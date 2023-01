La nouvelle droite, miroir de la vieille gauche?

Il est frappant de constater à quel point bon nombre de postures, de critiques et d’analyses émanant de la nouvelle droite prennent leurs fondements dans la gauche économique classique, qui mettait à l’avant-plan non pas les enjeux culturels et identitaires postmodernes, mais les enjeux socio-économiques sous le prisme des dynamiques de classes sociales. Trois critiques et un effacement nous apparaissent comme les plus révélateurs de ce renversement récent.

Tout d’abord, la récente pandémie a mis en lumière un fossé grandissant entre les médias et une certaine frange de la population particulièrement critique des mesures sanitaires adoptées par les gouvernements occidentaux. Qui n’a pas entendu l’épithète peu élogieuse « merdias » être utilisée ad nauseam au cours des dernières années ? Selon ces pourfendeurs, les médias ne seraient que de simples courroies de transmission à la solde des différents gouvernements auxquels ils s’abreuvent financièrement de diverses subventions.

Pire, les médias contribueraient directement, par leur complaisance, à l’absence d’esprit critique au sein de la population. Difficile de ne pas faire de rapprochements, même indirects, avec les critiques de l’intellectuel progressiste Noam Chomsky, notamment étayées dans son ouvrage La fabrication du consentement.

Ensuite, les critiques de l’industrie pharmaceutique s’inscrivent dans la même dynamique. De fait, l’omnipotence de cette industrie, son accointance avec les gouvernements et sa mainmise sur l’exercice de la médecine ont longtemps été vertement critiquées par la gauche classique. Or, ce que certains nomment le cartel médico-pharmaceutique se retrouve aujourd’hui au coeur des thèses complotistes et de l’argumentaire d’une partie de la nouvelle droite.

Alors que les progressistes ont dénoncé vertement, et selon toute vraisemblance avec raison, la complicité aveugle et meurtrière de l’industrie pharmaceutique dans la crise récente des opioïdes en Amérique du Nord, il devient de plus en plus ardu de déconstruire la thèse complotiste d’une pandémie créée par le Big Pharma.

Piège rhétorique

Troisièmement, la nouvelle droite reprend à son compte des analyses phares de la gauche traditionnelle quant à la déconnexion et à la distanciation des élites politiques et économiques qui nous gouvernent. De fait, ce nouveau populisme de droite s’inspire, en partie de façon subliminale, de schémas d’explication progressistes traditionnels. Il y a une forme d’appel à un « power to the people », mantra historique de la gauche, qu’on ne retrouve presque plus au sein du discours progressiste.

Les progressistes se retrouvent ainsi pris dans un piège rhétorique. Afin de combattre le discours souvent halluciné de la nouvelle droite, ils doivent prendre une drôle de posture dans laquelle ils se doivent de défendre l’intégrité de nos médias, la bienveillance de l’industrie pharmaceutique et la confiance semi-aveugle envers nos élites politiques et médicales. Voilà une position bien inconfortable, voire schizophrénique !

Pas surprenant dès lors que plusieurs progressistes évitent ces débats, ce qui laisse le champ libre à une droite marginale, et s’expriment plutôt dans un nouveau combat identitaire, qui n’est assurément pas dénué d’intérêt ou de fondements, sur des enjeux culturels postmodernes (identité de genre, racisme, sexisme, changements climatiques). Au moins, à ce jeu, se disent-ils probablement, les contrastes avec la droite, qu’elle soit nouvelle ou classique, ont le mérite d’être francs et nets sur ces questions.

Enfin, l’effacement de la nouvelle gauche quant aux questions nationales laisse tout le terrain politique à la nouvelle droite. Les excès d’un nationalisme ethnique méritent évidemment d’être critiqués, remis en question et combattus, mais en abandonnant les éléments d’un patriotisme et d’une fierté civiques à la nouvelle droite, les néoprogressistes se privent d’éléments puissants pour fédérer les électeurs québécois autour de leur projet politique.