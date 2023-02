Comment redessiner l’ordre mondial ?

Un ballon « espion » chinois et trois autres objets non identifiés ont été abattus par des chasseurs américains au-dessus de l’Amérique du Nord depuis une semaine. Une « anomalie radar » au-dessus du Montana a déclenché une alerte. L’hystérie suscitée aux États-Unis à ce sujet semble dépasser le frisson produit par l’émission radiophonique La guerre des mondes, d’Orson Welles, à la fin des années 1930. Cette fois, les objets sont bien réels, et les réactions illustrent, s’il en était besoin, la tension qui règne entre la Chine et les États-Unis.

Il faut reprendre ses esprits. Ces incidents montrent bien à qui veut voir la nécessité de relancer le dialogue entre les deux grands et de renforcer ou de revoir les règles qui encadrent les relations internationales. En d’autres temps, il aurait suffi d’un appel téléphonique pour régler tout cela discrètement. Mais, depuis quelques années, les règles et les normes qui avaient si bien servi le monde depuis la fin de la guerre froide s’effritent. Les États-Unis envahissent illégalement l’Irak et tuent 200 000 Irakiens sans être punis, ce qui donne l’idée à la Russie d’en faire autant avec la Géorgie et l’Ukraine, et à la Chine avec les îles de la mer de Chine. La force prime le droit, et les camps opposés se retranchent derrière leurs murailles, s’observent, se défient. Cela ne présage rien de bon.

Le mois dernier, l’Afrique du Sud a fait bon accueil à Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les deux membres des BRICS ont annoncé pour bientôt des manoeuvres militaires navales communes avec la Chine, autre membre de ce regroupement avec le Brésil et l’Inde. La ministre sud-africaine Naledi Pandor a été claire sur les intentions de son pays : la Russie est un pays ami, et les deux alliés sont déterminés « à redessiner un ordre mondial où les organisations non occidentales telles que le partenariat des BRICS joueront un plus grand rôle ». Pandor a annoncé vouloir élargir le regroupement à d’autres pays, comme l’Égypte, l’Argentine et l’Arabie saoudite, et remplacer le dollar américain par d’autres monnaies dans leurs relations commerciales.

Ce défi lancé à l’Occident, et particulièrement aux États-Unis, vise, selon Pandor et Lavrov, à créer un monde véritablement multipolaire, où les États-Unis ne seraient qu’un acteur parmi tant d’autres.

L’idée serait séduisante si les États-Unis jouaient le jeu. Or, toute la politique étrangère américaine depuis la fin de la guerre froide est d’utiliser l’action préventive et l’unilatéralisme pour protéger les intérêts du pays et d’empêcher l’émergence d’un pair (seul ou en groupe) en mesure de défier sa domination.

Une récente conversation entendue sur le balado du journaliste Ezra Klein, du New York Times, illustre toute l’actualité de cette orientation stratégique américaine depuis son élaboration au début des années 1990. Jessica Chen Weiss, chercheuse à l’Université Cornell et tout récemment conseillère au Département d’État sur la Chine, a dévoilé au journaliste les sentiments profonds qui règnent à Washington au sujet de l’ordre mondial. L’enregistrement et la transcription sont disponibles sur le site du journal.

L’entretien portait sur la Chine, mais l’animateur a voulu élargir le débat. Je pense, lui a-t-il dit, que « les critiques des États-Unis diront avec cynisme que nous ne nous soucions pas tant de l’ordre international que de notre propre leadership ou de notre propre prédominance au sein de cet ordre. D’après vous, de quoi nous soucions-nous ? ».

À cela Weiss a répondu : « Je dois dire que ces cyniques ne sont pas très éloignés de la réalité. Et ce n’est pas réjouissant. Je souhaiterais qu’il en aille autrement. Il suffit toutefois d’avancer de quelques mois jusqu’au discours de Jake Sullivan [conseiller à la sécurité nationale] à la veille du déploiement des restrictions américaines sur les semi-conducteurs, où il parle de maintenir non pas une avance relative, mais une avance absolue sur la Chine, une avance aussi grande que possible. »

Dominer est donc le fin mot, dit-elle. « Je suis d’avis que, même si nous n’en parlons pas beaucoup, il est question de primauté, de prédominance des États-Unis, à un moment où nous nous sommes habitués à notre rôle de superpuissance après la chute de l’Union soviétique. »

Weiss n’a pas aimé ce qu’elle a vu et entendu au sein du gouvernement Biden. Selon elle, ce gouvernement démocrate traite le système international exactement comme Trump le faisait. Et elle pense que l’élément de compétition contenu dans la stratégie adoptée envers la Chine a pris le pas sur la coopération et ne mènera qu’à l’affrontement.

Mais la nature même du régime chinois, ou russe, n’est-elle pas un facteur de troubles et de tensions rendant la coexistence difficile et la réforme de l’ordre mondial impossible, laisse entendre Klein ? C’est possible, répond Weiss, mais la première chose à faire pour coexister dans un monde de plus en plus fracturé et où les États adaptent leurs alliances au gré des circonstances est de s’assurer que les grandes puissances se comportent l’une envers l’autre et avec le reste du monde avec modération, particulièrement sur les questions de la promotion des valeurs et du respect des règles.

Dès lors, « je suis tout à fait de l’avis qu’un monde sûr pour la démocratie est également un monde sûr pour l’autocratie, à la condition qu’y soit réaffirmée la règle de souveraineté qui est au coeur de la Charte de l’ONU, soit celle de la non-ingérence dans les affaires d’autrui ».

D’un côté, une coalition hétéroclite où se côtoient des dictatures et des démocraties se forme autour d’un projet aux contours encore mal définis, mais dont l’objectif est de faire comprendre à l’Occident qu’il n’a plus le monopole de la puissance. De l’autre, un monde occidental uni, du moins en apparence, tout en étant mené par un pays décidé à ne rien céder sur l’essentiel. Alors, comment redessiner l’ordre mondial pour qu’il corresponde aux désirs des uns et des autres ?