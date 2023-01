Un vrai débat énergétique s’impose au Québec

Messieurs François Legault, premier ministre, et Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, en tant que porteurs du dossier de la transition énergétique, dont vous avez fait une priorité de votre gouvernement pour 2023, vous semblez vouloir enfin vous attaquer à la décarbonation du système énergétique du Québec. Bravo.

Ce tournant historique n’a que trop tardé : le pétrole, le gaz et, dans une faible mesure, le charbon génèrent 70 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) du territoire. Pour décarboner le Québec, il faut donc rompre notre dépendance à ces énergies fossiles. Toutefois, la lutte contre le réchauffement climatique ne peut être appréhendée de manière isolée. Les solutions proposées devront également répondre aux contraintes posées par d’autres crises tout aussi existentielles, soit l’épuisement des ressources, la dégradation accélérée des milieux naturels et l’effondrement de la biodiversité.

Or, malgré votre plaidoyer pour la sobriété énergétique, vous semblez tenir pour acquis que la hausse continue de la demande d’énergie est une fatalité, qu’il faut principalement y répondre en augmentant massivement la production d’électricité renouvelable tout en développant la filière des gaz de sources renouvelables, que la planète peut fournir à des coûts réalistes les matières nécessaires à cette fin, que les écosystèmes dont l’économie dépend résisteraient à cette pression accrue et que la population accepterait ces projets.

À notre avis, rien n’est moins sûr. C’est pourquoi un réel débat de société sur l’avenir énergétique du Québec s’impose, qui inclurait la communauté scientifique, la société civile, les peuples autochtones et les populations les plus vulnérables, qui risquent d’être pénalisées par la transition si elles ne sont pas dûment consultées.

Se poser les bonnes questions

Faut-il vraiment construire « un demi-Hydro-Québec » ou même plus, comme vous le postulez, pour perpétuer des modes de production, de consommation, d’habitation et de déplacements qui carburent au gaspillage et nous font défoncer systématiquement le mur des limites planétaires ? Entre autres, faut-il vraiment aménager nos dernières rivières intactes pour remplacer sept millions de véhicules à essence par sept millions de véhicules électriques ? À quels prix écologiques, humains et économiques ? Y a-t-il de meilleures options ?

Dilapiderons-nous réellement les fonds publics de la transition pour la production à grande échelle de gaz naturel dit « renouvelable » qui se nourrira de prélèvements massifs de biomasse forestière, du maintien des élevages industriels comme les mégaporcheries et de la continuation du gaspillage alimentaire ?

Combien d’espèces sommes-nous encore disposés à sacrifier en détruisant les habitats naturels pour construire de nouveaux barrages, extraire les métaux nécessaires à l’électrification ou produire du gaz dit « renouvelable » et le brûler ?

La population acceptera-t-elle un boom des projets hydroélectriques, éoliens, miniers et autres ? La menace des forages pétroliers et gaziers étant enfin écartée, voulons-nous réellement nous lancer dans une nouvelle guerre d’usure entre la société civile et le gouvernement ?

Si vous tentez de glisser ces questions épineuses sous le tapis, votre gouvernement risque de faire face à une série ininterrompue de levées de boucliers qui paralyseront l’action climatique au lieu de la stimuler.

Cibler les meilleurs choix

Quant à la sobriété énergétique, vous avez bien raison de lui donner la préséance. Néanmoins, vos propos récents laissent entendre que cette responsabilité incombe d’abord aux ménages, qui devront lancer leur lave-vaisselle à minuit et baisser le chauffage quand la maison est vide — des propositions bien logiques, mais bien courtes. En effet, le secteur résidentiel n’est responsable que de 18 % de l’énergie consommée au Québec, contre 28 % pour le secteur des transports et 48 % pour les usages industriels, commerciaux et institutionnels.

Faut-il comprendre que, selon vous, les familles devront multiplier les petits gestes d’économie d’énergie à la maison tandis que votre gouvernement continuera à gonfler la démesure énergétique du secteur du transport, en construisant de nouvelles infrastructures autoroutières comme le troisième lien Québec-Lévis, et celle du secteur industriel, en renforçant notre vocation de terre d’accueil des multinationales énergivores ?

Rien ne vous condamne à foncer tête baissée dans une politique de hausse tous azimuts de la production d’énergie ou dans un projet de loi sur la sobriété qui ne s’attaquerait pas en priorité à la politique industrielle du Québec, aux infrastructures de transport et à la transition rapide des bâtiments vers une consommation énergétique très faible, sinon nette zéro. Dans son plus récent rapport, le GIEC conclut qu’il serait possible de réduire la demande mondiale d’énergie de 45 % en 2050, par rapport à 2020, tout en assurant des conditions de vie décentes à toutes et tous.

Si la planète peut diviser sa consommation d’énergie presque par deux, imaginons les gains auxquels peut aspirer l’ogre énergétique qu’est le Québec !

En somme, Monsieur le Premier Ministre et Monsieur le Ministre, vous pouvez tenter d’instrumentaliser la crise climatique pour multiplier les projets d’infrastructures énergétiques, d’extraction minière et d’implantations industrielles qui ne manqueront pas de se heurter à l’opposition citoyenne. Mais vous pouvez aussi vous hisser au-dessus des calculs financiers à courte vue et ouvrir la voie à des choix collectifs éclairés, aussi consensuels que possible, en lançant le vrai débat de société qui s’impose. Nous vous demandons de choisir la deuxième option.

*La liste complète de ceux qui ont signé cette lettre (une signature par organisation):

