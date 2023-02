Le Canada doit se lever pour Haïti

Je suis présentement en République dominicaine, d’où j’observe la situation désespérée de notre voisin, Haïti. Impossible dans un court article de saisir l’horreur qui a cours en ce pays. Je ne peux qu’espérer que le premier ministre Justin Trudeau, invité spécial de la 44e réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes (CARICOM), qui se poursuit jusqu’au 17 février à Nassau, n’écartera pas la demande urgente d’une intervention armée dirigée par le Canada.

Le 25 janvier dernier, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a en effet réaffirmé « le besoin urgent de déployer une force armée internationale spécialisée » en Haïti, car « le peuple haïtien souffre de la pire situation d’urgence humanitaire et de droits de l’homme depuis des décennies », dit-il. Helen La Lime, envoyée spéciale pour Haïti, a noté qu’« en moyenne, nous sommes confrontés à un enlèvement toutes les six heures en 2022 ».

Parmi les Haïtiens, un consensus s’est dégagé récemment sur le fait que sans une intervention menée par le Canada, il sera impossible de s’attaquer à la spirale de la violence des gangs en Haïti.

Jeudi, le premier ministre Trudeau s’est bien gardé de répondre à cette demande. Il s’est cependant engagé à envoyer, dans les semaines à venir, des navires de la Marine royale canadienne au large de l’île d’Hispaniola.

En juillet 2021, la crise en Haïti avait attiré l’attention du monde entier après l’assassinat du président Jovenel Moïse. Moïse lui-même utilisait les gangs comme agents d’exécution et de surveillance dans les quartiers pauvres de la capitale, Port-au-Prince. Ces derniers l’auraient apparemment tout de même fait assassiner avant qu’il ne remette une liste de trafiquants de drogue aux autorités américaines. Ayant annulé les élections, Jovenel Moïse gouvernait par décret.

Le pouvoir, aussi limité soit-il, est maintenant entre les mains du Dr Ariel Henry, que Jovenel Moïse a nommé premier ministre peu avant son assassinat.

Les gangs au contrôle

Le malheur de Haïti remonte à la dictature répressive des Duvalier (François, ou « Papa Doc », et son fils Jean-Claude, ou « Baby Doc »), qui ont régné de 1957 à 1986. La chute des Duvalier a été suivie d’affrontements pour le pouvoir entre des dirigeants typiquement corrompus et ineptes, soutenus par des élites, certaines liées à des acteurs basés aux États-Unis. Depuis les tremblements de terre de 2010, Haïti se maintient dans un état fragile, mais le meurtre de Jovenel Moïse en juillet 2021 — et un nouveau tremblement de terre le mois suivant — ont rendu la situation incontrôlable.

Les gangs — dont le nombre est estimé à 200 — ont comblé le vide, Port-au-Prince étant au centre d’une horrible guerre de territoire qui a vu se multiplier les enlèvements, les décès de civils et les viols collectifs, même de femmes âgées et d’enfants. Selon les estimations, 70 % de la ville de Port-au-Prince serait sous le contrôle absolu des gangs de rue, qui déterminent qui y entre et qui en sort.

Il n’y a effectivement aucune contrainte sur les actions des gangs, à l’exception des gangs adverses qui se battent pour un même territoire. Les gangs ont bloqué l’accès aux camions d’eau potable, obligeant les habitants à boire une eau contaminée. On estime à 155 000 le nombre de personnes qui ont fui leur domicile, soit près d’un habitant sur six dans la ville. Selon les chiffres officiels, la violence des gangs a fait 1448 morts en 2022, et 1005 personnes ont été enlevées pour obtenir une rançon.

De plus, 17 600 cas suspects de choléra ont été détectés avant la fin de l’année 2022. L’épidémie de choléra a fait des ravages chez les enfants de moins de six ans, qui représentent plus de 40 % des infections.

Le mieux que puisse faire la force de police de 9500 hommes, dépassée par les événements, est d’essayer d’empêcher les gangs d’étendre leur base. Au moins 54 officiers ont été tués par les gangs en 2022. Plus de 3000 agents ont quitté les forces policières depuis le début de l’année 2021.

Le Canada à la rescousse

Les Nations unies ont souvent appelé à agir, mais l’action directe de l’ONU est bloquée par les veto russe et chinois. D’où l’appel à « une mission non onusienne dirigée par un pays partenaire ». Une visite à Ottawa du secrétaire d’État, Antony Blinken, a permis de comprendre que les États-Unis voyaient bien le Canada jouer ce rôle.

La France a déclaré qu’elle contribuerait à une intervention dirigée par le Canada soutenue par les voisins de Haïti. (Les Haïtiens restent sensibles à l’effet durable des réparations forcées par la France pour rembourser les propriétaires d’esclaves après l’indépendance de Haïti en 1804.) Des pays caraïbes sont prêts à faire leur part.

La Banque mondiale a noté qu’« un enfant né aujourd’hui en Haïti ne sera, en grandissant, que 45 % aussi productif qu’il pourrait l’être »… « Plus d’un cinquième des enfants risquent d’avoir des limitations cognitives et physiques, et seulement 78 % des jeunes de 15 ans survivront jusqu’à 60 ans. »

L’approche du Canada consiste à imposer des sanctions aux oligarques qui profitent de la violence et de l’instabilité qui règnent au pays. Des trafiquants de drogue et d’armes présumés siègent depuis longtemps au parlement haïtien, des policiers aident les trafiquants de drogue, tandis que les juges sont régulièrement soudoyés pour rejeter des affaires.

Une intervention nécessaire

Fin décembre, Michaëlle Jean, qui est née en Haïti, a publié une déclaration forte dénonçant le fait qu’il soit si « difficile d’imaginer la résolution de ce noeud gordien sans intervention extérieure ».

« Les choses sont maintenant à un point de rupture. Cette crise ne passera pas », a déclaré Jean-Martin Bauer, directeur pour Haïti du Programme alimentaire mondial des Nations unies, au début de l’année 2023. Près de la moitié de la population haïtienne — environ 4,7 millions de personnes — est confrontée à une crise alimentaire.

Haïti est le pays le plus densément peuplé des Amériques. Si Haïti implose, cela provoquera aussi une explosion chez ses voisins, surtout la République dominicaine, avec laquelle elle partage l’île d’Hispaniola.

Jusqu’à présent, le Canada a favorisé ce que Bob Rae a décrit comme une approche « dirigée par les Haïtiens ». Cette formulation vague et impraticable permet aux autorités d’éviter d’envisager publiquement une mission pour laquelle il faudra chercher le soutien populaire des électeurs canadiens.

Mais cela ne peut pas durer. Les Canadiens doivent savoir que les choses ne s’amélioreront pas d’elles-mêmes : les meurtres, les enlèvements et les viols augmentent rapidement et le territoire contrôlé par les gangs s’étend. Sommes-nous prêts à prendre nos responsabilités ?