L’éducation mérite un débat public

Dans son éditorial du 16 janvier dernier à propos de l’action citoyenne Parlons éducation (« L’école au coeur du débat »), Marie-Andrée Chouinard montrait pourquoi le moment était venu de se livrer à nouveau à une réflexion collective sur « la priorité des priorités ». Il faut en effet, soulignait-elle, « repenser l’école à la lumière des réalités et des enjeux contemporains, refaire le point sur nos échecs et nos grands succès, imaginer l’éducation du futur ». Tel est également notre avis. Or, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a clairement indiqué qu’il n’est pas question de tenir le moindre débat public sur l’éducation.

Le système d’éducation va mal, les médias font état régulièrement de nombreux problèmes. Le nouveau ministre en relève bien certains, mais il ne semble pas avoir pris connaissance des pistes de solution solidement étayées dans les rapports du Conseil supérieur de l’éducation ni des propositions formulées par différentes organisations et personnes de la société civile. Il désire un système performant, terme qu’il ne définit pas. Quant à nous, nous désirons un système qui promeut une école émancipatrice, équitable, inclusive et démocratique.

Quel genre de citoyennes et de citoyens forme l’école aujourd’hui ? Les jeunes qui ont mené à terme leur secondaire ont-ils acquis les connaissances et les habiletés suffisantes pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et contribuer à son amélioration ? Ont-ils développé leur capacité de penser et de réagir de façon critique aux discours dominants ? Cela ne devrait-il pas être au coeur de la mission de l’école plutôt que l’insistance sur la réussite ? D’ailleurs, de quelle sorte de réussite parle-t-on ?

Voilà pourquoi nous donnons notre appui à l’action citoyenne Parlons éducation et convions toutes les personnes qui ont à coeur l’éducation à venir en discuter lors de forums qui se tiendront dans 18 villes du Québec entre le 10 mars et le 3 juin. À Montréal, deux forums auront lieu, soit les 10 et 11 mars et les 14 et 15 avril. On peut s’y inscrire dès maintenant sur le site de Parlons éducation.

Un atelier qui s’adresse aux jeunes, disponible sur le site Web (www.parlonseducation.ca), propose aux élèves du secondaire et du cégep ainsi qu’aux étudiantes et étudiants de l’université de se préparer collectivement à ces forums et d’y venir, car leur parole est importante.

Lors de ces forums, on discutera des cinq thèmes suivants : 1) la mission de l’école ; 2) l’équité scolaire ; 3) l’inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires ; 4) la valorisation des compétences des personnels ; 5) la démocratisation du système scolaire. Le document de participation aux forums citoyens de Parlons éducation est accessible sur son site à toutes les personnes intéressées à se préparer à en discuter.

Parlons éducation n’est que la première étape d’une démarche qui appelle à réformer, voire à transformer en profondeur notre système d’éducation.

* Ont aussi signé cette lettre :

