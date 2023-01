Les rêves maganés de 2022

Voilà qu’après presque trois années d’isolements intermittents, on souhaite reprendre, en 2023, notre quotidien… mais est-ce une bonne chose à se souhaiter, si on estime n’avoir apporté aucun changement favorisant la création d’un esprit de communauté ?

Pour moi, l’année 2022 aura été l’année de la solitude. Beaucoup de gens semblent déjà l’avoir oublié, mais les premiers jours de 2022 se sont déroulés sous de strictes règles de confinement (et un couvre-feu !). Chacun chez soi, nous avons « célébré » l’arrivée de la nouvelle année avec notre bulle familiale, pour ceux qui avaient la chance d’en avoir une. Le fait d’avoir oublié si rapidement ces moments est en soi un bel exemple de résilience collective.

Mais voilà que ce retour à une relative normalité postpandémique ne semble pas s’être accompagné d’une réflexion profonde sur ce qui mériterait d’être changé dans nos vies, tant sur le plan individuel que collectif. Une question essentielle demeure en suspens : que devrions-nous faire pour lutter contre cette épidémie de solitude qui faisait déjà, avant mars 2020, de grands ravages au sein de notre société ?

Créatures sociales

Avant même la pandémie, l’ampleur des méfaits de la solitude a été mise en lumière, que ce soit par une méta-analyse de près de 150 études réalisées auprès de 300 000 personnes que par plusieurs autres auteurs, dont le docteur Vivek H. Murphy, qui a agi comme administrateur de la Santé publique des États-Unis de 2014 à 2017.

Saviez-vous que, selon la science, souffrir de solitude serait aussi néfaste pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour ? Témoignant de l’importance du sujet, le Royaume-Uni a même créé son « ministère de la Solitude », en 2018, pour attaquer ce problème grave de santé publique.

A contrario, selon les recherches scientifiques, vivre sa vie en ayant un fort sentiment d’intégration sociale est l’un des plus importants facteurs de longévité et de bien-être ! D’autres communautés, un peu partout dans le monde, l’ont déjà très bien compris et intégré. Pensons notamment aux communautés formant les fameuses Blue Zones…

En bref, avant même le déclenchement de cette pandémie de COVID-19, la solitude et ses innombrables conséquences sur la santé psychologique ainsi que physique pesaient lourdement sur notre société. C’est scientifiquement prouvé.

Malgré cela, on peine à reconnaître que nous sommes des créatures sociales, qui ont besoin de se connecter les unes aux autres pour prospérer, et à agir en conséquence. Avons-nous réellement pris un moment pour mesurer notre niveau de solitude, pour constater l’ampleur des dommages, puis pour déterminer ce que l’on devrait changer pour aspirer à plus de bien-être ?

Gagner du temps

Les dernières années ont certes apporté un éventail de petites révolutions promettant de nous redonner plus de temps pour reprendre le contrôle de nos emplois du temps chargés.

Ainsi, on se réjouit maintenant de pouvoir télétravailler sans avoir à subir les déplacements interminables. On règle ses achats des Fêtes en quelques clics assis confortablement sur son sofa. De jeunes étudiants peuvent maintenant espérer terminer leurs études universitaires en n’ayant plus jamais à se réunir en présentiel avec leurs collègues ni même leurs enseignants. Et depuis quelques jours, on peut même solliciter une nouvelle interface d’intelligence artificielle pour résoudre nos questionnements les plus complexes en quelques secondes, sans même avoir à importuner un ami ou lire sur le sujet !

Mais tout ce temps économisé, il sert désormais à quoi ? Peut-on vraiment défendre la thèse que l’on se sent allégé par ces changements ? Surtout, peut-on prétendre que nous tendons vers un style de vie où la solidarité, le soutien social, la collaboration et l’empathie sont nos leviers pour nous créer plus de bien-être tout en diminuant la souffrance ? Mes humbles observations du moment me poussent à croire que non.

S’il est vrai que la première étape pour régler un problème est d’en reconnaître l’existence, comment éliminer le fléau de la solitude si l’on n’aborde pas ensemble la question ? Pour cela, je nous souhaite que 2023 devienne quant à elle l’année de la réflexion collective. Réfléchissons ensemble à notre niveau de solitude, puis reconnaissons qu’il est urgent d’intervenir. Pourquoi même ne pas faire de cette lutte contre la solitude une partie intégrante d’un projet de société plus global ?

Dans tous les cas, on mérite mieux comme « projet rassembleur » que de chercher à « combler d’ici 15 ans l’écart de richesse avec l’Ontario » ! Devenir aussi riche que les voisins, est-ce réellement cela, notre grand rêve postpandémique ? Suis-je seul à avoir rêvé à quelque chose de plus grandiose pour nous tous pendant mes interminables confinements ? J’ose croire que non.

Autrement, quand ChatGPT aura développé la capacité de répondre à mes questionnements les plus précis, avec une sagesse et une sensibilité quasi humaine, sur qui pourrai-je compter, seul devant mon écran, pour me poser une main sur l’épaule et me dire d’une voix rassurante : « ça va bien aller, tu n’es pas complètement seul » ?