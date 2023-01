Le mythe de Davos

En 1971, Klaus Schwab, ci-devant professeur d’économie, eut l’idée novatrice de calculer un indice de compétitivité pour un ensemble de pays sur la base de mesures économiques puisées dans de multiples sources. Pendant plusieurs années, il invita en janvier des représentants de ces pays à Davos, un village dans les montagnes suisses, jadis refuge pour tuberculeux, pour y présenter les résultats de ses analyses et dévoiler le score et le rang de chaque pays en matière de compétitivité. L’opération fut un succès. Les gouvernements s’inquiétèrent de leur score et de leur rang, cherchèrent à comprendre la performance des pays les mieux cotés et adoptèrent des politiques pour améliorer leur score et leur rang.

Pendant un long temps, Davos, ce fut cela, un indubitable succès suscitant une frénésie obsessionnelle pour la compétitivité des pays. Or, avec le temps, Schwab voulut transcender cette préoccupation exclusive avec la compétitivité, sujet qui faisait de plus en plus l’objet de critiques acerbes. D’un entremetteur de discussions, Davos devint un groupe d’experts produisant à profusion des textes de réflexion, des propositions de politiques publiques tout en laissant une certaine place aux opinions divergentes.

Or, la pandémie a fait basculer Klaus Schwab et lui a inspiré le thème de la Grande Réinitialisation avec un programme précis publié par le Forum économique mondial (FEM), un programme de mesures autoritaires, radicales, déconcertantes par la vision du monde qu’il trahit.

Depuis, et par sa faute, Klaus Schwab, le fondateur et président du conseil du FEM, occupe une place centrale, en compagnie de Bill Gates et George Soros, dans l’imaginaire des complotistes de tout acabit.

La rencontre annuelle de Davos serait devenue le lieu de la concertation des mondialistes et des maîtres du monde. Il faut bien admettre que ce forum rassemble maintenant un aréopage impressionnant de gens de pouvoir économique, financier, politique et social.

Depuis quelques années, les thèmes qui y sont discutés tournent toujours autour de la nécessaire transformation du monde, de leadership dans un monde multipolaire. Voici comment le FEM décrit les objectifs de la rencontre de 2023 : « Le principe de base du programme est la prémisse que les crises actuelles, aussi graves soient-elles, sont des manifestations de déficiences systémiques plus importantes accumulées au fil du temps. Elles sont aussi le résultat d’une vision étroite des systèmes comme des secteurs plutôt que comme de véritables entités multidisciplinaires, en réseau et très dynamiques, notamment dans le contexte des métatendances de la “quatrième révolution industrielle” et du changement climatique. »

Le style est ampoulé, le contenu ambigu, mais le message est clair. Partout et en tout, il faut établir (imposer ? Par qui ? Comment ?) un « nouveau système » : pour l’énergie, le climat et la nature ; pour l’investissement, le commerce et l’infrastructure ; pour aménager les technologies de pointe pour l’innovation et la résilience du secteur privé ; pour le travail, les habiletés et les soins.

Compte tenu de la puissance collective des participants à ce forum, il est plausible d’imaginer un scénario selon lequel des forces tentaculaires cherchent à imposer un nouvel ordre économique et politique à une population ni informée ni consultée.

Le Forum économique mondial s’insurge contre la démonisation du Forum et de la rencontre de Davos alors qu’hier encore on se réjouissait du fait que le FEM soit perçu comme un organisme capable de réunir les puissants du monde autour d’un programme radical de changement. Le FEM serait présentement victime d’une campagne de désinformation. En guise de riposte, le FEM et Klaus Schwab plaident maintenant que leurs propositions se veulent bénignes et respectueuses des processus démocratiques.

Il serait plus habile d’argumenter que la réalité du forum de Davos est tout autre. Les dirigeants politiques ne sont de passage à Davos que le temps d’y faire leur discours. L’élite du milieu des affaires et de la finance ne participe que peu aux différentes séances. Ses membres ne se joignent qu’aux panels pour lesquels ils sont invités. Une grande partie de leur temps à Davos est donc dévolue à des rencontres bilatérales pour explorer des occasions d’affaires.

Ayant participé à ce forum à quelques reprises, j’ai constaté que ce mode de fonctionnement ne laisse que peu de temps et de place pour les concertations entre mondialistes. À moins bien sûr que des rencontres privées, en particulier du Conseil des fiduciaires (où siège la vice-première ministre du Canada), rencontres qui échappent aux participants ordinaires, soient des lieux de concertation et de coordination mondiale. Mais j’en doute fort.