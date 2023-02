Comment coexister avec les agents conversationnels?

En mai 2021, le géant technologique Google a annoncé l’entrée en scène de LaMDA, un agent conversationnel révolutionnaire basé sur l’intelligence artificielle (IA) capable d’entretenir une discussion sur une multitude de sujets. Son efficacité va jusqu’à pousser Blake Lemoine, un ingénieur informatique impliqué dans le projet, à le catégoriser comme un être conscient. À peine un an et demi plus tard, c’est le tour de ChatGPT, un autre agent conversationnel qui surprend le monde entier par ses connaissances, par ses raisonnements logiques, et même par sa capacité à coder.

Il est désormais clair que ce type d’IA fera partie intégrante de notre quotidien dans le futur. D’ailleurs, les compagnies telles que Microsoft et Google travaillent simultanément à l’inclure dans leur moteur de recherche respectif. Nous témoignons d’une course vers l’IA qui refaçonnera le monde numérique de demain. Bien que ces systèmes apportent une part de bénéfice, ils constituent également une menace face à laquelle la société doit s’adapter durant les années à venir.

Légitimité d’un texte

Dès son apparition, ChatGPT montre les qualités d’un écrivain ; il peut non seulement écrire des dissertations, mais également des sonnets exprimant une idée précise. Tout cela se passe en moins d’une minute. Il devient alors clair que cet outil devient le meilleur compagnon des écoliers et des blogueurs qui s’en servent pour exécuter leurs travaux.

Or, comment distinguer un travail légitime d’un travail généré par ChatGPT ? Les outils de détection manquent de précision et se laissent tromper par de petites modifications au texte. Ce problème devient d’autant plus urgent pour les professeurs de français, d’anglais, de philosophie, d’histoire, etc. Ceux-ci peinent à s’assurer que ce qu’ils lisent appartient réellement à l’étudiant ayant remis le travail. La fraude intellectuelle devient alors une entrave à la justice dans le milieu de l’éducation, car l’agent conversationnel donne un raccourci vers une note élevée. Si rien n’est fait, la dépendance excessive à l’IA peut réduire la capacité des étudiants à rédiger un texte par eux-mêmes.

Pour l’instant, il n’y a pas de meilleure solution que le perfectionnement des systèmes de détection. Ceux-ci seront peut-être même les seules défenses contre la fraude intellectuelle. En attendant, les écoles peuvent considérer augmenter la pondération des rédactions en personne.

Perte d’emploi

Les capacités extraordinaires de ChatGPT annoncent un mauvais présage pour le marché de l’emploi. En effet, l’application prouve que l’IA a parfaitement la capacité de remplacer un jour les humains dans plusieurs emplois d’aujourd’hui, comme les secrétaires, les professeurs, les programmeurs, les traducteurs, les journalistes, etc. La véritable question est de savoir si cette transition se fera de manière rapide ou de manière progressive.

La situation d’aujourd’hui ressemble étrangement à la veille de la révolution industrielle, où les premières machines à vapeur font leur apparition. À l’époque, une grande partie des ouvriers sont renvoyés. De la même manière, les agents conversationnels comme ChatGPT montrent une plus grande productivité et sont moins coûteux à entretenir. Faut-il s’attendre à ce que la même situation, c’est-à-dire la perte d’emplois, se produise ? Si tel est le cas, on risque fort d’étirer les disparités sociales durant les prochaines années, car les propriétaires continueront de s’enrichir tandis que les emplois de base n’existeront plus.

Tout comme lors de la révolution industrielle, la société se remettra de ces changements en créant d’autres secteurs économiques. La difficulté consiste à maintenir la stabilité durant la période de transition. La tâche de se préparer revient principalement au gouvernement : il faut peut-être considérer hausser la taxation des compagnies technologiques pour mieux subventionner les filets sociaux.

Influence sur les opinions publiques

Avec l’apparition des agents conversationnels avancés, la population dépendra de plus en plus de ces outils pour acquérir de l’information. Dans un futur proche, on peut concevoir que chacun possède un assistant comme ChatGPT directement dans ses poches. Lorsqu’on cherche une réponse rapide, on a qu’à lui demander ce qu’on cherche.

Or, la réponse qu’on reçoit est-elle parfaitement objective ? Contrairement à un moteur de recherche comme Google, où une recherche donne sur plusieurs pages Internet (on peut même évaluer la fiabilité des sites), ChatGPT ne donne qu’une réponse sans même mentionner une source. Si les agents conversationnels agissent ainsi, les compagnies technologiques peuvent facilement manipuler l’opinion populaire sur un sujet en enseignant à leurs algorithmes à donner des réponses tendancieuses ou à propager des rumeurs. Par conséquent, la montée de ces outils ne peut que renforcer l’influence desdites compagnies.

Cette menace a déjà prouvé maintes fois sa puissance perturbatrice. On se souvient notamment du rôle de Facebook dans les élections américaines de 2016. Pour prévenir de pareilles situations, il est impératif pour chaque individu d’assurer une diversité de ses sources d’information. Quant aux gouvernements, ils doivent travailler à réglementer la qualité des informations données par les agents conversationnels, tout cela dans le but de réduire la propagation de la désinformation.

Décroissance de la capacité logique à long terme

Jusqu’à maintenant, les agents conversationnels modernes sont les premiers algorithmes à pouvoir raisonner logiquement sur des sujets variés. ChatGPT est souvent utilisé pour aider les humains dans une réflexion : c’est un cerveau externe.

Encore une fois, cela rappelle les premières années qui ont suivi l’apparition d’Internet (seulement une dizaine d’années auparavant), une mémoire externe. Depuis ce temps, les humains mettent visiblement moins d’effort à retenir les informations ou des connaissances apprises à l’école. Désormais, une simple recherche sur Google révèle tout.

Se pourrait-il que la même chose se reproduise aujourd’hui ? À force d’utiliser l’IA, les humains passeront de moins en moins de temps à réfléchir par eux-mêmes. Si tel est le cas, cela facilitera encore plus le contrôle de l’opinion publique par les compagnies technologiques. Pour faire face à cette menace, le meilleur moyen est de sensibiliser les gens à ne pas trop compter sur la machine et à ne l’utiliser qu’aux fins de consultation.

En bref, alors que l’IA prend plus de place, la société doit suivre le rythme du changement et adopter certaines mesures afin de maintenir sa santé. Certaines requièrent un effort individuel, tandis que d’autres requièrent un effort collectif. Si nous parvenons à utiliser les agents conversationnels adéquatement, nous pouvons profiter de ses bénéfices pour les années à venir.