Qui était vraiment le pape Benoît XVI, alias Joseph Ratzinger?

Depuis sa mort, plusieurs se sont activés à tracer le portrait de ce pape retraité. Il aurait été d’une grande générosité et d’une grande humanité. Pourtant, durant tout son règne, son conservatisme et son dogmatisme en avaient laissé plusieurs perplexes. Qu’en est-il vraiment ? Partage-t-il actuellement le ciel avec saint Pierre ?

Pour avoir une image juste de celui qui allait devenir Benoît XVI, il faut remonter dans le temps et parler des deux Joseph Ratzinger : le premier, le libéral, fut conseiller spécial du cardinal Frings lors du concile Vatican II, de 1962 à 1965. Il préconisait une ouverture de l’Église catholique au monde et une réforme complète du Saint-Office, qu’il jugeait trop sectaire.

Puis vint le deuxième Ratzinger, celui de mai 1968, qui, s’opposant farouchement aux idées marxistes en vogue dans les universités allemandes et françaises, changea radicalement d’allégeance et devint ultraconservateur. Car si l’on peut dire que le futur Benoît XVI fut d’abord, en tout début de carrière, le défenseur d’une approche libérale, il devint rapidement par la suite un opposant acharné à celle-ci.

Revirement

Pour comprendre ce revirement inattendu, il faut savoir qu’en 1968, Ratzinger, alors professeur de théologie à l’Université de Tübingen, n’avait guère apprécié d’être contesté par ses étudiants, d’autant plus que ceux-ci défendaient des idées socialistes et communistes qu’il jugeait incompatibles avec l’enseignement du Christ. En cela, il rejoignait l’approche du pape Jean-Paul II, qui, comme séminariste pendant l’après-guerre, avait beaucoup souffert des affres du communisme dans sa Pologne natale.

Pour eux, comme d’ailleurs pour toute l’Église catholique depuis Pie XII, le marxisme soviétique, avec l’athéisme qu’il défendait, représentait la pire des calamités. On se souviendra à ce sujet que déjà avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’Église catholique avait pris une position pour le moins surprenante : plutôt que de dénoncer haut et fort le régime criminel d’Adolf Hitler, elle l’appuya tacitement en reconnaissant en lui un allié antijuif et anticommuniste de taille.

Or, il est à noter qu’après 1968, l’ascension de Ratzinger au sein de la hiérarchie ecclésiastique fut fulgurante. Nommé cardinal en 1977 par Paul VI, il est ensuite nommé président de la Commission biblique pontificale de même que président de la Commission internationale de théologie. En 1981, Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Notons que cette congrégation est la plus ancienne des neuf congrégations de la curie romaine. Elle remonte au Moyen Âge, s’appelait alors la Congrégation de la Sainte Inquisition et avait notamment pour tâche d’envoyer les hérétiques au bûcher.

« Panzerkardinal »

C’est donc surtout à titre de policier de la foi que le cardinal Ratzinger oeuvra étroitement auprès de Jean-Paul II. Même au sein de l’Église, il était craint de ses pairs. D’où son surnom de « Panzerkardinal », une référence aux tanks allemands qui, durant la guerre, défonçaient sans vergogne les lignes ennemies.

C’est notamment lui qui s’assurait personnellement du silence des théologiens dissidents et qui, à l’occasion, faisait le ménage dans un clergé qu’il considérait comme trop ouvert aux idées de son époque. Rappelons qu’il a muselé plus d’une centaine de théologiens, dont certains très réputés, tels Eugen Drewermann ou encore le célèbre Hans Küng.

De la même manière, celui qui allait bientôt devenir Benoît XVI s’opposa systématiquement à tous les membres du clergé catholique qui, dans les pays d’Amérique du Sud, luttaient pour plus de justice à l’égard des pauvres.

On se souviendra que dans bon nombre de ces pays soumis à des dictateurs s’était constitué au fil des ans un mouvement mi-religieux mi-politique mené par des prêtres et des évêques se battant contre l’oppression du peuple. C’était ce qu’on appelait alors la théologie de la libération. Or, c’est ce mouvement que s’est empressé d’écraser de tout son poids le cardinal Ratzinger en prétextant que, de par ses idées socialistes, il ne correspondait aucunement à l’enseignement du Christ.

C’est ainsi qu’il musela le théologien brésilien Leonardo Boff en le destituant. De plus, sous son influence directe, Jean-Paul II remplaça l’archevêque Camara par nul autre que José Cardoso, un conservateur d’extrême droite. Et c’est à la demande expresse de Ratzinger que l’ancien évêque du Chiapas Samuel Ruiz García se plia, et cela, bien malgré lui, à un enseignement, disons… plus conforme à l’Église de Rome.

Fermeture d’esprit

Bien qu’on reconnaisse généralement en Ratzinger un brillant théologien, fermer complètement la porte au dialogue avec d’autres brillants théologiens comme lui relevait à mon avis d’un orgueil et d’une fermeture d’esprit peu conciliables avec la parole du Christ.

Car selon Benoît XVI, la doctrine de la foi ne peut que dépendre des orientations officielles choisies à Rome, c’est-à-dire en grande partie… par lui ! Et si, disait-il, l’Église catholique a quelque chose à se faire pardonner, ce ne sont pas tant les fautes des siècles passés que les fautes de l’Église qui, un peu partout dans le monde, aurait selon lui péché par une trop grande ouverture. En entrevue, il dira même : plus une religion s’assimile au monde, et plus elle devient superflue.

C’est d’ailleurs sur ses conseils que Jean-Paul II garda la ligne dure en ce qui a trait au sacerdoce des femmes, au mariage homosexuel ou encore sur les questions concernant l’euthanasie ou la régulation des naissances.

Notons aussi comment, lors des présidentielles américaines en 2004, Ratzinger avait appuyé publiquement le candidat George W. Bush, pourtant protestant, alors qu’il rejetait du revers de la main la candidature du très catholique John Kerry, ce dernier étant favorable au libre choix en matière d’avortement.

Mentionnons également qu’il a été, avec Jean-Paul II, le coauteur de l’encyclique Dominus Iesus, qui affirmait la primauté absolue de l’Église catholique sur toutes les autres religions. Il s’opposa notamment à l’entrée de la Turquie (un État musulman) dans l’Union européenne. Il considérait l’abandon du latin comme une sérieuse brèche dans la tradition de l’Église. Selon lui, les simples pratiquants n’avaient pas nécessairement à tout comprendre…

Quoi qu’il en soit, son radicalisme vida en grande partie ce qui restait comme fidèles dans nos églises et créa un vaste sentiment anticatholique de par le monde. Même les prêtres ne trouvèrent pas chez ce pape une oreille attentive (son attitude à l’égard du mariage des prêtres fut sans appel).

Comme le soulignait en visionnaire le théologien québécois Patrick Snyder au lendemain de l’élection de Benoît XVI comme pape : « À mon humble avis, cette institution qui se dit experte en humanité vient de se désigner un représentant qui a atrophié le message évangélique à plusieurs égards. »