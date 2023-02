Oui an virage numérique de Radio-Canada/CBC, mais accessible à tous

L’interview de la présidente de Radio-Canada/CBC, Catherine Tait, le 7 février dans The Globe and Mail a fait sourciller bien des gens. Pourquoi ? Parce qu’elle y présente sa vision d’un diffuseur public qui va de l’avant, à toute vitesse, vers un virage multiplateforme total. Elle parle même d’un virage à 100 % des contenus vers Internet d’ici 10 ans.

Il semble intéressant ici de remettre cet entretien en perspective. Mme Tait va terminer son mandat à la tête de Radio-Canada/CBC dans quelques semaines. Dans ce contexte, son entrevue au Globe and Mail relève davantage de voeux pieux, comme elle ne sera pas aux commandes du diffuseur public au cours des cinq à dix prochaines années.

En outre, il serait irresponsable de laisser tomber une grande partie de la population qui est toujours à l’écoute de Radio-Canada par la radio FM, les télévisions avec oreilles de lapin, les télés non intelligentes, sans oublier les abonnés à la télévision câblée de base ou même la télévision câblée dite premium (qui donne accès à RDI par exemple). Près de 65 % des Québécois sont encore abonnés à la télévision câblée (selon l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval), même si 68 % des citoyens d’ici ont également d’autres abonnements à des plateformes numériques.

Par ailleurs, dans cette réforme louable de Radio-Canada/CBC, on ne peut pas se permettre d’oublier les personnes plus ou moins âgées qui ne maîtrisent pas bien leurs téléphones intelligents, leurs tablettes ou encore leurs téléviseurs dernier cri. C’est une réalité. Bien des citoyens ne savent pas comment écouter Le Téléjournal de Patrice Roy par le biais de Facebook Live. Ils ne sont pas sur TikTok, et encore moins sur Snapchat et Twitch. Il y a également un mouvement de jeunes Québécois qui quittent de plus en plus les réseaux sociaux afin de préserver leur santé mentale.

Autre réalité : Radio-Canada et CBC ont déjà réussi leur virage numérique et multiplateforme. Ils ont mis sur pied de beaux projets, comme RAD, Tou.tv, Gem, MàJ, diverses infolettres, un compte TikTok, une équipe de journalisme de données, des équipes numériques solides qui déclinent les reportages sur diverses plateformes en divers formats. Oui, on peut aller plus loin à long terme, mais à moyen et court terme, le plan de Catherine Tait pourrait laisser bien des Canadiens sur la voie d’évitement. En ce moment, les francophones du pays passent environ 2,17 heures par jour devant un téléviseur, selon le Fonds des médias du Canada, contre 1,11 heure en ligne.

La diffusion exclusive de Radio-Canada/CBC sur Internet pose ainsi problème. Ça nous prend un plan B et un plan C. De la redondance, comme on dit dans le jargon. On revient ici à l’essentiel : conserver les ondes FM, les ondes AM, les ondes courtes également en cas de panne majeure, mais aussi assurer un servicepublic à ceux qui ne feront pas le virage numérique au même rythme que Radio-Canada/CBC.

Desservir tous les Canadiens

Dans son mandat, il est stipulé que le diffuseur public doit desservir tous les Canadiens. Dans leur voiture, il y aura encore des lecteurs FM et AM dans quelques années. Il n’est pas vrai que toutes les autos auront la radio numérique par exemple.

Autre enjeu : la gratuité. Les Canadiens paient déjà pour Radio-Canada/CBC à travers leurs impôts. On parle d’un financement annuel fédéral de près de 1,4 milliard de dollars. Je ne remets pas en cause ce montant, étant donné le rôle crucial que joue Radio-Canada/CBC au pays, comme moteur social et unificateur. Mais on ne pourra pas faire payer les Canadiens deux fois. Il est anormal de payer à la pièce pour RDI sur le câble, alors qu’on paie déjà pour cette chaîne d’info continue par nos impôts.

Il sera aussi difficile de continuer à justifier le coût de l’abonnement à Tou.tv Extra, dans la mesure où les Canadiens paient déjà pour cela indirectement. À peine 13 % des Canadiens de 16 à 64 ans sont abonnés à l’Extra de Tou.tv, contre 57 % pour Netflix au Canada et 30 % pour Disney+. Ça fait réfléchir.

Le virage Internet total de Mme Tait est donc illusoire dans la mesure où le CRTC, qui régule la radio-télédiffusion au pays, et bientôt les plateformes numériques avec un rôle plus robuste par le biais de la loi C-11, va forcer Radio-Canada/CBC à demeurer accessible à toutes et tous gratuitement partout au pays, peu importe la technologie utilisée. Et à respecter les quotas de contenus régionaux et en information.

Somme toute, il ne faudra pas oublier ceux que la technologie rebute. Et ils sont encore assez nombreux. Enfin, il y a des limites aux abonnements payants que peuvent encaisser les citoyens canadiens. La forte inflation actuelle et une récession éventuelle en 2023 vont nuire aux revenus des médias canadiens. Il faudra en tenir compte à long terme pour la stratégie de Radio-Canada/CBC.