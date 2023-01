Sept pistes pour la valorisation du français

Lors de l’annonce de vos sept priorités cette semaine, Monsieur le Ministre de l’Éducation, vous êtes demeuré évasif sur la manière de freiner le déclin du français écrit. J’aimerais, dans cette lettre, saisir au bond le commentaire de la députée solidaire Ruba Ghazal selon lequel il faut valoriser le français dès l’enfance à l’école et le développer du point de vue d’un diplômé à la maîtrise en sociolinguistique de l’Université Laval et enseignant de français à temps plein au secondaire en 2021-2022.

Avant tout, laissez-moi déboulonner deux mythes persistants. D’une part, si les erreurs de français peuvent nuire à l’ascension professionnelle, elles ne peuvent certainement pas être accusées d’affaiblir le fait français au Québec. Il s’agit là d’une terrible illusion ! Au contraire, c’est la stigmatisation inlassable des erreurs qui doit être pointée du doigt.

En effet, toute langue s’effrite quand les gens sentent qu’elle ne leur permet pas de s’épanouir. Or, quoi de mieux pour démoraliser quelqu’un que de rabâcher qu’il n’est pas bon, qu’il ne maîtrise pas la langue, que c’est difficile ? Les jeunes d’aujourd’hui sont les parents de demain. Ils feront le choix de parler et d’écrire en français, de travailler en français, de voyager en français avec leurs enfants, de côtoyer d’autres francophones… Pour qu’ils trouvent cette langue attrayante, ils doivent comprendre qu’elle pave la voie vers le succès.

D’autre part, la langue française est beaucoup plus large que le français standard. Quand parviendrons-nous enfin à nous extirper de la vision étriquée des Chartrand de ce monde et considérer le français pour ce qu’il est, c’est-à-dire un phénomène social ? Le français standard appris à l’école doit être présenté comme une corde de plus à l’arc des élèves, non pas remplacer les ressources linguistiques qu’ils mettent déjà à profit dans leur vie quotidienne. Que les élèves deviennent des linguistes en herbe habiles à naviguer entre plusieurs variétés de français !

Avec cela en tête, j’énonce à mon tour sept pistes concrètes à inclure dans votre plan d’action.

D’abord, à l’image de la diversification progressive de la population scolaire, mettez en avant l’hétérogénéité constitutive du français, en faisant rayonner des communautés francophones vivantes, comme il en existe au Congo ou en Tunisie.

Ensuite, les jeunes doivent saisir leur pouvoir d’action sur le français. Ils doivent exercer sur le français la même emprise qu’ils exercent sur les vêtements qu’ils portent. Incitez les membres du personnel enseignant à inscrire leur classe au prochain concours de créativité lexicale de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Troisièmement, écoutez la communauté de recherche en sociolinguistique. Certains des points de cette liste ont d’ailleurs été proposés par Wim Remysen, professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke.

Quatrièmement, bâtissez l’apprentissage du français standard sur le bagage linguistique des élèves. Les jeunes font déjà vivre la langue sans s’en rendre compte, notamment en publiant sur les réseaux sociaux et en s’écrivant entre eux.

En réaction au point quatre, beaucoup rétorqueront que les jeunes n’écrivent pas qu’en français. Ils ont raison : l’anglais domine sur les réseaux sociaux. Cela dit, le problème doit être traité en amont. Promouvez le français dans toutes les sphères, en insistant sur les possibilités de réussite économique et sociale en français. La loi 96 est un pas dans la bonne direction. Que miroite sur l’affichage public la possibilité de réussir en français.

Sixièmement, misez sur de nouvelles possibilités d’apprentissage de la langue. Soutenez l’exploitation du dictionnaire Usito dans toute sa richesse, notamment par l’exploration des articles thématiques sur une multitude de sujets.

Enfin, septièmement, si vous voulez y aller d’une mesure plus draconienne, insistez pour l’inclusion d’un cours de sociolinguistique dans le parcours de la relève enseignante à l’université pour instiller en chacun et chacune une vision positive et malléable du français.

En parallèle, votre ministère doit revoir cette année son plan stratégique. Pourquoi ne pas inclure des objectifs, des cibles et des indicateurs liés à la mise en valeur du français ? C’est peut-être pousser un peu, mais l’épreuve uniforme ne se révèle-t-elle pas l’occasion tout indiquée de recueillir annuellement des données sur la perception du français chez les élèves ?

Au demeurant, votre plan d’action, Monsieur le Ministre, ne sera qu’un coup d’épée dans l’eau s’il n’est pas accompagné d’une réforme-choc du programme d’enseignement. Le nouveau programme, qui devra se fonder sur une valorisation ostensible du français, sera celui de toute une génération. Une génération d’enfants qui deviendront des parents et qui insuffleront à leur tour le goût du français à leur descendance. Mais d’ici à ce que cette prodigieuse entreprise ait porté ses fruits, ne vous surprenez pas si les jeunes boudent votre désir de protection du français au Québec.