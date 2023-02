Le projet de loi sur les données en santé, une victoire à la Pyrrhus?

Faisant actuellement l’objet d’une étude devant la Commission des finances publiques, le projet de Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (Projet de loi no 3) présenté à l’Assemblée nationale le 7 décembre dernier propose plusieurs changements aux règles de droit en vigueur au Québec, applicables à l’utilisation des données de santé. Ce projet a comme objectif de faciliter la réutilisation de ces données, tout en garantissant le respect de la vie privée des personnes affectées.

Le projet de loi comprend trois principaux volets. Premièrement, la création d’un nouveau processus administratif afin d’évaluer les demandes d’accès aux données de santé à des fins de recherche. Deuxièmement, l’adoption de règlements permettant aux organismes de santé de réutiliser les données « à des fins compatibles avec celles pour lesquelles » elles ont été recueillies. Troisièmement, l’octroi de nouveaux droits aux individus. Ils comprennent le droit des individus de connaître le nom de chaque groupe et individu ayant utilisé leurs données de santé, ainsi que le moment auquel cette utilisation a eu lieu. Un droit permettant de refuser au personnel des organismes de santé l’accès à leurs données de santé leur serait également garanti.

Ce projet de loi se distingue de toute autre loi canadienne applicable à l’utilisation des données de santé. Il représente une tentative ambitieuse visant à répondre aux besoins urgents du système de santé. Par exemple, les données générées dans un cadre clinique sont de plus en plus pertinentes aux activités assurant la qualité des soins, ainsi que la recherche. L’assouplissement des restrictions applicables à l’utilisation de ces données répond ainsi aux réalités des services de santé contemporains. Ce changement permettrait aux organismes de la santé de mettre en commun les ressources et les données nécessaires afin d’améliorer l’efficacité des soins.

Graves lacunes

Les objectifs de la législation sont fort louables. Néanmoins, sous sa forme actuelle, le projet de loi proposé comporte de graves lacunes. Le droit du patient de refuser au personnel des services de santé l’utilisation des données contenues dans son dossier médical et l’obligation de rédiger des rapports faisant preuve de toute utilisation ou communication de données de santé seront impossibles à respecter. La satisfaction de telles demandes entraînerait la déchéance de la qualité des soins fournis aux patients, compte tenu des limites de la technologie disponible dans le domaine de la santé, de même que de la pénurie de main-d’oeuvre.

De surcroît, tout en privilégiant le recours à de nouvelles technologies dans le domaine de la santé et la création de nouveaux processus visant à accorder aux chercheurs un accès plus rapide aux données, le projet de loi no 3 exigerait une évaluation laborieuse des atteintes à la vie privée que pourrait entraîner l’utilisation de nouvelles technologies et la poursuite de projets de recherche. En effet, les conditions bureaucratiques exigées pour fin d’accès aux données de la santé obligeraient les chercheurs requérants à déposer devant « la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme […] une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ». Cette dernière serait supplétive à l’évaluation courante par un comité d’éthique à la recherche.

L’incorporation d’une évaluation supplémentaire des facteurs relatifs à la vie privée n’aura pour résultat que le ralentissement des demandes d’accès aux données de santé, déjà affectées par une tendance d’approbation lente et « conservatrice » de la part des organismes publics. La rédaction d’un contrat régissant l’utilisation des données à des fins de recherche serait nécessaire.

Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée serait également requise avant toute modification ou adoption de systèmes informatiques ou de services orientés vers l’utilisation des données. Les organismes de la santé seraient également obligés de maintenir un registre des produits et services qu’ils exploitent. Ceci risque de prévenir, plutôt que d’encourager, la mise en place de systèmes technologiques de pointe dans le domaine de la santé.

En somme, ces exigences épuiseront les ressources disponibles dans le secteur de la santé sans garantir aux patients une meilleure protection de la vie privée. Les organismes oeuvrant dans le domaine de la santé sont déjà assujettis à des obligations juridiques relatives à la protection des données personnelles et à la cybersécurité. La création d’un cadre réglementaire facilitant l’utilisation des données de santé serait une avancée pour le Québec. Cependant, son assujettissement à de telles conditions procédurales risque désormais d’en faire une victoire à la Pyrrhus.