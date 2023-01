Une loterie pour sauver le patrimoine bâti?

Saint-Gédeon-de-Beauce fait les manchettes avec son couvent grâce aux sonneurs d’alerte qui, soulignons-le, font leur devoir. C’est le minimum que notre société doit faire.

J’ai pris, au fil des ans, quelques dizaines de photos de couvents, dans les villages surtout, en parcourant le Québec pour admirer et mettre sur image pas moins de 400 presbytères. Les Éditions GID ont trouvé valable d’en faire quelque chose. Pas pour les profits ; pour contribuer à la diffusion de connaissances sur notre patrimoine bâti.

Puis, il y a eu l’histoire du couvent de Sainte-Élisabeth, fondé par les Soeurs de la Providence. Celui du village de mon enfance. Un bâtiment avec beaucoup d’histoire, propriété du gouvernement du Québec, près duquel le bulldozeur avait le moteur en marche. Le Soleil et Le Devoir ont sonné l’alerte. Comment les Pierre Desjardins et Clément Locat, défendeurs émérites du patrimoine bâti, ont réussi à mettre la démolition sur pause ? J’en suis encore étonné.

Leur intervention déterminée m’a incité à poser un geste par le truchement d’une de mes tantes, religieuse de la Providence originaire de Sainte-Élisabeth (Thérèse Drainville, aujourd’hui décédée). Elle a « passé la plume » à la direction des Soeurs de la Providence, qui a réussi à convaincre la ministre Nathalie Roy de faire quelque chose. Les deux tiers du mur de façade vont être conservés, et cette solution minimaliste a été concoctée tout de même intelligemment.

Localement, cette affaire a pris une autre couleur. Le sauvetage a retardé de plusieurs années la construction d’une maison des aînés et le retour d’emplois importants pour la vie économique régionale. La municipalité, par ailleurs, en a eu plein les bras avec deux dossiers (presbytère et église). Elle a toujours l’affaire sur les bras. La dimension patrimoine fait partie de la charge, mais les considérations sont plutôt d’ordres social, politique, financier, et « culturel ». Le cas du couvent de Berthier a des similitudes avec le précédent.

L’âge et le réalisme aidant, j’ai cessé mes actions de promotion culturelle du patrimoine bâti. Je ne ferai pas une deuxième tournée pour prendre des centaines de photos de nos vieux couvents, encore superbes. Le rendement marginal des sonneurs d’alerte et des diffuseurs de connaissances en cette matière est en train de plafonner. Pourquoi ?

C’est à mon avis une question de mutation identitaire. Notre histoire, par laquelle le patrimoine bâti peut si bien s’exprimer, est devenue un fardeau. Nous sommes d’une culture en émiettement, de selfies à prendre avec nos couvents en fond de paysage.

Alors, comment le maire de Saint-Gédéon peut-il donner priorité à la conservation du beau, à l’utilité de l’ancien, à des investissements que la majorité de ses commettants ne supporteront pas ? Au niveau national, même phénomène, sauf que des experts en communication peuvent un peu mieux mettre les cloches en sourdine.

Je termine par des suggestions de financement innovantes au premier ministre François Legault. Pourquoi ne pas instaurer une « Loto patrimoine », un « Régime Épargne Patrimoine » ou des « Fonds Régionaux publics-privés » ?