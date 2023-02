Le citron pressé des tragédies

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, elle est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

« Les voisins n’auraient jamais pu se douter que le suspect allait commettre l’irréparable. » Quand on atteint ce stade du traitement médiatique, c’est souvent qu’on a fait le tour. Pourtant, chaque fois, on presse le citron du drame jusqu’à ce qu’il ne s’en écoule plus une seule goutte amère.

Cette semaine, nous en avons eu une nouvelle démonstration avec le triste événement de Laval. L’homme était « gentil », on le voyait « jouer avec ses enfants », ce n’était pas « une famille isolée ». Indice que le moment de la surchauffe de l’information était sans doute arrivé, ces réactions des voisins ou de vagues connaissances pourraient être copiées-collées d’un article à l’autre lorsque l’irréparable est commis. À preuve cette citation : « C’était un type bien, impeccable. Je le voyais souvent dans la rue avec ses enfants et la poussette. C’était une famille normale, discrète. » Laval, février 2023 ? Non, Brie-Comte-Robert, en France, décembre 2009.

Alors que la pudeur et la réserve auraient pu (dû) être de mise, certains médias ont continué à gruger l’os. « Voyez la tragédie de la garderie de Laval du haut des airs », annonçait le réseau à hélicoptère. « Voyez les images impressionnantes de l’autobus de la STL encastré dans la garderie éducative Ste-Rose », poursuivait-il. Un cordon de sécurité entourait le vaste périmètre, ce qui compliquait la prise d’images, m’a spécifié une journaliste d’un autre média. La garderie étant située dans un rond-point impossible à montrer autrement, les images aériennes étaient pertinentes pour mettre en lumière le caractère délibéré du geste et la force de l’impact.

Mais « impressionnantes » : vraiment ? Ce superlatif nous serre le coeur de malaise : il marque un sensationnalisme assumé, qui ne rechigne pas à employer des termes qui conviendraient mieux à des exploits sportifs. Tant pis si des enfants reposent entre la vie et la mort, aucun événement n’est trop délicat pour le monde de l’information-spectacle. « Voyez ! Voyez ! » Or, même quand on va vite, le choix des mots est important. En numérique, on peut les changer n’importe quand a posteriori. Car s’il y a le quoi, il y a aussi le comment. Et c’est souvent là que le bât blesse.

Émouvoir pour captiver

Dans La stratégie de l’émotion (Lux), Anne-Cécile Robert s’attarde aux faits divers : des « faits omnibus », comme les appelle Bourdieu, soit « des faits pour tout le monde ». « Un accident de train ou le meurtre d’un enfant provoquent une montée d’adrénaline en même temps qu’ils mettent tout le monde d’accord, c’est-à-dire du côté des victimes. Ce faisant, les faits divers procurent l’illusion de ressouder une société fragmentée […]. Ils permettent de refaire corps, de se retrouver ensemble. »

Autour du drame de Laval, nous avons spontanément fait communauté, par l’entremise de nos écrans : ces enfants auraient pu être les nôtres. « Nous sommes tous parents aujourd’hui », ai-je lu quelque part. L’incompréhension était manifeste, l’émotion était vive. Et cette dernière est précieuse quand on se livre à une chasse à l’audience. Les faits « qui présentent la plus grande charge émotionnelle […] touchent plus rapidement leur cible », écrit Anne-Cécile Robert. Dans des conditions où l’audience est « essentiellement quantitative » et « instantanée », « l’information, pour fédérer des publics plus larges, doit sinon les captiver, du moins éviter de les faire fuir ».

Et c’est ainsi que l’on assiste à la fragmentation de la nouvelle, et que ce qui aurait été jadis un article publié le lendemain en devient 5, puis 10, puis 40, en tous formats sur tous les supports. La tragédie a ceci de particulier qu’elle s’écrit au fur et à mesure, sans recul. Collé sur l’événement, on part à la pêche sans avoir le temps de passer le chalut ensuite. Les informations obtenues sont ramenées au même niveau ; on crée de la nouvelle — des nouvelles. Le chapelet informationnel se constitue, grain après grain, sur 24 heures. On ne veut plus seulement connaître le déroulement des événements, mais aussi (voire surtout) comment les protagonistes se sont sentis : l’émotion, toujours. Un témoignage, une nouvelle.

Les journalistes marchent sur un délicat fil de fer, là n’est pas la question, mais il s’agit ici de réfléchir à ce qu’est devenu le traitement de l’information à l’ère où l’immédiateté et la multiplication des canaux se conjuguent au manque de moyens des médias : le fait de vouloir être lu, de devoir l’être, entraîne des dérives auxquelles il importe de réfléchir collectivement. Certains témoins, ébranlés, ne se souviennent carrément pas qu’ils ont donné une entrevue à la caméra !

La bête a grandi, elle est devenue plus rapide, avec de multiples tentacules : jusqu’à quel point est-il possible et sain de la nourrir ? Jusqu’à quel point, comme « consommateurs d’informations », demandons-nous et acceptons-nous d’être gavés pour comprendre l’incompréhensible qui nous est si intolérable ?

Faire oeuvre utile

Quelques bons coups sont néanmoins à souligner. Cette fois-ci, un article destiné aux jeunes du primaire aura permis à bien des parents d’aborder la tragédie avec eux sans alimenter leur anxiété. La sobriété du traitement de certains médias mérite aussi d’être mentionnée, tout comme la place qu’ils ont faite à des experts, dont le message est crucial.

La psychiatre Marie-Eve Cotton rappelait sur plusieurs ondes qu’il faut éviter les amalgames entre tueries de masse et troubles mentaux ; que ceux-ci ne jouent un rôle dans l’histoire que dans le quart des cas. Une personne malade est plus souvent victime de violence qu’elle n’en est l’autrice. Difficile à digérer, mais il est possible de tuer des gens en n’étant pas en délire psychotique, les meurtres au katana de Québec l’ont démontré. Les médias en ont tiré des leçons. L’apport de membres de la société civile n’est pas étranger à cette évolution : l’information est un écosystème qui nous concerne tous.

Les conjectures et les réactions à chaud de parents éplorés ont été bien présentes dans cette éclipse médiatique, conférant à l’ensemble un caractère par moments indécent, chargé de malaise. Pareils drames nous ébranlent durablement, même à l’extérieur du récit qu’on nous en fait. Si garnir du temps d’antenne est devenu un impératif auquel il est difficile de se soustraire, il y a moyen de le faire de manière intelligente et utile ; plus qualitative, quoi. Il serait sain que le citron garde un peu de son jus.