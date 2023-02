Le Canada a-t-il été abandonné en 1763?

Le 10 février 1763, les représentants des couronnes de France, de Grande-Bretagne et d’Espagne signaient à Paris le traité mettant fin à la guerre de Sept Ans (1756-1763). Deux cent soixante ans après sa signature, le traité de Paris reste encore pour beaucoup la marque de l’ « abandon » du Canada par Louis XV, malgré l’abondant renouveau historiographique sur le sujet (toujours en cours) entamé à l’occasion du 250e anniversaire de la bataille des plaines d’Abraham.

Le terme « abandon » est démesuré et à proscrire en cela qu’il ne reflète pas les efforts investis en réalité pour conserver la Nouvelle-France. Entre 1755 et 1760, ce sont plus de 8000 soldats et officiers qui sont envoyés dans les colonies du Canada et de l’île Royale (actuelle île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse). C’est bien plus que pour n’importe quelle autre colonie française (à titre de comparaison, 4500 combattants sont envoyés en Inde pendant le conflit, et Saint-Domingue, l’actuelle Haïti, reçoit un renfort de 5000 hommes à la fin de la guerre, en 1762).

Les « quelques arpents de neige du Canada », pour citer Voltaire, ont donc bien plus bénéficié de l’attention militaire de la métropole que les riches îles sucrières des Antilles, si souvent décriées au Québec pour avoir été « préférées » au Canada lors des négociations de paix. L’historien Boris Lesueur relevait en effet qu’en 1758, 78 % des troupes françaises présentes en Amérique étaient affectées en Nouvelle-France (Canada, île Royale et Louisiane), contre seulement 22 % aux Antilles. La Guadeloupe et la Martinique, prises par les Britanniques en 1759 et en 1762, auraient bien plus de légitimité à se récrier contre un « abandon » militaire de la France.

Bien loin d’un « abandon », le sacrifice du Canada en 1763 répondait aux froides réalités d’un conflit désastreux pour la France. Même si les usages diplomatiques du temps ne garantissaient pas la conservation de territoires conquis militairement, les négociations qui mènent à la signature du traité de Paris présentent une situation particulièrement difficile pour les décideurs français : le Canada est occupé depuis septembre 1760, la puissance française en Inde est réduite à néant, les principales îles antillaises sont sous contrôle britannique et l’intégrité même du territoire du royaume est compromise par la prise de Belle-Île en juin 1761.

Même le soutien tardif de l’allié espagnol en 1762 ne permet pas de renverser la situation, l’intervention de l’Espagne s’achevant sur un fiasco et la perte de La Havane et Manille. Dans ces conditions, des choix s’imposaient, et le Canada, colonie peu rentable et difficile à défendre car trop vaste, ne pesait pas lourd face aux Antilles, dont le commerce était essentiel aux finances du royaume.

Le Musée de la civilisation de Québec a accueilli le traité de Paris lors d’une exposition à l’automne 2014, pour ce qui constituait sa première sortie hors de France. Il n’est pas exagéré d’avancer que ce document est le plus important de l’histoire de l’Amérique du Nord, au vu de ses conséquences tant continentales que mondiales. La Proclamation royale de 1763 crée la « Province de Québec » et réserve les terres à l’ouest des Appalaches aux Autochtones, malgré les convoitises des colons britanniques qui s’étaient battus contre les Français pour ces terres.

Cette volte-face de la métropole, vue comme une trahison, contribue en grande partie au déclenchement de la Révolution américaine. À leur tour, l’existence et la montée en puissance des États-Unis inquiéteront les provinces britanniques, qui se réuniront en 1867 pour former le Canada. De plus, nul besoin de rappeler l’influence de nos voisins du Sud sur le monde depuis…

N’oublions pas non plus l’importance de 1763 pour les Autochtones : du point de vue juridique, cette année marque le point de départ des relations entre les Premières Nations du Canada et la Couronne britannique. En effet, plus de deux siècles et demi de diplomatie française sont balayés d’un revers de la main, et le vide politique et diplomatique laissé par la France est immédiatement pris en main (maladroitement) par la Couronne britannique, incarnée lors des premières années par le commandant Jeffery Amherst.

Les administrateurs et les départements responsables des relations avec les Autochtones se remplacent au fil des siècles, la dernière mouture étant la création en 2017 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. Cette succession découle donc directement des conséquences du traité de Paris.

Dans cette optique, l’anniversaire du traité de Paris semble un moment opportun pour commémorer les anciennes alliances franco-autochtones. Non qu’elles fussent parfaites, loin de là (n’oublions pas les Renards et les Natchez), mais elles reposaient certainement sur une perception fondamentalement différente du partage du territoire et d’un rapprochement entre nations.

L’historien Gilles Havard en particulier a su démontrer que, pour les Français de l’époque, « le terme “domination”, certes, ne rime pas nécessairement avec celui d’“assujettissement” ». On peut alors se demander s’il n’est pas possible de puiser dans cette période certaines inspirations pour améliorer les relations d’aujourd’hui entre le gouvernement et les Premières Nations ? C’est un dossier à creuser, assurément.