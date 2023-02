Un terrain plus grand que la cour d’école

Dans la lettre que je vous faisais parvenir en novembre dernier, Monsieur le Ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, et que Le Devoir a publiée, je vous invitais à penser l’école québécoise à long terme, bien au-delà de ce que j’ai appelé la myopie électoraliste. Vous avez, depuis, choisi le court terme, « le terrain », dites-vous. Je me serais attendu à ce que votre terrain dépasse la cour de l’école et ouvre sur le Québec de demain. Mais ce ne fut pas le cas, du moins pour l’essentiel.

Vous n’êtes pas sans savoir que la profondeur de champ, comme on dit en photo, d’un terrain limité à la cour d’école y est tellement réduite que tout ce qui est plus loin que quatre ans devient flou, imprécis et inintéressant. Voilà pourquoi la plupart des sept priorités que vous avez annoncées récemment sont, pour moi, de l’ordre du rapiéçage et du raccommodage.

Tous vos prédécesseurs avaient aussi des écoles à réparer, voulaient faire la promotion du français et de la formation professionnelle et rendre le réseau scolaire plus efficace. Et qu’est-ce qu’ils en ont fait ? Et je ne parlerai pas ici du maintien des abominables projets particuliers sur lesquels je vous ai déjà dit ma façon de penser.

À mon avis, une seule des mesures que vous proposez passe le test d’une vision de l’école à plus long terme, soit celle des « aides en classe » pour assister le ou la titulaire du primaire. Moi, j’en mettrais deux. L’une recrutée parmi les stagiaires déjà en formation d’enseignement, l’autre parmi les candidats et candidates à l’admission en formation, dont on exigerait qu’ils puissent témoigner d’au moins une expérience d’activités éducatives, comme moniteurs de loisirs, dans le scoutisme, les garderies, etc. À cette aide, j’ajouterais d’ailleurs des spécialistes d’orthopédagogie attachés à chaque école primaire, et non pas de passage occasionnellement.

Cette formule d’aides au titulaire permet d’intervenir dès qu’un élève éprouve une difficulté quelconque et de la régler avant qu’il ne soit trop tard, tout en laissant le titulaire à la timonerie de l’ensemble la classe. En Finlande, cette formule est utilisée depuis quelques années et elle est étroitement associée à un incroyable taux de décrochage de 5 % au terme des neuf années de la scolarité obligatoire. Ce taux qui fait envie devrait vous inciter à tenter l’expérience.

Saviez-vous qu’il existe déjà au Québec une formule du genre qui permet aux élèves de profiter de plus d’un adulte en classe ? C’est l’expérience des CFER, qui n’a qu’un défaut qui, au reste, n’a rien à voir avec la formule elle-même, mise au point à Victoriaville par l’équipe de Normand Maurice, un grand pédagogue décédé prématurément.

Cette formule d’école entreprise s’adresse à des élèves en âge d’être au secondaire qui sont déjà aux prises avec de très sérieuses difficultés d’apprentissage. Elle intervient donc un peu trop tard dans le parcours scolaire. Mais pour ces élèves, c’est quand même un baume. Profitant des ratios réduits de l’adaptation scolaire, les professeurs ont réaménagé leur tâche en « tâche globale », de telle sorte que, quand ils n’enseignent pas, ils restent en classe à la disposition des élèves dès qu’il se présente une difficulté.

Évaluation

Et comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, je retirerais la priorité qui concerne les projets particuliers et je la remplacerais par une mesure qui aurait pour effet de nous rapprocher du projet de construction d’une véritable école fondamentale. Il s’agirait de faire disparaître du cours primaire l’évaluation chiffrée pour la remplacer par une évaluation pédagogique qualitative centrée sur l’évolution et le cheminement de l’élève lui-même, et non sur sa position en matière de rendement par rapport à ses camarades.

Actuellement, l’évaluation chiffrée ne sert qu’à situer l’élève par rapport à ses pairs. Je serais prêt à parier gros qu’une recherche sérieuse démontrerait qu’à long terme, l’évaluation chiffrée a même des effets néfastes sur l’élève. Par exemple celui de stigmatiser l’élève une fois pour toutes soit en le propulsant au rang de « bolé », soit en lui accrochant dans le cou le statut de « poche ». Il surfe alors jusqu’au secondaire sur un algorithme infernal connu de tous et qui le fera buter sur la sélection des projets particuliers avec toutes les conséquences désastreuses possibles sur l’estime de soi et la confiance.

C’est l’effet Pygmalion inversé : l’élève « poche » se comporte selon l’image que ses profs en ont. Et cette image, elle vient des évaluations chiffrées qui, à force de s’accumuler, deviennent prédictives des insuccès à venir. Ce système de redondance continue, je l’appelle le chien qui court après sa queue !

En terminant, je tiens à vous réitérer mon offre d’un tête-à-tête dans un petit café discret où nous pourrions échanger sur ce que représente l’école pour l’avenir de ce Québec que nous aimons tant.