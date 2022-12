Résister à la violence de l’Anthropocène

L’auteur est pédiatre urgentiste et professeur adjoint à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill. Il s’implique dans le collectif Soignons la justice sociale et a écrit le livre primé Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien (Lux Éditeur, 2021).

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l’humanité est confrontée ». Cependant, le faux universalisme du concept d’Anthropocène dont nous discutions en ces pages samedi dernier donne non seulement l’impression que « nous » — toute l’humanité — avons participé de façon égale aux crises du climat et de la biodiversité causés par le capitalisme, le colonialisme et l’impérialisme, mais que nous en subissions tous, aussi, les mêmes conséquences.

Pourtant, la crise climatique touche de façon disproportionnée les pays exploités, notamment des pays côtiers et de petits États insulaires. Selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, des phénomènes météorologiques extrêmes forcent le déplacement et la migration de plus de 20 millions de personnes chaque année. « Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBTQI+ et les peuples autochtones » sont particulièrement précarisés par ces déracinements.

Depuis des siècles, l’exploitation des ressources naturelles — motivée principalement par la cupidité et/ou le pouvoir d’une minorité — a été un moteur principal des changements climatiques, et des écosystèmes et des populations entières en font les frais.

Pour prévenir des millions de décès et les conséquences graves sur la santé pour des populations entières, les émissions de dioxyde de carbone devront être réduites de façon radicale bien avant 2050. Amnistie internationale revendique que « les pays riches […] doivent fournir des réparations, y compris des indemnisations » aux populations impactées. Pourtant, ces pays riches, à leur tour influencés par les milliardaires et les compagnies extractives, dominent les instances comme la COP15 et la COP27. C’est scandaleux : les entités qui ont le plus contribué aux crises du climat et de la biodiversité imposent l’ordre du jour pour les résoudre !

Une proposition privilégiée par les capitalistes pour faire face à la crise climatique implique une transition rapide du système énergétique mondial des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Un article publié plus tôt ce mois dans Nature Sustainability explique que parmi les 5097 projets miniers pour les minéraux critiques et stratégiques recensés mondialement, plus de la moitié se trouve sur ou près des territoires Autochtones, mettant à risque ces communautés déjà précarisées. Sans réduction massive de la consommation occidentale, la « transition énergique » sera donc une continuation des politiques d’exploitation et d’extraction des derniers siècles.

Un changement d’esprit

D’autres « nous » sont beaucoup mieux placés pour aider l’humanité à se sortir de cette crise d’Anthropocène. Selon Vandana Shiva, écoféministe indienne et scientifique mondialement réputée, l’approche occidentale prônant la conquête et la domination — de la nature, mais aussi des peuples — trouve ses racines épistémologique et philosophique dans la théorie scientifique des Lumières.

En contrepartie, l’approche préconisée par de nombreux peuples autochtones qui sont sur les lignes de front pour lutter contre les violences engendrées par l’Anthropocène est radicalement différente, et nécessaire. Les peuples autochtones forment presque 5 % de la population mondiale et leurs terres représentent environ 20 % du territoire de la planète, mais ils protègent 80 % de toute la biodiversité du monde, souvent en risquant leur vie.

Selon Global Witness, au moins 200 personnes sont tuées chaque année en défendant leurs terres et l’environnement des forces extractives ; presque 40 % d’entre elles sont autochtones. Au Canada, la résistance autochtone est aussi réprimée et criminalisée, même quand c’est symbolique : de jeunes Autochtones qui ont pacifiquement interrompu l’allocution du premier ministre Justin Trudeau à la COP15 pour dénoncer l’hypocrisie du gouvernement en matière de justice climatique ont été encerclés et détenus par la police.

Les luttes autochtones pour l’autodétermination et la souveraineté sont intimement liées aux luttes pour sauvegarder les écosystèmes. Lors d’une conférence de presse organisée à la COP15 par le regroupement Indigenous Climate Action affirmant la restitution des terres volées (« land back ») comme solution climatique, Ellen Gabriel, artiste kanien’kehá:ka et militante de longue date, soulignait l’importance de décoloniser notre approche : « L’argent ne sauvera pas la biodiversité de notre planète. Il faut un changement d’esprit qui comprenne l’interrelation, l’interdépendance et la connexion à toute la vie, et la reconnaissance que nous sommes une partie intégrale de la biodiversité. »

En d’autres mots, il deviendra plus difficile de dominer les écosystèmes si nous comprenons que nous en faisons partie. À cet égard, dans une entrevue accordée au Guardian, Nina Gualinga, jeune leader autochtone kichwa de la communauté de Sarayaku dans l’Amazonie équatorienne, offre une perspective éclairante : « Dans notre langue, il n’y a pas de mot pour “nature” parce que nous sommes la nature. » On peut alors mieux comprendre pourquoi « génocide autochtone » va de pair avec « écocide ».

Approche intergénérationnelle

En marge de la COP15, Ellen Gabriel fustigeait la cupidité de la société du libre marché capitaliste qui tue notre planète. Pour s’opposer à l’hypocrisie des pays riches, elle m’a confié l’importance de créer un héritage d’espoir pour les jeunes générations qui habitent sur cette Terre mère, et pour celles qui suivront après.

Cette approche intergénérationnelle me semble indispensable. Lors d’un séminaire célébrant une décennie du mouvement Idle No More plus tôt ce mois, la militante innue Melissa Mollen Dupuis expliquait comment leurs mobilisations reflétaient les structures sociales autochtones où les aînés et les enfants sont mis au centre : il y a une promesse de la génération plus jeune pour assurer que les aînés ne sont jamais laissés derrière, et il y a une promesse des aînés pour assurer l’avenir des sept générations futures.

Ta’Kaiya Blaney, de la Première Nation Tla’Amin, milite pour la protection des terres, des eaux et du climat depuis l’âge de 10 ans. Lors d’une conversation intergénérationnelle à la COP15, elle a expliqué qu’elle se bat pour « les générations futures de notre peuple qui pourront survivre et prospérer et parler nos langues », mais qu’elle ne se bat pas « pour les futurs milliardaires ».

Selon Blaney, maintenant dans la vingtaine, les solutions aux violences de l’Anthropocène sont plus simples que la plupart des gens voudraient l’admettre : « Le colonialisme et le capitalisme doivent cesser pour que les générations futures puissent survivre. »