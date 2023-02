Un devoir de réserve et d’assistance

Non seulement faut-il rester prudent et réservé au lendemain d’un drame comme celui que nous avons vécu à Laval, mais il ne faut pas non plus s’avancer sur des explications prématurées. II nous faut aussi respecter le deuil individuel et collectif dans un tel cas avant d’oser émettre des analyses des phénomènes psychologiques potentiellement en cause chez l’homme qui a posé ce geste meurtrier.

Cependant, comme il s’est dit plusieurs choses surprenantes sur les hypothèses liant le geste perpétré par le conducteur de l’autobus et la question des troubles mentaux, il me semble qu’il faut faire le point et rectifier certaines confusions.

Certains ont dit qu’il ne faut pas faire d’amalgame entre maladie mentale et agression de ce type. Bien entendu. Toute maladie mentale ne donne pas lieu à des gestes de violence. Mais quand on en conclut que quelqu’un pourrait commettre de tels meurtres sans souffrir de maladie mentale, il faut cependant apporter quelques précisions.

Plusieurs professionnels, et notamment les psychiatres, font une équation directe entre problème psychologique et diagnostic DSM (le célèbre Diagnostic and Statistical Manual américain). Ce manuel diagnostique se base sur des symptômes observables pour apposer un diagnostic. Ainsi, si un individu présente la série de symptômes identifiés, on peut lui attribuer un diagnostic. Mais s’il manque un ou plusieurs de ces symptômes, il n’y a pas de diagnostic. L’erreur conceptuelle est de considérer que quelqu’un ne souffre d’un problème psychologique que s’il répond aux critères du DSM et qu’on peut lui attribuer un diagnostic DSM.

La réalité est que certains individus vivent avec des souffrances psychologiques importantes sans qu’on puisse leur attribuer un diagnostic. Ces personnes souffrent en silence et, souvent, ne vont pas demander de l’aide. Certains en demandent, mais n’en reçoivent pas parce qu’ils ne correspondent pas aux critères du DSM. Il vient alors un moment où cette personne n’est plus capable de vivre avec cette souffrance, et son fonctionnement se dégrade alors d’une façon que l’entourage n’avait pas prévue. Cette dégradation peut prendre différentes formes : dépression, tentative de suicide, accès psychotique, violence.

À titre de chercheurs dans le domaine de la violence individuelle, groupale et de masse, nous pouvons témoigner que nos recherches montrent que plusieurs hommes qui commettent subitement des actes violents sont des gens qui vivaient des souffrances psychologiques silencieuses étant passées sous le radar des diagnostics psychiatriques classiques.

Malheureusement, les hommes souffrants, les hommes qui tentent désespérément de nier une souffrance dépressive sans chercher de l’aide, sont à risque de transformer leur souffrance en violence. Il ne s’agit pas de les excuser ou de les déresponsabiliser. Il s’agit de constater que plusieurs hommes ont tendance à transformer en violence une souffrance psychologique qu’ils ne peuvent maîtriser.

Mon propos n’est pas de proposer quelque hypothèse que ce soit sur l’état mental de l’homme qui a commis ce geste meurtrier à Laval. Je veux simplement rappeler que l’absence de diagnostic psychiatrique ne permet pas de prétendre qu’une souffrance psychique ne serait pas à la source d’un tel geste, puisque la recherche montre en général le contraire. Il faut aussi continuer à offrir de l’aide pour ceux qui souffrent, avant que cette souffrance ne se dégrade et se manifeste sous forme de violence. Finalement, il faut trouver comment encourager les hommes à consulter avant que leur souffrance ne dégénère en violence.