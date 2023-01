L’école, un milieu de vie et de travail

Quand j’étais élève, pour entrer dans le laboratoire de chimie de 5e secondaire, nous devions, mes camarades de classe et moi, déposer nos devoirs sur le comptoir du labo. C’était ça : un point c’est tout ! Aucune discussion, aucune excuse.

Ce n’était pas tout ! Si nous avions commis une seule erreur, il fallait recommencer notre travail ! Au complet ! À l’époque, je m’en confesse, je n’aimais pas notre enseignant. Je le trouvais beaucoup trop sévère. Mais quelques années plus tard, j’ai compris les raisons qui le poussaient à agir ainsi.

Notre enseignant avait une idée en tête : nous devions nous rendre compte que nous étions capables. Je pense qu’il faudrait revenir à ces exigences. Gilles Vigneault dit ceci en s’adressant aux jeunes : exigez l’exigence. Le poète a raison.

Un tel enseignant pourrait-il être aussi rigoureux de nos jours ? Je ne le pense pas. Plusieurs parents s’opposeraient à lui. Certaines directions d’école jugeraient qu’il est trop dur avec les élèves. Même des collègues de travail mettraient en doute sa façon de faire, au nom de la bienveillance.

À mon avis, il faut amener les jeunes à fournir des efforts, leur enseigner des stratégies d’apprentissage, des méthodes de travail, et les aider à s’organiser, et ce, dès le primaire — il faut bien commencer quelque part, et il faut le faire le plus tôt possible.

Pour cela, il faut redonner l’autorité au personnel enseignant dans les écoles. C’est par le travail bien fait et les efforts fournis quotidiennement à l’école que les jeunes prendront au sérieux le rôle de cette institution. Avant de parler d’apprentissage et de réussite scolaire, encourageons tous les élèves à fournir les efforts nécessaires et accompagnons-les. Ils en sont capables.

Or, j’entends souvent dire que, même si plusieurs élèves ne remettent pas leurs travaux, il ne se passera rien ! Eh bien, il faudrait qu’il se passe quelque chose ! Quoi ? Qu’ils soient obligés d’achever et de remettre le travail. Et qu’ils soient obligés de le remettre (bien fait) pour faire le prochain examen, ou d’autres…

Désormais

Il faut lancer des messages aux élèves et aux parents. Dorénavant, l’école est un milieu de vie où les élèves ont des droits, mais aussi des devoirs. Aller à l’école vient avec des responsabilités.

Malheureusement, il y a un manque de ressources à l’école. Le ministre Bernard Drainville a sur ce plan une tâche titanesque à accomplir. Il doit notamment améliorer les conditions de travail du personnel enseignant et non enseignant. La tâche des profs est en effet devenue beaucoup trop lourde. Il faudra l’alléger. Mais les enseignants doivent aussi avoir plus d’autonomie professionnelle. De plus, il n’y a pas suffisamment de techniciens en éducation spécialisée, de psychologues, pour répondre aux besoins de plus en plus divers des élèves.

Par ailleurs, les données probantes doivent guider les enseignants à choisir les meilleures approches pédagogiques. Par exemple, le projet Follow Through a prouvé que les stratégies centrées sur l’enseignant (l’enseignement direct) avaient obtenu les meilleurs résultats, comme l’enseignement explicite.

Les recherches empiriques de Barak Rosenshire ont démontré que ce type d’enseignement est fortement approprié pour diverses matières, comme l’apprentissage de la lecture, des sciences, des mathématiques, de la grammaire, de la langue maternelle, de l’histoire et, dans une moindre mesure, des langues étrangères.

De plus, l’enseignement explicite est notamment approprié pour les jeunes élèves et ceux qui apprennent lentement. Il y a donc suffisamment de données probantes pour que cette approche pédagogique soit largement utilisée dans le système éducatif québécois.

Nous devons tous, collectivement, rehausser les attentes envers les jeunes et les parents. Apprendre nécessite un travail intellectuel rigoureux. Les élèves ne vont pas à l’école pour s’amuser. Certes, nous devons offrir des activités intéressantes aux jeunes, mais nous devons également les amener à se surpasser et à être fiers de leurs efforts accomplis tout au long de l’année scolaire.

Lorsqu’ils arrivent au cégep, par exemple, la majorité d’entre eux trouvent que la marche est très haute. Certains changent plusieurs fois de programmes ou abandonnent tout simplement. Or, les jeunes sont capables de se surpasser dans plusieurs domaines, à la condition qu’on les pousse davantage vers le haut, et non vers le bas, comme c’est malheureusement le cas depuis de nombreuses années. Il faut exiger des élèves qu’ils remettent leurs devoirs et qu’ils les recommencent s’il s’y trouve une seule erreur.