L’impasse d’une mortelle randonnée

Je suis, comme tout le monde, vivement inquiet du conflit en Ukraine, lequel entrera bientôt dans sa deuxième année.

Cependant, ces jours-ci, contrairement au courant ambiant qui semble espérer une issue plus favorable avec un envoi de tanks, je ne peux sincèrement me réjouir de cette nouvelle escalade. À mon avis, elle ne réglera véritablement rien, mais continuera à faire perdurer la guerre, les pertes humaines et matérielles, puis à enrichir la très prospère industrie de l’armement, à qui profite — suis-je cynique ? — l’effroyable drame de l’invasion russe orchestrée par Poutine.

Est-ce là aujourd’hui vraiment la seule solution envisageable sur la table ?

Avant de répondre, tentons un bref tour d’horizon.

Il est presque certain que personne ne pourra « gagner » cette guerre, car l’Occident est de plus en plus résolu, à raison, à ne pas accepter l’invasion de l’Ukraine et sa destruction insensée. Car la Russie, de son côté, se mobilise autour d’un discours vertueux, par la voix de Kyrill, le patriarche de son Église orthodoxe, avec condamnation ad hoc des dérives morales des sociétés occidentales. Mais rappelons que Poutine souligne surtout, et depuis plusieurs années déjà, son courroux devant certaines velléités « conquérantes » des démocraties de l’Europe et de « l’Ouest » dont les feuilles de route sont, nous le savons, maculées de hardiesses désastreuses liées à des élans de libéralisme colonial.

Rien à voir avec la situation présente, direz-vous, mais, dans le contexte, les émotions vives des belligérants ne sont pas à ignorer. La haine viscérale existe !

Il y a ceux qui pensent que l’Occident, convaincu de son bon droit et de sa force circonstancielle face à une Russie dépouillée après la dissolution de l’URSS, a multiplié les erreurs de jugement avec, par exemple, le mépris de Thatcher à concéder toute ouverture à un Gorbatchev désireux de rapprochement. Cette même solidarité de l’Ouest a, par la suite, accéléré ses errements : en 2002 avec le retrait unilatéral de Bush-fils, du traité ABM, vexant ainsi la Russie et son nouveau président… Poutine. Et puis avec, dans la foulée, l’entrée dans l’OTAN de toute une kyrielle de pays, à l’est de l’Europe, nations qui tapissent maintenant les frontières russes à l’exception de l’Ukraine, dont l’adhésion a cependant été proposée au sommet de Bucarest en 2008 — avec quelques suivis depuis.

Il y a ceux qui, par ailleurs, concèdent de bonnes raisons à Poutine de reprendre le « berceau » de la Russie, de protéger les droits des citoyens russophones du Donbass ou de la Crimée. De consolider aussi ses ports commerciaux et stratégiques sur la mer Noire, ou encore de trouver à se draper, à l’ombre des statues de Pierre le Grand, d’une mission nationale et spirituelle à laquelle il ne peut se soustraire.

Il est probable, d’un côté comme de l’autre, que tous ces événements et hypothèses concourent à des degrés divers à leur tragique mise en action.

L’Ukraine se battra héroïquement jusqu’au dernier soldat, mais leur nombre et leur respect des règles d’engagement ne les favoriseront pas à la longue. En cela, j’espère sincèrement me tromper !

La Russie, de son côté, préférera un vaste champ de gravats à tout compromis qui pourrait faire échec à ses frustrations, à ses rêves et menacer davantage son territoire, surtout avec l’entrée toute probable de la Finlande dans la famille de l’OTAN — un prolongement (involontaire !) de quelque 1300 kilomètres supplémentaires de frontières honnies.

Nous sommes, depuis près de douze mois, les témoins impuissants et médusés d’un conflit dont personne ne peut réellement s’imaginer la fin sinon, selon toute vraisemblance, que par le fruit d’une entente négociée. Mais, mais… ce jour-là, nous en serons sûrement arrivés à une situation diablement plus calamiteuse qu’aujourd’hui.

Cela sans parler de l’hypothèse du nucléaire qui, peu probable soit-elle, demeure tout de même en jeu.

Et nous voilà devant l’impasse de cette mortelle randonnée.

Je n’avance rien d’original, mais ne vaudrait-il pas mieux que l’on puisse arrêter ce carnage nettement et rapidement, en mettant en avant une solution franche et pérenne, comme celle d’une Ukraine neutre ? La reconstruction du pays aux frais de la Russie ou de ses oligarques, des frontières rétablies selon les tracés d’avant l’annexion de la Crimée, une normalisation des échanges commerciaux avec l’accès du marché russe aux ports de Sébastopol et d’Odessa et puis le droit rendu aux russophones du pays de parler leur langue, tout en pouvant épanouir leur culture.

Une neutralité illimitée, donc, qui permettrait à l’Ukraine de retrouver son intégrité et sa fierté identitaire et qui enlèverait à Poutine et à ses successeurs, leur intenable sentiment que cette nation mitoyenne représente une menace permanente de l’Ouest.

Je soutiens évidemment Zelensky de tout coeur, lui qui n’a d’autre choix que de se défendre. J’ai une admiration absolue pour son courage et pour celui de son peuple.

Mais dans la mire de l’armée ukrainienne se trouvent l’innommable milice Wagner, les lignes de fortifications massives désormais érigées dans le Donbass et à l’est du Dniepr, la fourniture en armes et munitions des États voyous et puis les considérables ressources en hommes que Poutine n’hésitera jamais à jeter dans la mêlée. Voilà la froide réalité qui me porte aujourd’hui à réfléchir du côté de cette hypothèse, déjà entendue, de neutralité.

Mais comment y arriver ? Est-ce fou de penser qu’un triumvirat de pays demeurés neutres dans le conflit, et représentant un peu plus du tiers de l’humanité, pourrait s’investir de cette mission ? Je songe à Xi Jinping, à Modi et à Erdogan.

Pourraient-ils être convaincus de s’élever au-dessus de la mêlée, de mettre de côté leurs intérêts évidents dans cette guerre — encore le pétrole ! —, et viser le plus Grand Bien en proposant cette éventualité de sortie de crise avec des arguments de considération humaine, humanitaire et de stabilité géopolitique ? Naïf, peut-être, que cet espoir, mais ne faudrait-il pas tout tenter ?

Zelensky n’aurait plus l’argument militaire de l’OTAN, mais plutôt la promesse d’une paix intouchable. Poutine, lui, pourrait se vanter d’avoir réussi, grâce à son coup de force, à empêcher « la prise de l’Ukraine par l’ennemi » et de l’avoir forcée à abandonner le rêve que lui avait fait miroiter l’Occident de se ranger à ses côtés.

Si Modi et Xi Jinping ne pouvaient s’imaginer assis à une même table, peut-être qu’Erdogan et Xi Jinping pourraient constituer le duo, ou encore faire cavaliers seuls avec, dans l’hypothèse d’un succès, la bonne probabilité de s’enorgueillir d’un Nobel de la paix. Pour une Chine communiste, ou pour un régime autoritaire, quelle auréole et, de leur point de vue, quel pied de nez aux démocraties !