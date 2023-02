Qu’en penseraient Huguette ou Gaston ?

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Huguette, de Joliette, et Gaston, de Saint-Léon, sont des personnes fictives, mais ô combien importantes. Leurs noms font sourire, car ils riment, mais ce qu’ils représentent est crucial en politique. Les deux sont en effet des électeurs propices à changer leur vote d’une élection à l’autre.

Imaginez-les en train de préparer le souper pour leurs proches ou eux-mêmes avant de s’installer pour regarder leurs émissions préférées après une journée de travail. Huguette peut être mère, cheffe de famille monoparentale ou non, ou grand-mère, cela importe peu. Gaston de même. Imaginons qu’ils ont entre 35 et 70 ans. Ils gardent un oeil sur la cuisson du repas, l’autre sur la télé, avec les nouvelles en bruit de fond. Ils suivent un peu l’actualité, sans trop y prêter d’attention, en survolant les manchettes tantôt à la radio qu’ils écoutent sur la route du travail, tantôt sur le Web ou les médias sociaux, sur leur tablette ou leur téléphone.

Huguette et Gaston sont les électeurs types que mes amis anciens conseillers politiques et moi étudions pour analyser les effets d’une politique ou d’un scandale. Est-ce que ça les touche, les interpelle, les intéresse, les choque ? Cela influera-t-il sur leur vie et sur leurs décisions ? Vont-ils s’en souvenir quand viendra l’élection ?

Huguette ne sait pas trop ce qu’est la firme de consultants McKinsey, mais elle se dit que, si on en parle dans les médias, c’est que quelque chose de louche doit se tramer, surtout avec des honoraires de 100 millions de dollars.

Huguette fait l’épicerie, et le prix des aliments qui augmentent la force à faire des choix, à se demander où couper pour respecter son budget. Elle redoute la facture d’électricité des mois d’hiver. Elle connaît le prix de l’essence et celui des nécessités de tous les jours.

Pour elle, des dépenses gouvernementales de 100 millions ou d’un milliard de dollars, c’est du pareil au même. Huguette se demande quelle facture elle va pouvoir régler cette semaine et laquelle devra attendre. Elles se chiffrent à quelques centaines, voire à quelques milliers de dollars, au maximum. Elle redoute une réparation à faire sur son automobile. Une voiture électrique, elle voit ça comme un luxe. Elle sait ce que représente une maison de 300 000 $ à 800 000 $. Au-delà, c’est de la fiction, comme à la télé. Elle sait que le paiement de son hypothèque va augmenter avec la hausse des taux.

Que le Québec reçoive 4 milliards ou 28 milliards de plus d’Ottawa après son bras de fer avec les provinces pour le financement en santé lui importe peu. Gaston, lui, veut juste avoir un médecin de famille, et ne pas avoir à aller à l’urgence, car il sait qu’il va y attendre longtemps. Il a peur de tomber malade, car il n’a pas confiance dans le système. Ses petits bobos, il espère qu’ils se régleront d’eux-mêmes. Qui remportera le bras de fer, à la fin, de Québec ou d’Ottawa, n’a pas d’importance.

Des préoccupations quotidiennes

Le débat sur l’utilisation de la disposition de dérogation, préventive ou non, ne change rien à la vie de Gaston, qui n’aime pas les chicanes entre Ottawa et Québec. Il ne connaît pas toutes les subtilités du partage des compétences fédérales-provinciales, car ce qui se passe à Ottawa est parfois loin de son quotidien.

Huguette parle français, et la protection de sa langue est un sujet qui l’interpelle. Elle sourcille quand on lui parle en anglais au Tim Hortons près de chez elle. Huguette n’est pas contre l’islam et elle n’a pas aimé les commentaires de la représentante de Justin Trudeau, Amira Elghawaby, sur les Québécois.

Gaston se demande ce qui cloche au chemin Roxham. On a une frontière, mais on y compte des entrées irrégulières par milliers. Il n’est pas contre l’immigration, au contraire, mais il trouve cela bizarre, cette situation qui perdure. Il ne veut pas qu’on expulse les migrants qui sont déjà au Québec après ce pénible et dangereux périple, mais le statu quo ne lui semble pas non plus acceptable.

Huguette est charitable, mais elle pense devoir recourir aux banques alimentaires, chose qu’elle n’avait jamais considérée jusqu’ici. Elle commence à en avoir assez qu’on lui demande, à chaque transaction dans un magasin, si elle veut faire un don quand elle-même a du mal à faire l’épicerie.

Gaston est exaspéré de recevoir des appels et des messages textes, en anglais, lui disant qu’il y a eu une fraude sur sa carte de crédit. Il sait que c’est de l’hameçonnage, mais il se demande pourquoi le gouvernement ne fait rien. Il sait aussi qu’il pourrait être victime d’une vraie fraude, d’un vol d’identité, et que, là encore, le gouvernement sera de peu d’aide.

Huguette est sensible à l’environnement, elle fait ce qu’on lui demande : elle recycle, composte, accepte qu’il y ait de moins en moins de collectes des déchets non recyclables. Elle sait qu’elle doit changer ses fenêtres, mieux isoler sa maison, et elle le fera, quand elle en aura les moyens. Mais elle ne peut pas faire grand-chose de plus.

La criminalité interpelle Gaston. Il est pour la réhabilitation, mais pas pour les peines bonbons. Il se doute que le système de justice a des ratés. Il sait que les délais sont trop longs et qu’il y a des criminels qui s’en sortent à cause de l’arrêt Jordan.

Huguette sait que le Canada ne jouera pas un rôle décisif en Ukraine, en Iran ou contre la Chine. Les Affaires étrangères, comme leur nom l’indique, c’est loin et souvent étrange. Elle souhaite qu’il apporte sa contribution, mais elle ne s’attend pas non plus à des prodiges de diplomatie. Pour Huguette, l’armée, c’est pour les inondations, les tempêtes et autres catastrophes au Canada.

Pas idéologue

Gaston a voté pour Justin Trudeau lors des trois dernières élections. Avec plus de conviction les deux premières fois, mais il n’a pas changé son vote en 2021. En pandémie, le changement était moins attrayant. Dans le passé, il a aussi voté pour Mulroney, Chrétien et à quelques reprises pour le Bloc et une fois pour Layton. Gaston n’est pas idéologue. Il vote pour le parti qui semble se préoccuper le plus de ses problèmes à lui. Le parti et le chef qui parlent son langage, ses priorités, avec un faible pour un chef québécois.

Et comme les fins de mois et les prix élevés sont présentement leurs plus grandes préoccupations, Huguette et Gaston se surprennent à s’identifier beaucoup plus à Pierre Poilievre et aux conservateurs. Pas parce qu’ils clament que tout est brisé, qu’ils scandent « liberté », ou parce qu’ils répètent étrangement le mot « triple » trois fois dans chaque phrase, mais parce que, tout comme eux, Pierre Poilievre se préoccupe de l’inflation et du coût de la vie qui augmente sans cesse.

Justin Trudeau aurait avantage à s’en préoccuper autant qu’eux, car il n’y a pas un scénario électoral qui lui permettra d’espérer une quatrième victoire d’affilée s’il perd l’appui des Huguette et des Gaston, qu’ils soient de Joliette, de Saint-Léon ou d’ailleurs.