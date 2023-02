10 février 1838, une mémoire vive bien enracinée

La date du 10 février devrait susciter un rappel instantané à la classe politique qui siège à l’Assemblée nationale. Comme Robert Comeau le signalait, trois moments significatifs de notre histoire y sont associés. 1763 : traité de Paris par lequel la France cédait le Canada à l’Angleterre. 1838 : suspension « temporaire » de la Constitution de 1791 autorisant l’établissement d’une Chambre d’assemblée populaire. 1841 : proclamation du Canada-Uni par le gouverneur général Poulett Thomson à la suite du vote favorable du Conseil spécial composé de 22 membres triés sur le volet. Ces trois événements à la charge symbolique élevée ont été scellés un 10 février.

Un document unique et méconnu se réfère en particulier à la date du 10 février 1838 : la dépêche « secrète et confidentielle » du 9 août 1838 que signe le haut-commissaire britannique Lord Durham. Ce document est exceptionnel en raison de la nature même des données qu’il contient : elles relèvent en effet, de toute évidence, des services de renseignement et de l’armée relativement aux causes exactes de l’embrasement d’un « conflit national qui s’est achevé en guerre civile ».

Les données confidentielles qui y sont contenues sont telles que Durham laisse même à la discrétion du secrétaire d’État aux colonies le soin de censurer celles qui lui apparaîtront trop embarrassantes (sinon compromettantes) pour les parlementaires et l’opinion publique anglaise, subjugués par les appels à la solidarité raciale anglo-saxonne lancés à cor et à cri par la presse tory et ultra-tory de Montréal face au spectre de la création incessante d’une « république canadienne-française » sur les berges du Saint-Laurent.

Il aura fallu attendre presque 100 ans avant de retrouver la version non caviardée grâce à la copie que Durham lui-même avait conservée. Mais elle demeure largement inconnue.

Une mise en contexte rigoureuse de cette dépêche s’impose. Face aux probabilités élevées de reprise de la « guerre civile » canadienne au moment où Durham la rédige, cette dépêche permet de préciser que l’enjeu fondamental du conflit porte précisément, selon lui, sur le sort incertain de la Chambre d’assemblée (le prototype de l’Assemblée nationale actuelle). La mesure de suspension de Londres devait au départ être provisoire. Dans son projet d’institutions fédérales, Durham en avait d’ailleurs prévu la réactivation.

De 1838 à 1841, des « modérés » (ou « vire-capots ») du genre de La Fontaine, de Bleury ou de John Neilson escomptaient toujours sa remise en fonction, d’accord en cela avec des « radicaux » anglais comme W. Molesworth ou J. S. Mill, selon qui Londres avait procédé ni plus ni moins qu’à la « confiscation de la constitution libre d’un peuple en balayant les principes reconnus de gouvernement constitutionnel ».

Or, jaugeant l’éventualité du rétablissement de l’organe représentatif des Canadiens, Durham met dans la balance le diktat des meneurs de ce qu’il appelle le « parti britannique » de Montréal (à la tête duquel se trouve le commandant militaire Colborne) et glose ceci (le passage en caractère gras a été censuré) :

«On m’a assuré que les chefs et leurs partisans, du premier au dernier, ont l’habitude de déclarer qu’à un nouvel asservissement aux Français [voulant dire par là : plutôt que de voir une autre majorité canadienne à l’Assemblée], ils préféreraient de beaucoup une union avec les États-Unis ; et que si le gouvernement impérial les laissait tomber [j’emploie leurs propres termes], [ils] sauraient bien trouver les moyens de se prendre en mains. »

Dépêchés à Londres pour défendre la cause de la communauté anglophone, le tandem Moffatt–Badgley du lobby d’affaires montréalais avait déjà plaidé la cause de l’abrogation « d’un gouvernement français séparé » le 5 avril 1838. « Alors que nous croyons que l’existence d’un gouvernement français séparé ne serait pas tolérée sur le continent nord-américain, nous devons dire avec candeur à Votre Seigneurie [Durham] notre conviction inébranlable que les habitants provinciaux d’origine britannique au Bas-Canada sont résolus à ne plus se soumettre plus longtemps qu’il pourrait y être forcés [je souligne] au pouvoir prédominant de l’ascendance canadienne-française en raison de laquelle les ressources de la Province ont été souillées et sa progression sur l’échelle de la croissance coloniale, retardée […] »

Jonglant lui aussi avec le risque de reconduction d’une « majorité canadienne » à l’Assemblée, le gouverneur Craig, en 1810, n’y était pas allé lui non plus de main morte. « Le premier et le plus évident remède qui se présente, c’est de les priver [les Canadiens] de la constitution, comme ils l’appellent, c’est-à-dire de cette partie représentative du gouvernement qui leur a sans doute été donnée prématurément. »

Au moment du projet d’union de 1822, James Stuart avait parfaitement discerné lui aussi que « ce n’est pas sans raison que les Canadiens français se désignent eux-mêmes comme la Nation Canadienne, en prévision du caractère national futur dont ils seront empreints et des hautes destinées qui les attendent en tant que peuple séparé et indépendant ».

« Une autre majorité canadienne à l’Assemblée » — tel est donc, comme l’a bien vu Nancy Christie (The Formal and Informal Politics of British Rule in Post-Conquest Quebec. 1760-1837 : A Northern Bastille), le fil conducteur qui innerve la pensée politique de la bourgeoise anglophone de Montréal en gestation pour toute la période 1791-1841.

10 février. Une simple date, certes, dans le « temps homogène et vide », mais qui recouvre une mémoire vive bien enracinée pouvant dévoiler de nouveaux horizons.