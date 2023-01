La prolifération des condos mène à l’exclusion

Montréal a connu, depuis le début des années 2000, un fort développement de constructions résidentielles neuves avec une préférence très marquée pour le condominium (ou propriété divise). Ces condominiums s’assemblent dans des constructions à forte densité, des tours qui changent le visage de la ville. Par exemple, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le développement résidentiel à base de condominiums a représenté 88 % des mises en chantier entre 2000 et 2015.

Le développement de logements locatifs a repris depuis une certaine vigueur sur l’île de Montréal, sans jamais pour autant réduire l’attrait du condominium dans les nouveaux projets immobiliers. Dans l’arrondissement de Ville-Marie, la mise en chantier de copropriétés (condos ou propriétés indivises) a suivi, entre 2019 et 2021, une courbe progressive supérieure à celle des mises en chantier de logements locatifs, pourtant elles aussi en augmentation.

Des Idées en revues Le Devoir offre À bâbord, hiver 2022-2023, no 94. Chaque mardi,offre un espace aux artisans d’un périodique . Cette semaine, nous vous proposons une version abrégée d’un texte paru dans la revue, hiver 2022-2023, n94.

Dans la plupart de ces nouveaux projets, on remarque une intensification de l’occupation de l’espace qui se traduit par un gros volume de production résidentielle en hauteur. Au centre-ville, on suit la tendance, avec des projets de tours de 50 ou 60 étages : le projet Maestria, dans le Quartier des spectacles (1000 logements), le 1111 Atwater, le 1 Square Phillips, sans oublier le projet Bridge-Bonaventure dans le quartier Pointe-Saint-Charles et dans Ville-Marie prévoyant 7500 logements tous les genres confondus. Dans plusieurs autres quartiers de la ville, les promoteurs immobiliers n’en ont que pour des projets ayant toujours une forte densité urbaine (de six à dix étages) marquant une différence avec le reste de la trame urbaine.

Le condo est le produit résidentiel préféré des promoteurs immobiliers. Il est extrêmement rentable : l’investissement initial qu’il nécessite peut être récupéré dans un temps relativement court, avec un taux de rendement plus qu’appréciable. Assez pour attirer des fonds d’investissement privés et institutionnels dans le montage financier de projets immobiliers divers depuis une dizaine d’années. Pourtant, ce n’est pas par goût pour l’architecture futuriste que s’édifient tant de tours d’habitation. La rareté des terrains et leur valeur financière élevée dans une ville comme Montréal forcent la conception de ce type de projet pour obtenir une forte rentabilité recherchée par les promoteurs et par leurs partenaires, les fonds d’investissement.

De plus, les nouveaux logements locatifs se comparent maintenant aux condos dans leur conception et leur promotion. On trouve un bon nombre de projets dépassant les normes habituelles de hauteur dans les quartiers de Montréal. L’emballage publicitaire de ces projets emprunte beaucoup à l’expérience du condo, par exemple en offrant la même gamme de services (salle d’entraînement, piscine, salon, chalet urbain, etc.). On utilise même l’expression de « condo locatif » pour attirer la clientèle.

Ils innovent également en offrant différentes superficies, allant du microcondo (moins de 500 pieds carrés, certains descendant jusqu’à 385 pieds carrés) jusqu’au penthouse (2000 pieds carrés). Cette stratégie de densification par fractionnement de l’espace habitable, produisant un grand nombre de ces microcondos, semble devenir une pratique courante.

La publicité pour ces projets insiste sur le déploiement d’un nouveau style de vie et d’un nouveau milieu de vie urbain (un lifestyle) : une part importante de la vie se situerait hors du logement au profit d’espaces partagés. Certains promoteurs parlent d’une « communauté verticale » où se côtoient jeunes et moins jeunes, couples, personnes seules. Mais celle-ci ne peut inclure que des individus bien fortunés. La disponibilité de copropriétés de deux ou trois chambres à coucher pour les familles reste limitée.

Il s’agit d’un modèle résidentiel multifonctionnel qui s’exporte en dehors de Montréal. L’imposant ensemble immobilier Solar Uniquartier, près de la station du REM Du Quartier et du DIX30 à Brossard, en est un bon exemple. La valeur ajoutée recherchée de ce « nouveau quartier », en étant liée au développement du transport collectif, donne une indication des voies que prendront les futurs projets immobiliers.

Conséquences observables

Le développement résidentiel montréalais depuis vingt ans a remodelé la trame urbaine, certes, mais surtout les rapports entre les classes sociales dans les quartiers. Ces projets, même avec des promesses de construction de logements sociaux et abordables, vont transformer considérablement la composition sociale des résidents de ces quartiers à moyen et long terme.

Cette gentrification par les constructions neuves favorise la présence de groupes sociaux plus scolarisés, fortunés et qui n’ont pas de famille. Elle provoque une forme de ségrégation de l’espace urbain, tant elle exclut les groupes sociaux qui ne peuvent pas se procurer ces résidences onéreuses que sont le condo ou le « condo locatif ». Ce nouveau phénomène, sans en être la seule cause, vient clairement amplifier la présente crise du logement abordable.

Des commentaires ou des suggestions pour Des Idées en revues ?

Écrivez à rdutrisac@ledevoir.com.