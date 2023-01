L’inflation et les profits, main dans la main

L’autrice est professeure adjointe à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Approches féministes en relations internationales (PUM, 2022) et a écrit le livre Perdre le Sud (Éditions Écosociété).

L’inflation actuelle ne vient pas seulement des distorsions du marché postpandémique. Elle est au moins partiellement attribuable à la hausse des marges de profit des entreprises. La récente hausse de l’inflation serait due au moins à 54 % (aux États-Unis), à 59 % (au Royaume-Uni) et à 83 % (en Espagne) à la décision des entreprises d’augmenter leurs profits. C’est ce qu’indique une étude publiée par Oxfam la semaine dernière.

Le 8 décembre dernier, le Syndicat canadien de la fonction publique corroborait qu’en 2022, les grandes entreprises canadiennes avaient fait des profits records (contrairement aux petites et moyennes entreprises). En proportion du PIB du Canada, les profits après taxes des grandes entreprises auraient atteint leur plus haut seuil des 60 dernières années. Dans les mois d’avril à juin 2022, ces profits auraient compté pour 20 % du PIB du pays, soit plus du double de la moyenne entre 1960 et 2000.

Dans le secteur des entreprises de biens et services aux États-Unis, les prix auraient augmenté de 6,1 % annuellement dans le deuxième trimestre de 2020, en comparaison à une augmentation d’environ 1,8 % avant la pandémie. Selon les calculs du Economic Policy Institute, plus de la moitié de cette hausse de prix (53,9 %) serait due à de plus grands profits, alors que l’augmentation des salaires n’y contribuerait que pour 8 %. En comparaison, entre 1979 et 2019, les profits ne contribuaient qu’à environ 11 % de l’augmentation des prix, et le prix du salariat pour 60 %.

Un article du Federal Reserve Bank of New York démontre qu’une inflation élevée est souvent corrélée à une augmentation des profits. En bref, les compagnies profitent parfois de l’inflation pour augmenter leurs profits. Calculant un agrégat d’industries étasuniennes durant 2021 et le premier trimestre de 2022, l’augmentation du profit serait supérieure à l’inflation dans le calcul des prix finaux.

L’argument des auteurs de l’article est que lorsque l’inflation est haute (mais pas trop haute), les compagnies en profitent pour augmenter leurs profits pour compenser leurs pertes. Donc, si l’inflation est réellement trop difficile à porter pour les consommateurs, les compagnies se restreindront d’augmenter leurs profits, mais si elle est tout juste soutenable, elles le feront.

Toutes choses n’étant pas égales par ailleurs, cela ne veut pas dire que les compagnies font nécessairement « plus d’argent » en fin de compte. Mais que pour éviter de diminuer leur quantité de gains nets à la fin de l’année, elles augmenteront leurs marges de profits pour pallier les autres difficultés liées aux chaînes d’approvisionnement et autres problèmes liés à la pandémie. Les consommateurs pourront en payer le prix. Et il y a fort à parier que lorsque ces problèmes se résorberont, les marges de profit, elles, resteront les mêmes.

Selon l’Economic Policy Institute, il est logique de penser que la pandémie est la source première de l’inflation : « Le choc inflationniste s’est produit dans pratiquement toutes les nations riches du monde — il est très difficile de trouver une politique spécifique à un pays qui soit liée à l’inflation. »

Pourtant, les entreprises n’ont pas toutes été affectées de la même manière. Alors qu’il y a eu des pénuries et des problèmes d’approvisionnement dans beaucoup de secteurs, les consommateurs ont souvent acheté plus de biens qu’à l’habitude, en réattribuant leurs postes budgétaires « voyages », « gym », « restaurants » et autres dans l’achat de biens matériels. Les compagnies qui n’avaient pas de problèmes d’approvisionnement pouvaient donc augmenter leurs prix (et leurs profits) sans inquiétude.

Dans les périodes de crises économiques où le chômage est élevé, les compagnies doivent augmenter les salaires et chercher de nouveaux marchés pour leurs produits. Durant la pandémie, le problème majeur relevait plutôt des chaînes d’approvisionnement. Ainsi, selon beaucoup d’observateurs, l’inflation n’est pas (seulement) due à la surchauffe du marché de l’emploi et aux « employés qui ne veulent plus travailler au salaire minimum ». Il est aussi dû au fait que plutôt que de diminuer leurs marges de profits, les compagnies remettent le poids de l’inflation sur les consommateurs.

Implications pour les politiques publiques

Pour éviter cette course aux profits, l’Economic Policy Institute et Oxfam estiment que les gouvernements devraient taxer davantage les compagnies et les plus fortunés. Selon le rapport d’Oxfam, un impôt supplémentaire sur les « ultrariches » permettrait de remédier au moins en partie aux inégalités grandissantes au Canada. L’organisation calcule qu’un impôt supplémentaire de 2 % pour les millionnaires, de 3 % pour ceux qui détiennent plus de 50 millions de patrimoine et de 5 % pour les milliardaires, permettrait d’augmenter de 50 milliards par année les revenus du pays.

Il ne s’agit pas d’une hérésie, puisque mêmes des « ultrariches » la mettent en avant. Les investisseurs étasuniens Warren Buffett et Bill Gates demandent publiquement à leur gouvernement d’augmenter leur taxation. Il ne s’agit évidemment pas d’imposer leurs salaires (les richesses de ceux-ci ne provenant pas de leur chèque de paie), mais de réguler les profits liés aux biens, aux propriétés et aux corporations.

Au Canada, des ultrariches militent aussi pour une hausse de leur taxation. Ressources en mouvement est un groupe de jeunes fortunés ou de classe élevée qui veulent plus de redistribution de la richesse. Jon McPhedran Waitzer, membre du comité d’organisation du groupe, me raconte que son filet de sécurité familial lui permet de ne jamais s’inquiéter financièrement. Mais l’objectif est que ces filets de sécurité soient universels.

Selon M. McPhedran Waitzer, « en tant que société, nous disposons des ressources nécessaires pour réaliser ces investissements — elles sont simplement thésaurisées dans de mauvaises mains ». Ces voix se multiplient au pays. Les 200 membres de Ressources en mouvement se sont d’ailleurs récemment alliés avec le collectif canadien Taxons la richesse.