Faire autrement ou l’amnésie pandémique

Tous ceux et celles qui suivent les programmations saisonnières des théâtres et autres lieux de diffusion ont constaté, en cette année « postpandémique », le foisonnement inusité de propositions sur nos scènes.

La réputée chorégraphe. et désormais metteuse en scène, Mélanie Demers écrivait un percutant message Facebook, en octobre 2021, remettant en question l’opulente effervescence de la rentrée d’automne en danse. L’artiste disait crouler sous le nombre d’événements, se réjouissant de ce bouillonnement, mais se disant aussi très inquiète du peu de temps accordé à chaque nouvelle création.

« Dès que nos trois soirs de spectacle sont passés, nos oeuvres sont déjà inhumées. Quelques-unes seulement reverront le jour et partiront en tournée. Mais ce n’est pas comme ça que nous créerons un discours commun. […] je me désole de ces spectacles qu’on crée rapidement faute d’argent, faute de temps et qu’on envoie aussi vite au cimetière pour laisser la place au suivant », écrivait-elle.

Contrairement aux spectacles de danse, les pièces de théâtre restent généralement plus longtemps à l’affiche, mais le public pourrait reprendre le même discours quand il y a plus de premières que de jours dans la même semaine. Après des années de pandémie, la rentrée automnale de 2022 a pris des allures de course de démolition, où l’on a eu l’impression que les bolides se projetaient sur la piste sans regarder ni devant ni derrière, sans vérifier l’état du moteur ni la jauge d’essence.

J’entends les compagnies et leurs directions répéter que les artistes n’ont pas cessé de créer durant la pandémie. Soit. Il reste difficile, toutefois, de concevoir le fait que tous et toutes, face à l’entonnoir bien en vue, aient décidé d’y plonger les yeux fermés.

Pandémie/amnésie ?

La pandémie aura pourtant permis d’adopter de nouvelles façons de travailler : le précieux temps pour réfléchir, les laboratoires de création, les lacs-à-l’épaule en visioconférence, les résidences d’écriture… Puis, brutalement, avec le retour en salle, on a sabordé ce que plusieurs décrivaient comme des avancées pour la profession. De belles résolutions sont nées pendant que la planète entière regardait Netflix ou lisait les romans mis de côté depuis des années : repenser les façons d’écrire, de programmer, de produire… La pandémie a fait miroiter l’idée que le milieu du théâtre allait se regarder en face et se renouveler. Mais ce n’était qu’un rêve.

En parlant à des interprètes d’expérience au sortir de la crise, j’ai été renversé d’en entendre quelques-uns et quelques-unes affirmer que la plus grande difficulté, désormais, en raison du surnombre de productions, était de faire correspondre les agendas. Et la relève, bordel ? Puis, cette énorme et lourde goutte qui fait déborder le vase, voilà qu’on programme des dizaines de reprises en 2022-2023 ! Si tout le monde a continué de travailler pendant la pandémie, ce qui explique le trop-plein, il n’y a absolument pas de place pour les reprises dans le contexte particulier où se bousculent les nouvelles productions ou celles qui ont été reportées.

Il faut se demander si c’est l’esprit de compétition qui mine considérablement tout effort de repenser le fonctionnement du milieu théâtral. Un milieu, disons-le, déchiré entre des extrêmes, c’est-à-dire l’éternelle souque à la corde entre l’art et le commerce. Un milieu qui avait, pour une fois, entrepris une réflexion sur la possibilité de remettre en question la course contre la montre, celle de l’accumulation, de l’empilement, de la surenchère.

Plan directeur du CQT

Heureusement, le Conseil québécois du théâtre (CQT) veille au grain. Il a publié en novembre dernier un nouveau plan directeur pour la décennie 2023-2033. Ce document assez complet devrait servir de carte géographique pour les années à venir. Il vaut la peine de le lire pour saisir l’importance du propos que nous essayons de relayer à notre façon. Les idées et les nouvelles mesures abondent, chacune étant accompagnée d’un échéancier précis à court, à moyen et à long terme.

Cependant, très peu d’insistance est mise sur la concertation entre les diverses institutions pour aborder la façon de concevoir les programmations. On évite d’attaquer de front la question de la compétition entre les directions artistiques. Sans remettre en question l’indépendance et la singularité des théâtres, omettre cette dimension dysfonctionnelle équivaut à reconduire un modèle qui risque d’empêcher l’ensemble des actions d’être menées à leurs fins. Tant que les directions des théâtres continueront de se regarder en chiens de faïence, chacune continuera de gruger son os dans son coin, en maugréant contre les autres, qui en ont de plus gros ou de mieux garnis.

« Parlons-nous, écoutons-nous », conclut avec raison le plan directeur du CQT, dans ce qu’il nomme un « mot de la suite » et non de la fin. Espérons-le. « Sinon, comme le conclutMélanie Demers, nous abdiquons devant la dictature du tout-à-consommer, tout-à-consumer. »

