Jean-Robert Sansfaçon, lucidité, intégrité et engagement

Question de génération, de tempérament ou d’urgence face à l’horizon qui part en vrille, on marche droit devant, déni obstiné devant l’inéluctable fin de parcours, y compris celle des proches… Je savais pourtant que Jean-Robert était rongé par un impitoyable et fulgurant cancer au cerveau. Généreusement épaulé par sa conjointe, Lyne Hébert, il a été conscient et serein jusqu’aux derniers jours.

Comment témoigner de Jean-Robert, l’amour de mes 20 ans, cheveux et barbe ébouriffés, connu au coeur d’une tempête de neige en 1969 tout comme celle où j’écris ce mot ? Témoigner, sur plus de 50 ans, de l’intelligence vive, de l’intégrité et du courage lucide d’un être aimé n’est guère aisé. Comme le souligne Günthers Anders dans La bataille des cerises, publié des années après la mort d’Hannah Arendt avec laquelle il a vécu plusieurs années : « Qu’y a-t-il d’Hannah dedans et qu’y a-t-il de moi, combien de choses d’alors et combien d’aujourd’hui, je ne saurais le dire. »

Après ses débuts en journalisme étudiant puis à la Presse étudiante nationale, Jean-Robert a été de l’une des dernières équipes du journal Le Quartier latin, au moment des événements d’octobre 1970, où une partie de l’équipe était « cachée dans les buissons », pour reprendre l’expression de l’époque. Tout en travaillant ailleurs, il a ensuite soutenu la création, notamment par Serge Martel, de l’Agence de presse libre du Québec, l’APLQ (1971-1973), qui, conçue dans la foulée de Liberation News Service aux États-Unis et de l’Agence de presse Libération en France, à l’origine du quotidien Libération, a permis, bien avant Internet, d’avoir des liens d’informations et d’analyses privilégiés avec de nombreux réseaux nationaux et internationaux.

En 1971, notre publication critique des programmes d’emplois fédéraux pour les jeunes, intitulée « Perspectives jeunesse – Le programme cool d’un gouvernement too much », examinait les enjeux sous-jacents de ces programmes, qui ont contribué à la création de garderies, de comptoirs alimentaires, d’associations de locataires ou même de « l’escouade de la Muralité », mais au prix de l’identification de nombreux leaders, comme dans les programmes de lutte contre la pauvreté dans les ghettos des États-Unis, analysés par Piven et Cloward.

Jean-Robert a également joué un rôle clé dans la revue Le Temps fou, qui, de 1978 à 1983, s’est imposée comme l’une des principales revues indépendantes contribuant à renouveler le discours politique et socioculturel. C’est à cette époque que s’est concrétisé le vif intérêt de Jean-Robert pour les arts contemporains et pour la littérature, ce qui l’a conduit à écrire trois romans.

Tout en ayant été au coeur des mouvements sociaux des années 1970-1990, Jean-Robert Sansfaçon, économiste, profondément de gauche, généreux, pragmatique, sensible, lucide et soucieux de démocratisation des savoirs, a toujours privilégié l’analyse de fond et les échanges cordiaux et éclairés, autant de traits de caractère qui ont manifestement contribué à son apport remarqué et à son influence au Devoir.