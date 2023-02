Le Québec respecte-t-il la Loi canadienne sur la santé avec la télémédecine?

Comme on l’a vu il y a quelques années avec le dossier des frais accessoires, le Québec n’a généralement pas vraiment le choix de se conformer, bon gré mal gré, aux conditions posées par la Loi canadienne sur la santé (LCS), s’il veut bénéficier des transferts fédéraux en santé. L’actualité récente démontre d’ailleurs que le gouvernement québécois compte sur ces transferts.

Or, l’offre actuellement parcellaire de services de télémédecine dans le système public, couplée à une tolérance manifeste pour les mêmes services offerts par certaines entreprises privées, pourrait devenir une nouvelle source de friction entre Ottawa et Québec. Ce sont notamment les conditions d’intégralité (couverture de tous les services médicalement requis), d’accessibilité (sans obstacles financiers ou autres) et d’universalité (pour l’ensemble de la population) posées par la LCS qui pourraient être en cause.

On peut anticiper cette perspective à la lecture du dernier rapport d’application de la LCS (2020-2021), dans lequel le ministre fédéral de la Santé, M. Jean-Yves Duclos, déclarait que « les soins sont des soins » et que son « interprétation de la [Loi] s’adaptera à l’évolution du système de soins de santé pour faire en sorte que, quel que soit le mode de prestation d’un service assuré (c’est-à-dire virtuellement ou en personne), les patients ne se voient pas imposer de frais pour y avoir accès ».

Qu’en est-il donc de la situation du Québec dans ce dossier ?

Un certain « Far West »pour le privé

Le « Plan santé » présenté au printemps dernier par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, indique bien une volonté de miser sur les soins virtuels pour accroître l’accessibilité des services à la population, mais il est avare de détails à ce sujet.

Quant au projet de loi 11 présenté par le même ministre et adopté en mai dernier, l’un de ses objectifs est de mieux encadrer la télémédecine, manifestement en réponse à certaines préoccupations soulevées par la vérificatrice générale en ce qui concerne diverses défaillances observées durant la pandémie. Ainsi, ce projet de loi et le projet de règlement qui l’accompagne prévoient notamment un droit aux services en présence pour le patient et, en corollaire, l’exigence pour celui qui offre le service de disposer d’un « corridor de services » préétabli pour favoriser l’exercice de ce droit. Le hic, c’est que ces conditions ne visent que les services publics, excluant donc ceux offerts par les plateformes privées.

Par ailleurs, au gré d’une modification réglementaire entrée en vigueur le 1er janvier 2023, les régimes privés d’avantages sociaux pourront inclure des services de téléconsultation médicale, ce qui serait le cas, par exemple, chez certains employeurs du secteur parapublic, suivant ce qui a été rendu public récemment. Autrement dit, selon qu’une personne occupe ou non un emploi dans une organisation offrant de tels avantages sociaux, elle aura ou non un accès privilégié à des services médicaux privés, en téléconsultation.

Cette même mesure ouvre de nouveau la porte à une certaine pratique médicale mixte, publique-privée, ce qui n’est pas de nature à favoriser un temps de travail chez les médecins entièrement consacré aux services publics.

Pendant ce temps, en Colombie-Britannique, l’organisme qui exerce les responsabilités semblables à celles de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a plutôt décidé de demander une injonction contre l’une des entreprises majeures du secteur des soins virtuels, pour faire cesser des pratiques qui accorderaient un accès privilégié aux services médicaux moyennant des frais annuels facturés aux patients.

À noter que le développement du secteur privé ne concerne pas que les services médicaux, mais bien ceux de l’ensemble des professions de la santé. Ainsi, les entreprises privées peuvent mettre sur pied une offre étendue de services de téléconsultation aux frais des patients, en recrutant des infirmières praticiennes spécialisées, des psychologues, des nutritionnistes, etc.

Enfin, en l’absence d’un cadre juridique clair concernant les téléconsultations réalisées sur une base interprovinciale, il est actuellement possible que ces mêmes entreprises privées puissent chercher à déjouer les règles édictées par les provinces, en s’affranchissant par exemple de la réglementation professionnelle locale. Or, la jurisprudence récente sur le plan déontologique illustre bien les dérives possibles d’une pratique professionnelle qui serait d’abord et avant tout orientée vers des consultations expéditives, sans prise en charge adéquate du patient.

Assurer un accès réelet équitable

La LCS n’interdit pas les services privés de santé, ni sur le plan des modalités de dispensation ni sur celui du financement. Elle exige toutefois que les provinces rendent les services médicalement requis accessibles à l’ensemble de la population, en fonction des besoins des patients, plutôt que de leur capacité à payer ou de leur situation d’emploi. Dans l’état actuel des choses, donc, il n’est pas certain que la situation du Québec soit conforme aux conditions de la LCS.

Pour corriger le tir, le Québec pourrait ainsi faire comme d’autres provinces et couvrir, par le biais du régime public d’assurance maladie, les frais d’accès aux soins virtuels sur les plateformes privées. Il peut aussi choisir de développer sa propre offre de services de télémédecine à l’intérieur du système public, ce qui semble être l’option privilégiée, mais qui tarde à se concrétiser. Une combinaison de ces options serait aussi possible.

Dans tous les cas, il faudrait prévoir un encadrement qui permettra non seulement d’innover, mais aussi de garantir un réel accès équitable aux services de téléconsultation pour l’ensemble de la population, en faisant en sorte que tous les acteurs, autant ceux du secteur public ou que du secteur privé, soient assujettis à des règles claires et cohérentes.