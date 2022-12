La musique qu’on laisse mourir à petit feu à l’école

Un collègue a publié dans un groupe d’enseignants de musique cette semaine une photo sur laquelle on pouvait lire la proposition suivante : « retirer la musique », « considérant que les élèves ne reçoivent pas les services attendus depuis le début de l’année ». Ce genre de nouvelle me met hors de moi. Non seulement parce que c’est un exemple concret de la situation de l’éducation musicale au Québec, mais parce que cet exemple n’est pas unique ou anodin.

La roue infernale de l’éducation musicale de notre société ? Voyons voir.

Pour des raisons budgétaires ou « pour diversifier l’offre de l’école », on réduit le budget de la musique. Avec moins de ressources, les profs (aussi créatifs soient-ils) ont plus de difficulté à rendre le programme intéressant et captivant, ce qui peut mener au désintérêt des élèves.

Les élèves sont moins intéressés ou motivés par la musique ? Alors, on peut sûrement retirer quelques périodes de cours pour les donner à « ce qui les intéresse vraiment ». Et ça, ça enlève du temps aux profs pour faire des projets intéressants et mobilisateurs. Ça leur enlève du temps aussi en augmentant le nombre de classes qu’ils doivent gérer (quand ce n’est pas le nombre d’écoles où ils enseignent). Donc, cela veut dire moins de temps de qualité et une charge de travail plus lourde.

La musique a un moins grand poids dans le curriculum de l’élève ? On peut donc récupérer son local. De toute façon, la musique peut s’enseigner n’importe où, non ? L’enseignant de musique débordé se retrouve donc dans un local miteux (souvent trop petit et sans fenêtres), et ce, quand il est assez chanceux pour avoir un local. Dans le cas contraire, il doit en partager un avec le service de garde, avec la bibliothèque ou, encore mieux, il doit se promener de classe en classe avec un chariot.

Le programme de musique de l’école offre peu de périodes pour un grand nombre de groupes (et d’élèves), a peu de ressources et n’a pas de local ? Le contrat qui inclut ce programme de musique sera peu attrayant pour les enseignants et risque d’être accepté par des enseignants moins expérimentés, qui devront jongler avec des contrats de ce genre dans plusieurs écoles au primaire. Ce qui, en plus de la charge de travail, ajoutera l’instabilité de devoir composer avec des milieux différents et la difficulté de s’intégrer dans une ou plusieurs équipes-écoles.

En pénurie de profs ? Il se peut que le contrat ne trouve pas preneur et que l’école se retrouve sans enseignant de musique. Au secondaire, nous aurons un contrat si mince qu’aucun prof ne pourra en vivre.

Le contrat trouve preneur ? Alors, vous aurez un enseignant qui occupera la place le temps de trouver quelque chose de mieux. Difficile de bâtir un département de musique durable et de développer un goût pour la musique dans une école où les élèves changent d’enseignant autant de fois (sinon plus) qu’ils changent de niveau scolaire.

L’école ne trouve pas d’enseignant de musique en raison de sa tâche peu enviable ? S’enchaîneront alors les suppléants, souvent non formés en musique, ou encore des enseignants non légalement qualifiés (quelle belle façon de les accrocher à l’enseignement). Personne pour apporter un fil conducteur pertinent pour les élèves. Personne pour faire les suivis des apprentissages en musique. Seulement quelqu’un auprès de qui on va « garer » les élèves pendant une période pour qu’ils vivent des moments éphémères « d’activités musicales ». (C’est mignon, le film August Rush, mais pas tellement nourrissant en matière d’éducation musicale.) Et les élèves ne se passionneront pas pour la musique puisqu’ils n’auront personne pour développer cette passion chez eux.

Les élèves ne reçoivent pas une éducation musicale de qualité ? Alors, pourquoi garder la musique ? Si, « pour des raisons de pénurie de personnel », on ne peut fournir des cours de musique de qualité, supprimons-les !

Et c’est ainsi, chers amis, qu’on tue la musique à long terme dans les écoles.

Un programme de musique, ça s’entretient. Ça se nourrit et ça a besoin qu’on y investisse des ressources. Ce n’est pas seulement un poste à pourvoir, une case horaire à remplir.

On entend de plus en plus de personnalités publiques parler de l’importance de la musique dans les écoles. Les preuves ne sont plus à faire quant aux bénéfices apportés par l’apprentissage de la musique. Et les profs de musique n’ont jamais été aussi créatifs pour assurer la survie de leur programme. Mais quand on est seuls à ramer contre des marées d’obstacles administratifs, de ressources déficientes et un manque de vision, il y a des limites aux miracles que peuvent accomplir la créativité et la bonne volonté.

Ce qui manque, c’est une vision pour l’éducation musicale et une volonté d’investir pour réaliser celle-ci.

Sinon, les programmes de musique vont continuer de tomber par « manque de ressources ». Et ce, progressivement, dans le silence et l’indifférence la plus complète.