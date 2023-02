Une juste colère

Je suis en colère. Je suis impliquée socialement depuis le milieu des années 1970 dans les quartiers populaires de Québec et aujourd’hui, je suis en colère. Ce n’est plus l’indignation porteuse, la patience historique ou l’espoir résistant qui tiennent le haut du pavé dans mon coeur de citoyenne engagée. C’est la colère.

J’en ai plus qu’assez de voir les décideurs politiques et économiques balayer du revers de la main la parole citoyenne et, par le fait même, refuser de puiser aux sources d’une démocratie ancrée socialement.

C’est au coeur du quartier Limoilou, de Québec, que plane un danger devenu monnaie courante dans les quartiers urbains bâtis au fil du temps par des familles ouvrières ou à faible revenu. Ce danger est celui de la dépossession d’un territoire, de la destruction d’une trame communautaire finement tissée par des groupes communautaires à travers les mailles des injustices sociales. Un amas d’industries de haute technologie et une population plus aisée s’annoncent et commencent même à s’installer dans des logements de luxe qui n’ont pas eu de peine à s’ériger. Le problème n’est pas la mixité, mais bien une perte d’inclusivité.

Je suis en colère, parce que la Ville de Québec porte, pour trois quartiers de ce territoire, soit Maizerets, Vieux-Limoilou et Vieux-Moulin, un projet de zone dite d’innovation. Le gouvernement Legault a fourni les fonds de décontamination de terrains industriels destinés à des entreprises de pointe sur le plan technologique. Et cela dans un contexte incluant l’agrandissement de l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Comment ne pas être en colère face à un possible envahissement qui viendra amplifier, par un processus de gentrification programmé, une crise du logement déjà inacceptable ?

Je suis en colère, parce que ce projet a été développé en catimini par des acteurs d’influence regroupés dans un organisme nommé InnoVitam. Il s’est développé sans consultation citoyenne et sans étude d’impact. Ou alors, s’il y en a eu une, la population n’y a pas eu accès.

Je suis en colère, parce que les membres du conseil de quartier ont été informés de ce projet par les médias, alors que la Ville le portait depuis quelques années. Quel déficit démocratique, alors que les conseils de quartier, mis en place lorsque le Rassemblement populaire était au pouvoir, constituaient alors un instrument original de démocratisation municipale.

Reconversion

Leur pouvoir, les citoyens l’ont repris en se mobilisant collectivement dans la table citoyenne Littoral Est. Écoutez leur désir social. Ces citoyens veulent, entre autres, la conversion d’un ancien dépôt à neige en forêt urbaine, un véritable accès au fleuve, le développement de logements sociaux, des terrains publics réservés pour du logement social, la conversion du garage municipal en centre social autogéré. Ce centre, inspiré du Bâtiment 7 à Montréal, est ainsi rêvé : une place publique, une salle de spectacle pour les artistes du quartier, des ateliers et des équipements partagés, un jardin de plantes médicinales, un espace de troc, de la culture sur toit, une serre urbaine, un espace de jeux de société, des services de proximité en santé…

Je suis en colère, parce que le processus de consultation finalement mis en place par la Ville est condescendant. Sympathique certes, mais à mille lieues d’un échange. Le maire Bruno Marchand avait invité les membres de la Table citoyenne à y participer. J’étais au Domaine Maizerets, le 1er février dernier. Ce soir-là, nous avions à répondre, en ateliers, à un flot de questions, dont la première concernait les fonctions souhaitées pour le garage municipal.

Mais là n’est pas la question centrale. La question centrale est la suivante : la Ville veut-elle accompagner les citoyens dans la reconversion du garage municipal en centre social autogéré ? Les citoyens portent un projet, et non pas une liste de fonctions morcelées.

Je suis en colère, parce que ce qui ne change pas fondamentalement dans notre société, c’est le pouvoir de l’argent, celui de dominer par des rouages économiques légaux tant la nature que les humains. On modifie simplement, au fil du temps, l’objet qui sert à accumuler du capital et on oublie facilement, entre autres, des déplacements de population qui ne font de toute façon pas les manchettes.

Vous aurez peut-être compris que malgré une colère envahissante, l’indignation et l’espoir demeurent vivants. Ces deux attitudes sont ravivées, en continu, lorsque j’entends la parole citoyenne et que je vois s’actualiser la solidarité sociale, la soif de démocratie, le sentiment d’urgence environnementale, les pratiques de substitution et la défense du droit de vivre et d’habiter nos quartiers. Et cela, bien au-delà du fric.