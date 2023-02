La fin des promesses de changement a sonné au Honduras

Après un an au pouvoir, que peut-on faire comme bilan de la présidence de Xiomara Castro, la première présidente du Honduras ? Celle qui a accédé au pouvoir le 27 janvier 2022, sous les bannières d’un programme de « socialisme démocratique » pour la « refonte » du Honduras, entame sa deuxième année de mandat. A-t-elle réussi à mettre en place les réformes promises lors de sa campagne électorale ?

Tout au long de sa tournée électorale, Castro avait mis en avant un programme révolutionnaire de gauche, promettant la fin des inégalités et de la corruption. Aucun ne doute que les Honduriens ont massivement voté en faveur de cette coalition dans l’espoir d’un changement : son parti, LIBRE, a gagné les élections avec un score historique de 51,12 %.

Un vent de nouveauté ?

Bien que la réélection présidentielle soit illégale au Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2018), président de la République avec le Parti national et ancien président du Congrès national (2010-2014), a réussi à se faire réélire en 2017, accentuant les tensions politiques dans le pays en raison de détournements de fonds publics, de liens dans le trafic de drogue, ainsi que de la modification de la Constitution pour permettre à un président de se représenter. Hernández a été introduit dans le jeu politique local par l’ancien président du Congrès national (2002-2006) et ancien président de la République (2010-2014) Porfirio Lobo Sosa, qui a aussi été impliqué dans des affaires de corruption.

Ainsi, après douze ans de gouvernements du Parti national, le programme des Zelaya-Castro a été compris comme une issue souhaitable dans l’opinion publique face aux multiples crises dans tous les domaines de la vie sociale. Sa victoire a également été possible grâce à l’intégration derrière sa figure d’un groupe d’acteurs politiques qui ont exprimé leur désaccord avec la gouvernance nationaliste, comme le Partido Salvador du Honduras, dirigé par le populaire commentateur de télévision Salvador Nasralla, le Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata et le mouvement indépendant Honduras Humana.

Une continuation de la corruption

Cependant, dès le début de son mandat, le gouvernement a montré sa capacité à s’inscrire parfaitement dans les traditions de la culture politique locale et régionale de la corruption, de l’inefficacité, du favoritisme et du népotisme autour de la mise en oeuvre de valeurs antidémocratiques et autoritaires dans l’exercice du pouvoir.

L’une des principales critiques adressées à ce gouvernement est précisément son caractère dynastique. La famille Zelaya-Castro a employé ses parents et amis comme proches collaborateurs, bénéficiant de toutes sortes d’avantages dans l’un des pays les plus inégalitaires de la planète. Il ne faut pas oublier que celui qui agit comme principal conseiller de la présidente est son mari et ancien président du Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

Lors de sa présidence en 2006 pour le Parti libéral, celui-ci avait amorcé une voie de concentration des pouvoirs au milieu de son mandat, avec la tentative de manipuler en sa faveur l’élection des membres de la Cour suprême de justice et l’initiative controversée de modifier la Constitution de la République afin d’être réélu. Dans ce contexte, et étant donné son amitié étroite avec les présidents du bloc de l’Alliance bolivarienne pour les peuples d’Amérique, ses principaux concurrents pour le pouvoir l’ont acculé par un coup d’État mené par le Parti libéral lui-même.

Ce népotisme et les liens étroits entre amis et proches de la présidente entrent donc en contradiction avec les promesses de campagne d’une démocratisation de la gestion des affaires publiques telle que mise en avant il y a à peine plus d’un an. Ces liens vont encore plus loin : Castro a pardonné à d’anciens membres du cabinet de Zelaya Rosales (2006-2009) impliqués dans des affaires de corruption. Certains parmi eux  non seulement bénéficient d’un décret d’amnistie, mais ont également été pleinement intégrés au gouvernement.

Pour le moment, l’administration actuelle continue de pratiquer le patrimonialisme, héritage qui caractérise le système politique hondurien. Ainsi, Xiomara Castro entame la deuxième année de son mandat dans un pays polarisé et appauvri. De plus, depuis la pandémie, le PIB par habitant a connu une baisse importante et ne réussit pas à se stabiliser à ce qu’il était avant. Néanmoins, durant la première année de mandat de Castro, le prix du panier d’épicerie a connu une hausse de 22 %, ne permettant pas à celle-ci de tenir ses promesses d’irradier la pauvreté.

À la corruption s’ajoutent les problèmes de l’insécurité et de violences — en général, mais également envers les femmes et des groupes ciblés, comme les populations autochtones. Concernant les questions sur le droit des femmes, le cabinet est essentiellement composé d’hommes, ce qui se répercute dans le peu d’attention portée aux enjeux féminins. À titre d’exemple, malgré les promesses électorales de légaliser la pilule contraceptive d’urgence immédiatement après son élection, rien ne semble avancer dans ce dossier. Les questions concernant les communautés autochtones demeurent également absentes et les mégaprojets continuent d’être exploités, brisant ainsi plusieurs promesses électorales.

Les belles promesses de changement et de réforme n’ont donc pas dépassé le stade de la parole. Le gouvernement de Castro demeure un reflet des pratiques qui caractérisent la politique hondurienne. Comme dit le dicton, « plus ça change, plus c’est la même chose ».