Au nom de personne d’autre que lui-même

Jeudi dernier, en ces pages, Jean-François Lisée a publié une chronique dénonçant la décision des Gémeaux de réunir les catégories « meilleur acteur » et « meilleure actrice » sous la remise d’un seul et même prix (« Au nom des hommes et des femmes », Le Devoir, 29 décembre 2022). La position en soi se défend.

Plusieurs femmes affirment que nos mentalités doivent évoluer davantage avant d’effectuer un tel changement et que des personnes non binaires risquent de se faire invisibiliser définitivement par leurs homologues masculins. Les critiques sont pertinentes et valides.

Toutefois, ce n’est pas du tout dans cette direction que M. Lisée amène son lectorat. Le premier paragraphe de son texte donne le ton : il banalise l’expérience des personnes qui doivent réellement sortir du placard, il use de son identité d’homme hétérosexuel autodéclaré pour se positionner en victime puis il ose affirmer que « la tendance est au fluide ».

Se découvrir, s’accepter, se débarrasser des étiquettes consensuelles, voire réapprendre à exister, n’a rien d’une mode. C’est un luxe dans une société qui évolue à petits pas — des pas limités par des propos comme ceux tenus par M. Lisée —, et c’est une tendance inévitable dans un monde où la tolérance gagne de plus en plus de terrain chaque année.

Remarquez, il refuse de s’abaisser à utiliser le mot « cisgenre ». C’est que, voyez-vous, M. Lisée n’a jamais été consulté par rapport à ce nouveau mot. Bien qu’il permette de nommer une réalité qui a toujours existé, bien qu’il permette aussi de démontrer notre ouverture envers les concepts d’identité de genre au sens large, si M. Lisée n’a pas personnellement été dans le comité décisionnel ayant pour mission d’intégrer une nouvelle expression à la langue française, ce progrès n’en est pas un.

Qu’on ait eu droit à un sketch de zombies sur « Les Woking Dead » durant le Bye bye 2021 est tout à fait acceptable. C’était de l’humour grossier et assumé. On peut même l’interpréter comme une pique à tous les chroniqueurs et les dirigeants qui bâtissent leur succès à même la wokophobie. M. Lisée, lui, est tristement sérieux lorsqu’il recourt à des phrases comme « La contagion guette le prochain gala de l’ADISQ ». Le désir de vivre dans un monde où les distinctions entre les genres sont de moins en moins étanches serait donc une maladie.

Wokophobie

Comme la plupart des wokophobes qui ne s’assument pas encore pleinement, Jean-François Lisée affirme que les personnes issues de la diversité de genre forment une « micropopulation ». L’argument se basant sur des pourcentages est faussement pragmatique.

Les personnes allergiques au beurre d’arachide forment à peu près 1 % de la population, et M. Lisée ne s’insurge pas pour autant que KitKat appose sur ses barres de chocolat le sceau « Sans arachides ». C’est parce qu’il comprend que ce n’est pas seulement une question de nombre ; c’est une question de valeurs, l’élément auquel on accorde le plus d’importance fait pencher notre balance décisionnelle et nous motive à nous investir pour améliorer notre sort collectif. Dans le cas des arachides, de multiples compagnies ont choisi le bien-être des gens. Face aux personnes avec différentes identités de genre aussi, on devrait toujours choisir le bien-être des gens.

En plus de propos franchement élitistes et condescendants envers les équipes de production qui travaillent derrière les caméras et qui tiennent l’industrie à bout de bras, M. Lisée s’enfonce davantage dans son argumentaire essentialiste et rétrograde : « Ces nominations, ce concours de présence sur les planches, à l’écran et en musique, sont des révérences faites à l’existence et à la différence de chacun des sexes. » Il voudrait que les prix soient décernés à « la femme la plus extraordinairement femme et à l’homme le plus extraordinairement homme cette année-là, dans ce champ d’expression là. »

Cette façon d’effacer le talent des acteurs et des actrices, cette manière de les réduire à leur expression de genre est particulièrement problématique pour quelqu’un qui soutient pourtant défendre leur art. Les prix dont les catégories sont divisées en deux genres ne le sont pas parce que les hommes jouent comme des hommes et les femmes jouent comme des femmes. Ils sont scindés parce qu’autrement, nos biais cognitifs avantagent toujours les hommes, tous domaines confondus.

Finalement, il faudrait rappeler à M. Lisée que la télévision francophone au Canada ne produit pas de pornographie. S’il cherche véritablement des oeuvres où s’incarnent « la sensualité différenciée des sexes, la complémentarité des angles et des courbes, le choc de la virilité et de la féminité dans toutes ses nuances », ce n’est pas les Gémeaux qu’il devrait regarder.

Réponse du chroniqueur

Chère Eli San, je suis évidemment très triste pour vous d’apprendre que vous confondez sensualité et pornographie. Cependant, j’adore l’exemple des KitKat que vous avez choisi. Pour s’adapter à la micropopulation qui souffre d’allergie aux arachides, cette entreprise a ajouté une indication informative sur ses étiquettes. Heureusement, elle n’a pas aboli les arachides. C’est le coeur de mon propos. Accepter et inclure, la différence est nécessaire, mais ne doit pas équivaloir à gommer, voire à mépriser, l’expression de la réalité majoritaire. Cette posture de soustraction plutôt que d’addition est non seulement injuste, mais aussi contre-productive, car l’acceptation des réalités minoritaires ne peut se fonder sur le refus de l’autre, surtout si cet autre compte pour 99 % de la condition humaine. Oui, ajoutons aux Gémeaux une catégorie pour le cas où il y ait des non-binaires en nomination. Mais n’abolissons pas les arachides — ici les catégories hommes et femmes —, qui donnent à mon avis l’essentiel de leur saveur, et de leur croquant, aux galas. Bien inclusivement,

Jean-François Lisée