Il faut donner une chance à Amira Elghawaby

En tant que Québécois et Québécoises, nous répondons à la controverse entourant la nomination d’Amira Elghawaby au poste de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie.

Mardi, Mme Elghawaby s’est excusée « sincèrement » pour « la manière dont ses mots ont blessé » les Québécois et Québécoises. Elle a aussi exprimé le désir de poursuivre le dialogue dans le but d’échanger et « d’apprendre ». Plusieurs rencontres avec des leaders politiques québécois sont prévues dans les jours à venir.

Nous sommes sensibles aux préoccupations qui ont été soulevées depuis sa nomination, mais le défi qu’elle doit relever est de taille et nous sommes d’avis qu’il faut donner la chance à Mme Elghawaby d’exercer et de remplir le mandat pour lequel elle a été nommée.

Nous sommes prêts à contribuer à un dialogue constructif entourant ces enjeux complexes et sensibles et nous nous engageons à combattre tous les préjugés, quels qu’ils soient.

*Ont signé cette lettre :

Charles Taylor, philosophe, professeur émérite, McGill

Jack Jedwab, président, Association d’études canadiennes

Julius Grey, avocat, expert en droits constitutionnels et humains

Samira Laouni, présidente fondatrice, COR

Michel Seymour, philosophe

Boufeldja Benabdallah, cofondateur et porte-parole de la Mosquée de Québec

Linton Garner, activiste et intervenant communautaire

Ehab Lotayef, activiste communautaire, poète, responsable informatique

Anne Lagacé Dowson, journaliste indépendante et commentatrice

Frank Baylis, Président, « Non à la loi 21 »

Eric Maldoff, C.M., Ad. E., Partner, Lapointe Rosenstein, Marchand, Melançon

Joel DeBellefeuille, directeur général, fondateur, Coalition rouge inc.

Alain Babineau, Directeur, Profilage racial et sécurité publique, Coalition rouge

Ève Torres, activiste communautaire

Fareed Khan, founder, Canadians United Against Hate

Ndeye Marie Fall, ancienne Haut-fonctionnaire à l’UNESCO et présidente, Collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en Francophonie (CPPIF)

Miriam Taylor, chercheure indépendante, conseillère spéciale en relations communautaires, Institut Metropolis

Lori Schubert, directrice générale, Quebec Writers’Federation (QWF)

Nargess Mustapha, militante et organisatrice communautaire

Samaa Elibyari, Conseil Canadien des Femmes Musulmanes, Montréal

Toula Drimonis, chroniqueuse et auteure indépendante

Hassan Guillet, ingénieur et avocat à la retraite

Geoffrey Chambers, activiste communautaire

Kerline Joseph, vice-présidente, Comité International d’Orientation-CIO, Chaire Unesco Femmes et sciences pour le développement en Haïti

Moayed Altalibi, organisation islamique AHL-ILL BAIT

Andrew Caddell, groupe de travail sur la politique linguistique

Eric Pouliot-Thisdale, recherchiste département d’histoire UdeM

Éric Émond, philanthrope, intervieweur

Mohammed Labidi, leader communauté musulmane de la ville de Québec

Susan Pinker, psychologue, chroniqueuse