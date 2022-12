Le cégep en état de mort cérébrale

La catastrophe dont la presse fait état concernant le niveau d’orthographe de certains élèves de cégep ne reflète, hélas, qu’une partie des difficultés que rencontre cette institution scolaire. La vérité, c’est que l’organisation générale du cégep ne correspond plus aux élèves que nous accueillons aujourd’hui.

Car si les fautes d’un nombre inquiétant d’élèves transgressent les règles autrefois acquises à l’école primaire, la rédaction d’autres élèves est non seulement impeccable dans sa forme, mais aussi rigoureuse et remarquable dans son contenu. Or, la façon dont la formation générale est organisée implique que tous ces élèves soient dans les mêmes classes, avec les mêmes cours et les mêmes épreuves d’examen. Dès lors, ou le correcteur multiplie déraisonnablement les échecs, ou il réduit follement l’écart entre les notes pour limiter les échecs, ou il se tient dans un entre-deux artificiel et inconsistant.

Ce qui est vrai pour les résultats est vrai pour les cours eux-mêmes. Proposer le même cours de littérature ou de philosophie à des élèves qui jouissent d’une authentique aisance littéraire et à des élèves qui ont encore du mal à comprendre un texte simple et à écrire une phrase syntaxiquement correcte suscite, selon que l’on s’adresse principalement aux uns ou aux autres, soit de nombreux abandons, soit de l’ennui, sinon de l’accablement.

Une certaine hétérogénéité du niveau des élèves est bien sûr inévitable, mais la situation actuelle de l’école est aujourd’hui, pour des raisons trop longues à analyser, si dégradée que cette hétérogénéité a désormais atteint un seuil critique. La formation générale telle qu’elle existe au cégep n’est plus viable. Si nous laissons cette situation perdurer sans une énergique réforme, nous poursuivrons notre descente vers un enseignement de plus en plus vide, arbitraire et anarchique.

On ne peut ressusciter le cégep qu’en répartissant, dans la formation générale, les élèves selon leur programme, rétablissant ainsi une certaine homogénéité. Il est hypocrite de considérer qu’en mettant des élèves très fragiles sur le plan scolaire avec, par exemple, des élèves des sciences de la nature, on stimule les premiers. La vérité est qu’on les décourage et que beaucoup abandonnent le premier cours de littérature ou de philosophie. La répartition des élèves selon leur programme n’éliminerait pas l’hétérogénéité des niveaux, elle l’atténuerait suffisamment pour rendre vie à un enseignement qui se meurt.

Les cours et les exigences pourraient alors être adaptés au niveau des élèves. On n’enseigne pas de la même façon et l’on ne mène pas jusqu’au même point des élèves qui n’ont pas eu l’habitude de faire des efforts et qui partent avec de profondes lacunes et des élèves qui, ayant coutume de travailler régulièrement, lisent et écrivent avec une relative aisance. On ne fait pas les mêmes cours, on ne donne pas les mêmes exercices ni les mêmes examens, on n’a pas les mêmes objectifs. On cherche à faire progresser les premiers jusqu’à un seuil raisonnable, on pousse les seconds aussi loin que possible dans l’excellence.

On obtiendrait ainsi ce que l’on juge généralement inconciliable : on augmenterait le nombre de diplômés tout en visant l’excellence. Le cégep redeviendrait attractif pour les jeunes gens et le nombre d’abandons serait réduit.

Une telle réforme serait l’occasion, pour la formation générale, de se regarder, pour une fois, dans le miroir sans complaisance. Car il ne fait aucun doute que l’enseignement, par exemple, de la philosophie peut être considérablement amélioré. On ferait déjà un grand pas en reconnaissant qu’il est ridicule de chercher à imiter l’enseignement universitaire avec des élèves venus du secondaire dont la plupart ne se destinent pas à des études supérieures en philosophie. Ce que l’on peut raisonnablement viser pour tous, c’est une culture commune grâce à laquelle les élèves acquièrent ce que Bachelard appelait « le sens du problème ».

Ce « commun » serait plus étendu et plus approfondi pour les uns, mais il ne serait pas amputé de l’essentiel pour les autres. Tous les élèves auraient droit à une formation vraiment générale, c’est-à-dire reposant sur les grands textes littéraires et philosophiques de la tradition. Une telle formation serait plus cohérente sans être uniforme, puisque tout l’art d’enseigner consiste à rendre vivants les grands auteurs librement choisis, non pas en les faisant défiler à la queue leu leu, mais par la construction d’un cours à la fois personnel et original, c’est-à-dire un vrai cours.

Rien n’empêcherait, bien sûr, avec les élèves du programme des sciences de la nature, d’aborder de façon plus appuyée la philosophie des sciences, avec les élèves des sciences humaines, de mettre l’accent sur la philosophie politique ou avec les élèves en « design » ou en « musique », d’approfondir la philosophie de l’art. Il y aurait de nouvelles possibilités.

Mais il y a un préalable : il faut sortir de notre léthargie et vouloir.