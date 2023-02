Le temps presse pour sauver Mont-Carmel

Un an est passé depuis que, le 31 janvier 2022, les 200 locataires de la Résidence Mont-Carmel ont reçu des avis d’éviction de la part du nouveau propriétaire, Henry Zavriyev. Comme vous le savez, madame la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, celui-ci comptait ainsi mettre fin au 31 juillet 2022 à la certification RPA (résidence privée pour aînés) pour faire de l’immeuble un complexe de logements locatifs multigénérationnel, contrairement à ce qui était prévu au contrat de vente de l’immeuble.

Mais c’était sans compter sur la détermination d’une soixantaine de résidents fermement décidés à ne pas courber l’échine et à faire valoir leurs droits. C’était aussi sans compter sur l’appui considérable que cette résistance allait recueillir dans l’espace public, appui dont ont fait écho à plusieurs reprises les médias à la grandeur du Québec. Soulignons également les appuis récoltés sur le plan politique, notamment auprès de la Ville de Montréal ainsi qu’auprès de la députée du comté, Manon Massé.

Malgré cet élan et ce soutien, un an, c’est long, alors qu’au quotidien les résidents se trouvent confrontés à l’insécurité, à la dégradation de leur milieu de vie, et surtout à l’insouciance et au mépris du propriétaire quant à leurs droits et leur dignité.

Il y a urgence d’agir, madame la ministre Sonia Bélanger.

Comme la plupart d’entre nous l’avons fait en mai dernier, nous nous joignons aux résidents de Mont-Carmel pour réclamer que votre gouvernement assume pleinement ses responsabilités, use de son pouvoir d’intervention et si nécessaire se dote de nouveaux pouvoirs en ce qui concerne le dossier prioritaire de l’hébergement des personnes aînées. Sachant le parcours du combattant vécu depuis un an par les résidents de Mont-Carmel, notamment sur le plan judiciaire, il est inconcevable que l’on soit obligé de passer par toutes ces procédures pour faire valoir ses droits. Nous croyons que vous partagez cet avis.

Si nous faisons partie d’un grand nombre de personnes et d’organisations qui soutiennent cette lutte, c’est parce que celle-ci ne se limite pas à la seule sauvegarde de cette RPA. Elle vise également à ce que soient mises en place des mesures et que des alternatives au modèle actuel soient développées dans le but d’éviter que d’autres personnes hébergées en RPA ne subissent le même sort que les résidents de Mont-Carmel.

Des solutions

C’est ce qui a amené de nombreuses personnes à les accompagner dans leurs démarches judiciaires en assistant à plusieurs audiences qui ont eu lieu en Cour supérieure et à la Cour d’appel. C’est aussi ce qui a été à l’origine de la campagne de signature de la pétition Respect des droits des locataires des résidences privées pour aînés lancée au printemps dernier par ces résidents, endossée par plus de 5000 signataires et déposée en mai 2022 à l’Assemblée nationale. Cette pétition demandait d’assurer le respect des droits des locataires des RPA contre les hausses abusives de loyer, l’éviction ou les pertes de services, notamment à la suite d’un changement de propriétaire.

Pour y arriver, des solutions y étaient mises de l’avant, dont l’instauration des obligations liées à la certification des RPA pour maintenir le statut, les services offerts et réguler les coûts des loyers. À ce propos, vous n’êtes sûrement pas sans savoir que les règles en vigueur encadrant la certification d’une RPA font en sorte qu’il est possible pour un propriétaire qui souhaite se défaire d’une certification, comme c’est le cas de l’actuel propriétaire de Mont-Carmel, d’obtenir cette « décertification » par l’envoi d’une simple lettre ou en ne se conformant tout simplement pas aux exigences prévues à ces règles !

Parmi les autres solutions mises de l’avant, mentionnons la mise en place de mesures visant à faciliter l’appropriation et la gestion communautaire ou publique de toute RPA à risque de fermeture ou en défaut face à ses obligations. Il y aurait également lieu de modifier, comme le proposait la pétition, les articles 1955 et 1959 du Code civil du Québec, afin d’assurer la protection des droits des locataires et interdire le changement d’affectation d’un immeuble à logement, à plus forte raison dans le cas d’une RPA.

Mme Bélanger, les difficultés que rencontrent actuellement les RPA démontrent que le modèle actuel reposant en très grande partie sur le privé doit être revu, non pas sous l’angle des intérêts des propriétaires, mais bien sous l’angle des droits des personnes aînées, dont entre autres le droit à la dignité, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit au logement. Les résidents de Mont-Carmel souhaitent prendre une part active à l’élaboration de ce modèle. Il faut s’y mettre dès maintenant.

*Ont signé cette lettre :

Benoît Allard, co-coordonnateur du Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec (GRFPQ)

Alain Ambeault, csv, directeur général, Conférence religieuse canadienne (CRC)

Emiliano Arpin-Simonetti, communications, Centre Justice et foi (CJF)

Michèle Asselin, directrice générale, Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

Rémi Bachand, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

Rachel Bédard, éditrice, les Éditions du remue-ménage

Justine Bernatchez, Association des juristes progressistes (AJP)

Stéphanie Bernstein, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM

Pierrette Bertrand, coordonnatrice nationale, Association des religieuses pour les droits des femmes (ARDF)

Martin Blanchard, co-coordonnateur, Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Sam Boskey, ancien chef de l’opposition officielle, Conseil municipal de Montréal

Pierre Bosset, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

Bruce Broomhall, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

Bonnie Campbell, professeure émérite d’économie politique au Département de science politique, UQAM

Jenny Cartwright, documentariste

Emilia Castro, membre du Comité de coordination du Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF), militante dans plusieurs groupes de femmes de la région de Québec, ex-syndicaliste

Louise Constantin, ex-présidente du Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun

Dominique Daigneault, présidente Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Françoise David, ex-députée de Québec solidaire

Nathalie Déziel, directrice du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal

Louise Di Cesare, Carrefour foi spiritualité

Gérald Doré, Ph. D., professeur retraité, École de service social, Université Laval

Pascale Dufour, professeure, Département de science politique, Université de Montréal

Gilles Duruflé, consultant indépendant, auteur de plusieurs publications sur l’économie et la finance

Mélanie Ederer, présidente, Fédération des femmes du Québec

Zahia El-Masri, militante féministe pour la justice sociale et le droit au logement

Martine Eloy, porte-parole du Collectif Échec à la guerre

Ariane Émond, journaliste indépendante et animatrice

Gaëlle Fedida, militante féministe, présidente de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles et coordonnatrice de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Nicole Filion, ex-coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés

Winnie Frohn, ancienne conseillère municipale de Québec, retraitée de l’UQAM

Martin Gallié, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

Lorraine Gaudreau, professeure retraitée, Département de psychosociologie et travail social, UQAR

Marie-Andrée Gauthier, coordonnatrice générale, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ)

Élisabeth Germain, militante éco/féministe

Paul-André Giguère, Église Unie Saint-Pierre (Québec)

Pierre Goldberger, Église Unie, réseau Justice et Communauté

Vincent Greason, président, Fondation Léo-Cormier

Laurence Guénette, coordonnatrice, Ligue des droits et libertés

Colette Harvey, présidente, Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE)

Marie Christine Hendrickx, administratrice, Regroupement des camarades du Vallon

Marc-Édouard Joubert, président, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

Amir Khadir, médecin et ex-député de Québec solidaire

Michel Laberge, Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO), Québec

Vivian Labrie, chercheure autonome, membre de l’équipe de recherche ÉRASME

Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Lucie Lamarche, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM

Samira Laouni, présidente-directrice, Organisme de communication pour l’ouverture et le rapprochement interculturel (COR)

Lise Lapointe, présidente, Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ)

Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Gérald Larose, professeur associé, École de travail social, UQAM

Raymond Legault, porte-parole du Collectif Échec à la guerre

Avigaël Lévy, militante à la Coalition BDS-Québec

Christian Loupret, militant pour la justice sociale

David Mandel, professeur retraité, Département de science politique, UQAM

Donna Mergler, professeure émérite, Département des sciences biologiques UQAM

Maguy Métellus, militante afroféministe

Éric Michaud, coordonnateur, Comité logement Ville-Marie de Montréal

Amélie Nguyen, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

Lucie Painchaud, directrice, Centre de justice réparatrice de Québec

Jean Panet-Raymond, président de la Fondation Béati, professeur émérite, Université de Montréal

Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés, militante féministe et autrice

Pierre Prud’homme, président du Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens de Montréal (MTC)

Norma Rantisi, professeure, Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University

Patrick Renaud, animateur au projet Avenir du christianisme social, Centre justice et foi (CJF)

Gilbert Renaud, professeur honoraire, École de service social, Université de Montréal

Gaétan Roberge, organisateur communautaire, Comité logement Ville-Marie de Montréal

Mercédez Roberge, militante féministe, autrice et coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)

Gerald Rowe, Montreal Elders for Environmental Justice

Marie-Andrée Roy, professeure, Département de sciences des religions, UQAM, L’autre Parole

Louis Roy, anciennement président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

François Saillant, militant pour le droit au logement et auteur

Ana Maria Seghezzo, militante impliquée à la Marche Mondiale des femmes et en solidarité internationale

Michel Seymour, professeur retraité, Département de philosophie, Université de Montréal

Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ

Laurent Thivierge, responsable de la coordination régionale de Montréal CSQ

Gisèle Turcot, supérieure générale, Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal

Sophie Verdon, coordonnatrice, Coalition solidarité santé

Claudette Vermette, supérieure provinciale, Missionnaires Notre-Dame des Apôtres

Marjorie VilleFranche, directrice générale, Maison d’Haïti