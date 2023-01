La nécessité du dialogue avec la modernité

Le décès de Benoît XVI semble signifier la fin d’un certain catholicisme, désireux de conjuguer conservatisme religieux et modernité. S’il a été critiqué pour ses positions morales rigides et son refus d’entreprendre des réformes en profondeur dans la culture ecclésiale, Benoît XVI fut avant tout un grand théologien, désireux de voir se rencontrer deux univers de sens en apparence incompatibles : celui d’une foi catholique ancrée dans la tradition et celui de la modernité occidentale avec ses valeurs d’autonomie, de pluralisme et de démocratie.

Son rapport à la modernité était évidemment complexe. Impliqué dans le grand chantier que fut le concile Vatican II, Ratzinger était convaincu que l’ancien modèle de la chrétienté, confondant la religion et la politique, représentait une trahison de l’Évangile. Or, dans sa pensée, la distinction entre Dieu et César n’impliquait pas la privatisation de la religion, mais sa capacité à entrer dans la sphère publique par la voie de la raison.

Le croyant est ainsi invité à s’adresser à la conscience de ses concitoyens dans un langage commun fondé sur une humanité partagée. « Les tentations de Jésus ont finalement pour motif cette distinction, le rejet de la théocratie politique, la relativité de l’État et le droit propre de la raison, en même temps que la liberté de choix, qui est garantie à tout homme. En ce sens, l’État laïc est un résultat de la décision chrétienne fondamentale, même s’il a fallu une longue lutte pour en comprendre toutes les conséquences », a-t-il notamment écrit peu avant de devenir pape.

Cette volonté de promouvoir le dialogue éthique dans le respect de l’autonomie de la sphère politique était toutefois contrebalancée par une profonde méfiance envers la trajectoire que prenait l’évolution des sociétés occidentales. Le refus de reconnaître les racines chrétiennes dans la Constitution européenne ainsi que les projets de loi légalisant l’avortement et transformant la définition du mariage étaient pour lui synonymes d’une culture coupée de ses racines et du sens de la transcendance.

Or, derrière cette critique conservatrice se trouvait moins une morale puritaine qu’une certaine lecture de l’histoire européenne et de l’expérience tragique des totalitarismes du XXe siècle. Ratzinger redoutait en effet les emportements idéologiques cherchant à utiliser le pouvoir de l’État pour remodeler les sociétés et la nature humaine au nom d’une certaine idée du progrès.

Si cette anticipation constante d’un nouveau totalitarisme en germe dans la culture contemporaine ne pouvait que nuire à un dialogue serein, il faut évidemment reconnaître que, depuis les dernières décennies, les courants progressistes au sein de la culture occidentale se sont eux-mêmes montrés peu favorables à entamer un dialogue apaisé avec le monde de la foi.

Réconciliation

Quoi qu’il en soit, au cours du passage de Ratzinger à la Congrégation pour la doctrine de la foi et durant son pontificat, on assista de plus en plus à la formation d’un catholicisme enfermé dans une posture contre-culturelle, cherchant en vain à faire barrage aux évolutions législatives et sociétales. Au nom des « principes non négociables », l’Église rejetait ainsi par avance tout compromis politique sur des sujets tels que l’avortement ou le mariage homosexuel. On constate aujourd’hui à quel point cette réduction du catholicisme à quelques enjeux moraux défendus avec inflexibilité est devenue un cul-de-sac, favorisant davantage le radicalisme que le rayonnement de la spiritualité chrétienne.

Le décès de Benoît XVI laisse donc le catholicisme à la croisée des chemins. Sa grande idée, celle d’une réconciliation sur le terrain de la raison, entre la culture moderne et un catholicisme fermement campé sur ses injonctions morales, semble disparaître avec lui. Tandis que son successeur tourne le dos à un conservatisme inflexible et lance l’Église sur une voie de réformes, un mouvement de résistance traditionaliste s’est également constitué au sein des forces vives du catholicisme, remettant en cause non seulement les avancées du pape François, mais également celles du concile Vatican II.

Dans ce contexte polarisé, l’héritage théologique et philosophique de Benoît XVI s’avère sans doute plus pertinent que ses prises de position parfois excessivement rigides face aux tendances sociales contemporaines. Alors que la droite religieuse gagne en influence et flirte avec des tendances autoritaires et antilibérales, il vaut la peine de se rappeler que Benoît XVI demeure l’un des plus éminents représentants de la tradition catholique et qu’il avait clairement défendu la nécessité, pour les croyants, de ne jamais enfermer la foi dans un espace hermétique à la raison et au dialogue.