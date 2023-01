Contre le mythe de la transmission des connaissances

Sous le titre « Alerte à la complaisance organisée et à la négligence scolaire », la page Idée du Devoir nous a appris que MM. Robert Poupart et Jean Gadbois avaient alerté rien de moins que le Protecteur du citoyen du Québec « sur une situation grave qui affecterait gravement le développement des enfants dans nos écoles ». Les auteurs s’inquiètent que l’on astreigne l’élève à croire « qu’il est au centre de ses apprentissages et qu’il en est le premier responsable ». Ils en concluent que l’élève « est dès lors privé du soutien scolaire naturel et fondamental auquel il a droit », le professeur étant relégué au rôle de médiateur.

On veut ainsi nous convaincre que les jeunes seraient victimes de « l’aveugle collusion entre les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et des Facultés d’éducation ». Ceux-ci feraient la promotion d’une approche néfaste « issue des nouvelles pédagogies, le socioconstructivisme, privant les élèves d’importants savoirs de base nécessaires à leur apprentissage ». Cela produirait des « diplômes à rabais » responsables du grand nombre d’analphabètes fonctionnels au Québec.

Comment apprend-on ?

Loin de penser que notre système d’éducation est parfait, il faut protester avec vigueur contre l’ensemble des mythes antipédagogiques véhiculés dans cet article sans aucune preuve. Il est choquant de voir des faits lancés démagogiquement en guise de fausse preuve, dénaturant des décennies de recherche en éducation et, surtout, le travail difficile et constant du personnel enseignant de nos écoles pour « accoucher des esprits ».

Il faut d’abord affirmer fortement une évidence qui semble encore échapper à plusieurs : l’élève ou l’étudiant est le seul qui peut apprendre. Personne ne peut le faire à sa place, même pas ses enseignants. L’apprentissage se réalise par l’activité intellectuelle de la personne qui apprend. Nos deux auteurs s’inquiètent au contraire que « la démarche stratégique d’enseignement au primaire et au secondaire approuvée par le ministère ne repose pas sur la transmission de connaissance, mais sur l’aide à l’apprentissage ». Le mythe de la transmission des connaissances a la vie dure.

Socrate proposait, il y a plus de 2000 ans, une approche pédagogique, la maïeutique, selon laquelle le système scolaire, au premier chef l’enseignant, doit s’efforcer « de faire naître, de découvrir, de dévoiler la vérité dans l’esprit de la personne qui apprend ». L’importance actuelle mise sur l’aide à l’apprentissage résulte aussi de décennies de travaux des chercheurs en éducation et de praticiens de la pédagogie que l’on aurait tort de balayer du revers de la main. Il n’est pas suffisant de transmettre des informations à l’étudiant.

L’enseignement consiste à créer les conditions, les environnements, les activités et à fournir les ressources à partir desquelles les étudiants pourront traiter les informations fournies par l’enseignant ou par les médias ou l’Internet. Ils les transformeront en connaissances et en compétences qu’ils auront intériorisées, construites.

C’est dans ce contexte que se situe le socioconstructivisme, une autre « bête noire » de personnes mal informées qui semblent croire que plus rien ne se fait dans les écoles sans une « coconstruction redevable de l’interaction des élèves et non comme un discours organisé systématiquement transmis ». Que l’on se rassure, le français, les mathématiques, la science, l’histoire, la géographie et les arts sont toujours enseignés dans les écoles du Québec.

Mais de nombreuses études expérimentales et des méta analyses en science de l’éducation ont démontré l’importance du travail collaboratif entre élèves pour faciliter les apprentissages, ce qui ne veut pas dire que ces activités doivent occuper tout le temps en classe ou en formation à distance. Les échanges d’idées entre étudiants sont toutefois nécessaires pour que les connaissances se raffinent et se construisent dans les esprits. C’est d’ailleurs par la confrontation des idées que l’on apprend tout au long de sa vie.

Connaissances et compétences

On aime bien, dans certains milieux, démoniser l’approche par compétences. L’acquisition des compétences aurait remplacé les connaissances dans une optique productiviste « en délaissant les “pourquoi” porteurs de sens pour des “comment” porteurs d’efficacité, de consommation et donc de profit ». Au contraire, les connaissances seront mieux apprises dans la mesure où l’on exerce avec elles des compétences de haut niveau. Par exemple, plutôt qu’apprendre par coeur la géographie d’un pays, il est préférable d’exercer sa compétence à planifier un trajet dans ce pays en fonction de certains critères.

En ce début de XXIe siècle, devant la croissance exponentielle des informations disponibles, le développement des compétences devient un objectif central de l’éducation. Au premier chef, apprendre à apprendre est une compétence qui ne peut se développer que par l’activité de l’apprenant, en interaction avec des enseignants qui cherchent à développer l’autonomie de l’apprenant et sa pensée critique. Celle-ci devient vitale pour distinguer les informations dignes de confiance des rumeurs et des mythes qui circulent sur les réseaux et, parfois, comme on le voit ici, dans les médias sérieux.