Le train est en retard

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a défrayé la chronique en plaidant pour un train à grande vitesse (TGV) dans le corridor « Québec-Toronto ». Cela a relancé le débat entre TGV et train à grande fréquence (TGF).

En 2015, dans un éditorial, Bernard Descôteaux, alors directeur du Devoir, nous rappelait qu’en 1975, le maire Jean Drapeau avait lui aussi voulu un train à grande vitesse, à la suite de la construction de l’aéroport de Mirabel. On connaît la suite : de train, il n’y a pas eu, et on a fermé Mirabel aux passagers en 2004.

Tous les premiers ministres, de Pierre Elliott Trudeau à Stephen Harper, ont écarté l’idée d’un TGV, forts de cinq études commandées par leurs différents gouvernements. Justin Trudeau l’a aussi promis en 2012 lors de la course à la direction libérale, mais, une fois au pouvoir, il a plutôt poursuivi l’analyse du TGF lancée par le gouvernement Harper. Rentabiliser ce type de projet, ou du moins faire nos frais, a été jugé impossible dans le contexte canadien.

Tranchons d’abord sur une chose : le choix entre TGV ou TGF est un faux débat lancé par le maire Marchand. On compare ici des pommes avec des oranges. Dans un monde idéal, on aurait un service qui combinerait les deux principes — un train qui va vite, avec beaucoup de départs, et un train à fréquence élevée, qui s’arrête à de nombreux endroits — pour attirer le plus grand nombre de passagers avec un temps inférieur au trajet effectué en voiture ou en avion. L’exemple du trajet Milan-Rome, qui repose sur une quarantaine de TGV et une cinquantaine de TGF, est intéressant.

Il faut se demander quel est notre objectif. Peut-on (et veut-on) remplacer les trajets en avion par le train ou s’attaquer aux trajets en voiture ? Veut-on, pour le faire, se baser sur des arguments économiques ou écologiques ? Si c’est le deuxième scénario qui l’emporte, ça devient carrément un choix de société.

Si on est prêt à attendre 25 ans et à débourser au moins 100 milliards de dollars, on peut avoir un TGV. Ce ne sera jamais rentable, et les prix des billets ne suivront pas la logique économique. Ils devront donc être fortement subventionnés, car le prix de l’avion restera plus attractif.

On peut aussi investir une dizaine de milliards, dans les cinq prochaines années, et avoir un TGF. Dans les faits, on a déjà des trains qui pourraient aller vite, mais je saute des étapes.

Deux cents kilomètres. C’est le rayon ou la distance de déplacement qui pousse une personne à se demander si elle doit prendre sa voiture ou le train. Sa décision dépendra de la fréquence du train, car la durée du trajet est à peu près la même pour les deux moyens de transport, en théorie, du moins. On peut monter dans sa voiture quand on veut. Pour le train, il faut un horaire flexible. S’il n’y a pas assez de départs et que cela ne convient pas à son emploi du temps, la personne va prendre sa voiture.

Trois millions contre soixante millions. Le premier chiffre représente le marché des passagers par avion entre Montréal et Toronto. Si on veut que le train puisse concurrencer l’avion entre Montréal et Toronto, il va falloir investir des milliards pour trois millions de passagers. Si on s’attaque à l’offre de transport par train pour les trajets de 200 km, on concurrence plutôt l’automobile, avec un marché potentiel de 60 millions de trajets remplacés. C’est un calcul important.

Priorité aux trains de marchandises

Les comparaisons avec l’Europe doivent être mises en contexte, car il y a une différence fondamentale, et elle est historique. Au Canada, le chemin de fer a été construit pour unifier le pays. C’est le fruit d’un geste politique fait dans la foulée de la création de notre fédération. Il y a donc une composante nationale au fait de relier le pays sur la base de ses échanges commerciaux et industriels, pour y transporter des ressources.

Disons-le encore plus clairement : le chemin de fer a donc été construit ici pour le transport de marchandises en priorité. En Europe, c’est le contraire, le chemin de fer a pour objectif premier le transport de passagers, et ce dernier a donc priorité.

Avant la privatisation du Canadien National (CN), Via Rail et le CN étaient tous deux des sociétés de la Couronne. Elles avaient intérêt à collaborer, car elles partageaient le même patron, soit le gouvernement fédéral. Elles réglaient donc leurs différends dans le bureau du ministre fédéral, où était coordonné le réseau entre les trains de marchandises et de passagers.

Ce n’est plus le cas depuis la privatisation du CN, dans les années 1990. Sur ce réseau maintenant privé, un train de passagers de Via Rail ne peut aller à pleine vitesse, car il doit donner priorité aux trains de marchandises et même s’arrêter, si besoin. Cela explique la durée allongée des trajets.

Les trains du CN sont aussi aujourd’hui plus longs (jusqu’à 5 km) et plus lourds, ce qui les rend plus lents encore. Les trains de Via Rail sont donc arrêtés plus longtemps et il y a plus de congestion, ce qui augmente le temps de trajet des trains passagers.

Les trains actuels pourraient aller plus vite si on avait l’infrastructure qui permettrait de les utiliser à leur capacité maximale. La solution naturelle serait donc de se doter de lignes réservées aux trains passagers, soit en en construisant de nouvelles, soit en construisant des voies supplémentaires sur certains tronçons. Facile ?

Cette année, en juillet, on soulignera les dix ans de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Il a été décidé qu’une ligne de contournement de 12 km y sera construite. Une décennie plus tard, on ne s’entend toujours pas sur le tracé. Expropriations, négociations, phénomène du « pas dans ma cour », on n’arrive même pas à construire 12 km de voie ferrée ici. Imaginez sur tout un réseau !

Un TGV demanderait un nouveau tracé, réservé, avec du béton, beaucoup de béton, à la fois pour mettre sous les rails, au lieu du bois actuellement, et pour la construction de centaines de viaducs et de ponts. Il y aurait aussi des barrières de sécurité à prévoir, des lignes droites, etc. Ce n’est pas le train lui-même qui est cher — son coût est estimé à 5 % du projet —, c’est l’infrastructure nécessaire pour le faire rouler.

Le problème avec le train au Canada, c’est un peu le même qu’avec la voiture électrique actuellement. On veut l’utiliser, mais on doit s’arrêter trop souvent pour la recharger et c’est plus long. Pour la voiture électrique, une part de la solution est dans la multiplication des bornes. Avec le train, il faut prévoir toute une infrastructure, multiplier les arrêts pour que ce soit attrayant et réussir à aller plus vite que l’automobile. Pour avoir des TGV, donc, il faut aussi des TGF.