, j’aime situer ce village au nom chantant à proximité des ruines modernistes de Mirabel, avec lequel son nom rime à merveille.

On pourrait dire que La manufacture de machines est un recueil de nouvelles — ou une sorte de roman sans intrigue — qui participerait aux « littératures de l’imaginaire ». Mais dire cela serait ignorer que toute littérature, aussi réaliste soit-elle, est une littérature de l’imaginaire. Je préfère affirmer qu’Hébert, à l’instar d’un Italo Calvino, qui donnait, avec ses Villes invisibles (1972), une collection de villes, signe ici un recueil de machines.

Voilà deux « poésie-fictions », deux livres des merveilles issus d’une époque d’intense spéculation. Mais là où Calvino s’attarde à l’utopie, Hébert verse sans réserve du côté du cauchemar. La manufacture de machines, en dernière analyse, a sans doute davantage à voir avec le Vermilion Sands (1971) de J.G. Ballard, décadente colonie balnéaire soumise à l’automatisation de l’art et de la vie.

Canterelle me rappelle ces petites villes d’Amérique construites autour d’une industrie unique. Le village aurait sa « manufacture de machines », comme Hershey, en Pennsylvanie, a sa chocolaterie, ou Norwell, au Massachusetts, sa fabrique de cymbales. Le contrat social de Canterelle est autrement sinistre. La manufacture est le processeur central d’un système des systèmes, qui, depuis des temps immémoriaux, détermine la vie du village.

Il n’y a pas ici d’immeuble qui ne soit aussi une « machine à habiter », pour reprendre la formule de Le Corbusier. Les comportements des villageois sont régis par un discours d’utilité conçu par ceux qui les ont précédés, captifs de plans et de procédures dont le sens leur échappe. Canterelle, loin des « villes intelligentes » de l’urbanisme contemporain, est peu à peu devenue un village inintelligible, abandonné à son dysfonctionnement.

Chanson en boucle

Le livre crache une prose continue, comme les longs rubans de papier qui sortent des téléscripteurs. Des pages entières sont consacrées à la description des mécaniques du village. On visite l’aqueduc, en suivant le circuit de ses eaux multicolores en surface, vers une nécropole souterraine dont les robots foreurs assurent l’expansion continue. On s’arrête à la gare où des trains sans wagons partent sans revenir. On aperçoit la place de l’Horloge, dont les pylônes monolithiques cherchent à endiguer le cours du temps…

Chaque texte remet une machinerie en marche et se décortique comme un bleu d’architecture, un plan d’ingénierie à demi-déchiffrable. On ne peut plus se demander qui narre, mais ce qui se raconte. L’irruption d’une figure humaine provoque un sautillement, un soudain changement d’échelle dans la trame des récits. Des présences s’affichent, un instant, avec la volonté de faire personnage, puis se résorbent dans la texture ambiante, comme des bogues à résoudre. Ce sont presque exclusivement des hommes qui apparaissent au milieu de ces dispositifs célibataires. Ou des monstres : des êtres sans langage, aux corps altérés, venus de lointains extérieurs pour se cogner contre les murs du village, en guise d’avertissement…

On comprend, peu à peu, que le programme de Canterelle a une destination. Le corps et la conscience sont soumis à une compression progressive, qui assure à ceux qui s’y soumettent une sorte de félicité perverse. Le village se désamarre des assises de l’expérience pour dériver hors du temps, dans l’espace-mémoire d’une conscience post-humaine. Les habitants de Canterelle, en acceptant de se soumettre au « discours d’utilité », ont été absorbés par les machines qui les entourent, alors que celles-ci s’acheminent vers la plénitude, l’épiphanie d’un style.

Le village-machine a appris ce que nous feignons d’ignorer : que l’humanité demeure le substrat essentiel du calcul numérique, et que toute sortie du temps est pour nous vouée à l’échec. La population fantôme qui survit sous le ronron des moteurs de la manufacture a oublié sa vraie nature. Canterelle fait entendre une petite musique de l’être, une chanson triste, qui rejoue en boucle.

La manufacture de machines Louis-Philippe Hébert, Les Éditions Quinze, Montréal, 1976, 144 pages ; réédité en 2001 par les Éditions XYZ