La culture, une alliée pour la persévérance scolaire

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, la Maison Théâtre souhaite souligner l’importance de multiplier les occasions culturelles dans le parcours éducatif des jeunes et salue l’engagement des enseignants et des directions d’école à l’égard des arts et de la culture. Ces intervenants unissent leurs efforts aux nôtres pour offrir aux jeunes une vision constructive, riche et profonde du monde.

La culture et les arts favorisent et propulsent la réussite scolaire des élèves.

Il est reconnu que la participation à de nombreuses activités culturelles accroît proportionnellement les chances de réussite des élèves. Cela est bénéfique à plusieurs égards, notamment en améliorant la capacité d’adaptation, les habiletés cognitives, le bien-être mental et physique et la rétention de l’information. De même, cela renforce l’estime de soi, la confiance et augmente la motivation et l’engagement des élèves dans leur milieu scolaire. Sans compter que la culture favorise aussi la connaissance des émotions et le développement de la personnalité et des intérêts.

Ainsi, la Maison Théâtre, à l’instar de plusieurs organisations et artisans du monde des arts et de la culture, joint sa voix au vif plaidoyer en faveur des sorties culturelles. Ces dernières sont essentielles pour faire visualiser concrètement les différentes formes artistiques et participent à mieux intégrer la dimension culturelle dans le programme éducatif des jeunes.

Grâce à une étroite collaboration avec le milieu de l’éducation, cette année, plus de 40 000 enfants et adolescents franchiront les portes de la Maison Théâtre, en plein coeur de Montréal. Leurs visages lumineux à l’arrivée reflètent leur joie de sortir de l’école et de vivre une expérience nouvelle. À la sortie, leurs « mercis » et leurs commentaires témoignent de leur estime. Chaque année, près de 1000 enseignants et enseignantes complices nous ouvrent aussi les portes de leurs classes pour un atelier.

Pour avancer — et persévérer —, il faut rêver, se projeter dans l’imaginaire et dans l’avenir. Le théâtre et les arts constituent sans aucun doute une des solutions pour prendre soin des jeunes, qui en ont bien besoin à la suite de la pandémie. Pour avancer, le Québec doit s’assurer de mettre en place toutes les conditions nécessaires à l’accroissement et à l’accessibilité accrue de l’offre de sorties culturelles.

Nous avons la chance de compter sur une politique culturelle (Partout la culture) qui propose d’amplifier la relation entre culture et éducation, et sur un Plan d’action jeunesse 2021-2024 qui abonde dans le même sens. Si nous estimons que l’aide économique octroyée à la suite de la COVID est toujours nécessaire dans le milieu, nous ne pouvons qu’être en accord avec la volonté affirmée la semaine dernière par le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, de favoriser le plus grand accès possible aux oeuvres créées ici pour les jeunes Québécois.

Cette vision devra s’exprimer à travers un soutien permettant d’assurer la pérennité et le développement de l’offre québécoise d’activités culturelles pour les jeunes. De même, elle devra être partagée par son collègue Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, pour qu’ils forment un tandem efficace au Conseil des ministres, au nom de l’avenir de nos jeunes et de la persévérance scolaire.