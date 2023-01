Fady Dagher et la mécompréhension de la police communautaire

L’arrivée de Fady Dagher à la tête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est sans doute une bonne nouvelle. Au fil de sa carrière à Longueuil et à Montréal, M. Dagher a fait preuve d’un réel intérêt pour les nouveaux courants de pensée en matière de sécurité publique et a su convaincre ses policiers de soutenir et même de mettre en oeuvre de nouveaux programmes. Toutefois, la façon dont sa carrière et sa philosophie ont généralement été discutées et décortiquées jusqu’ici risque d’entraver l’adoption d’une meilleure approche de la sécurité publique à Montréal.

Depuis sa nomination à la tête du SPVM, l’engagement de M. Dagher à l’égard de la police communautaire lui a valu nombre d’éloges, mais aussi énormément de questions sur sa volonté de recourir à la répression quand la situation l’exige. Sur ce point précis, M. Dagher a souvent répondu qu’il est favorable à un « mariage » entre prévention et répression, tout en insistant sur le fait que, pour lui, faire imposer l’ordre et la loi sera une priorité.

Le fait qu’un policier de carrière comme lui ressente le besoin de souligner que « l’ordre et la loi » sont importants pour lui met en lumière une profonde mécompréhension de ce qu’est la police communautaire. Celle-ci est perçue tantôt comme une approche nouvelle et novatrice, tantôt comme une approche de substitution à la répression. Ces deux perceptions sont erronées.

En fait, la police communautaire est largement pratiquée au Canada depuis les années 1980. Dès 1985, la police de Montréal s’est dotée d’une « politique de relations avec la communauté », mettant rapidement en place une série de nouveaux programmes afférents. Entre 1986 et 1988, l’ensemble des policières et des policiers de Montréal a suivi un programme de formation axé sur le multiculturalisme et des ateliers d’« initiation » avec des membres des communautés culturelles. Conçu par le célèbre anthropologue Serge Bouchard, ce programme visait à « sensibiliser le milieu policier au respect des différences », à l’instar du projet Immersion mis en place par M. Dagher à Longueuil.

D’autres nouveaux programmes, dont la multiplication des patrouilles à pied et la création de « comités consultatifs mixtes », ont aussi été mis en place pour aider les policiers et policières à nouer des relations avec les citoyens et à chercher des solutions aux problèmes de sécurité « en concertation » avec eux. Ces programmes s’appuyaient sur la philosophie et les objectifs du projet RESO (Réseau d’entraide sociale et organisationnel) mis en place par M. Dagher à Longueuil.

Dualité

Il importe de souligner que ces changements n’ont pas diminué l’importance de la répression policière. En fait, ils ont eu lieu parallèlement au lancement de certains programmes incroyablement répressifs, notamment la création d’une escouade antigang (1989), l’instauration d’une tolérance zéro en matière de trafic et de possession de drogue (1991) ainsi que la conduite d’une brutale campagne contre la présence de personnes en situation d’itinérance dans les parcs publics (1994).

La propre carrière de M. Dagher présente une dualité similaire. En tant que commandant du poste de quartier de Saint-Michel, il était réputé pour son implication auprès des organismes communautaires et des citoyens. Cependant, son mandat a été entaché par les plus hauts taux de profilage racial jamais enregistrés dans une étude. Ainsi, entre 2006 et 2007, 41 % des jeunes Noirs de Saint-Michel ont été interpellés par la police. Ces chiffres ne sont pas uniquement imputables à M. Dagher, mais ils aident à déconstruire l’idée selon laquelle la police communautaire se substitue à la répression.

Or, une mécompréhension de ce qu’est la police communautaire risque de nuire fortement aux discussions à venir sur la sécurité publique. Elle pourrait faire en sorte que chaque fusillade ou tout autre incident violent soient attribués à l’approche de M. Dagher, entraînant en réaction des appels à la répression policière ou à une répression accrue, alors qu’en fait, la répression sévit déjà.

Elle pourrait, de plus, faire en sorte que chaque incident de violence policière ou de profilage racial soit perçu comme un problème pouvant être résolu par l’approche de M. Dagher, oblitérant le fait que cette approche est déjà en place depuis les années 1980.

Une étape nécessaire vers la création d’une ville plus sûre pour tous consiste finalement à réduire le rôle de la police dans la vie des citoyens et des citoyennes, en examinant avec attention les rôles qu’elle joue actuellement afin de se demander si un autre service peut les assumer mieux qu’elle. Selon M. Dagher, de 70 % à 80 % des appels au 911 sont liés à des problèmes sociaux et il « n’est pas vrai, dit-il, que nos policiers sont mieux placés que nos partenaires [communautaires] pour y répondre ».

Voilà une réelle innovation. Mais pour qu’elle se réalise, il faudra encourager M. Dagher à y travailler sans remettre constamment en doute sa volonté d’avoir recours à la répression.