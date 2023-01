La devise médicale bien connue veut que le médecin évite de causer ou d’augmenter un problème chez son patient. Par ailleurs, comme ce qui semble être un appel à tous à suivre cette devise, plusieurs médecins ont récemment exprimé, dans des lettres aux journaux, l’importance de renforcer la prévention pour le bien-être des populations qu’ils servent (pédiatrie hospitalière, médecine urbaine et pédiatrie communautaire).

À la suite de la crise de la COVID, qui a agi comme un verre grossissant sur les travers de l’organisation des soins de santé, mais aussi et surtout sur le lien entre ces soins et les conditions de vie des populations en santé, et au moment où le gouvernement s’apprête à procéder à une autre réforme structurelle en santé, il n’est pas inutile d’examiner les responsabilités et les mécanismes à envisager pour éviter de nuire et favoriser une meilleure prévention.

Le réseau public (54 milliards, ou 44 % du budget du Québec) et les dépenses privées (15,3 milliards) en santé, et les dépenses publiques en éducation (29 milliards, ou 23 % du budget du Québec) augmentent plus rapidement que notre capacité de payer. Améliorer l’organisation des services, notamment en première ligne, constitue une nécessité, et des systèmes de soins sont vastement meilleurs que le nôtre.

Par exemple, le Québec a tardé de nombreuses années à inclure des infirmières praticiennes spécialisées, a lancé leur introduction avec une entente dispendieuse avec les omnipraticiens et a exercé une pression exigeante pour le milieu de l’enseignement pour tenter de rattraper le retard. Pendant ce temps, les diplômés en médecine ont moins choisi la médecine familiale, les omnipraticiens ont quitté le réseau public en grand nombre pour leur retraite ou pour aller en privé, et ont pu s’installer en payant moins de frais — ou aucuns frais dans certains milieux —, ce qui a encore beaucoup fragilisé le réseau.

De plus, les réorganisations de la médecine de première ligne n’ont jamais été à la hauteur des systèmes de soins exemplaires. L’informatisation progresse de manière indécente par rapport aux sommes investies. Le personnel qui devait contribuer au suivi des patients a été déployé en nombre insuffisant (2 infirmières et 1 secrétaire pour 15 000 patients de 10 médecins), alors que les systèmes performants, qui font des entrevues d’embauche pour choisir leur personnel, sont à des années-lumière de ce modèle (de 3 à 4 personnes par médecin, avec un excellent salaire et une informatisation vastement meilleure).

Cet état de fait constituera le legs que les futures organisations régionales qui seront recréées recevront du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Mais au-delà de cette situation difficile, de la même manière que l’on s’attend à ce que le médecin n’augmente pas le problème de son patient, on devrait exiger que l’État établisse les politiques de santé et les politiques sociales afin d’améliorer la santé de la population, ou du moins de réduire la demande de soins. Évidemment, le gouvernement est élu et est l’ultime décideur à l’égard de l’offre de services en santé. Par contre, la crise de la COVID a montré que la prévention devait suivre l’état de la science, même si des efforts pédagogiques importants sont nécessaires pour y arriver.

Bien sûr, le ministre de la Santé et des Services sociaux a déjà la responsabilité formelle d’intervenir auprès des ministères afin de modifier leurs politiques pour améliorer la santé ou la vie sociale, mais l’ordre du jour politique court-circuite l’utilisation de la science à cet égard, et il est rarissime de voir cela se produire.

L’organisme responsable de formuler les économies associées à la mise en place de politiques sociales exemplaires devrait relever d’un organisme indépendant qui informerait d’abord la population, et aussi les ministères et les dispensateurs de soins. Le rôle du Commissaire à la santé et au bien-être pourrait vraisemblablement être élargi à cet effet ? Évidemment, un tel organisme pourrait aussi viser l’organisation des services éducatifs, mais je laisserai à d’autres le soin de l’aborder.

L’augmentation des dépenses de santé est associée au manque de revenus, au manque de logement, à la pollution, au faible niveau de littératie, au manque de services dans certains domaines (santé mentale, déficiences, toxicomanie, protection de la jeunesse, activité physique, etc.). La liste est longue et peut porter à de nombreux jugements, mais le fond de l’histoire reste le même.

De la même manière qu’une compagnie, minière ou autre, devrait au moins s’assurer de ne pas causer de problèmes sociaux ou de santé, l’État devrait soutenir uniquement des politiques sociales qui sont exemplaires quant à leur impact sur le réseau de soins. On pourrait invoquer des raisons morales pour tenter d’éviter l’augmentation de la demande de services, mais la pression financière est déjà suffisamment imposante et les connaissances pour agir sont disponibles.